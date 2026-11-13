Ο Αλεκσάνταρ Στανόγεβιτς επιστρέφει στην Τούμπα ως αντίπαλος της Παρτιζάν

Ένα ιδιαίτερο φιλικό παιχνίδι αναμένεται να διεξαχθεί στην Τούμπα στις 14 Νοεμβρίου, στις 16:45, μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Παρτιζάν. Η αναμέτρηση αυτή θα έχει ξεχωριστή σημασία όχι μόνο για τους οπαδούς των δύο ομάδων, αλλά και για τον προπονητή των Σέρβων, Αλεκσάνταρ Στανόγεβιτς. Ο Σέρβος τεχνικός ετοιμάζεται να επιστρέψει στο γήπεδο της Τούμπας εννέα χρόνια μετά την «άγαρμπη» αποχώρησή του από τον πάγκο του Δικεφάλου του Βορρά.

Η σύντομη θητεία στον πάγκο του ΠΑΟΚ

Ο Αλεκσάνταρ Στανόγεβιτς είχε ένα εξαιρετικά σύντομο πέρασμα από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Η θητεία του διήρκεσε συνολικά 42 ημέρες, καθώς ανέλαβε καθήκοντα την 1η Ιουλίου του 2017. Ο 53χρονος τεχνικός είχε αντικαταστήσει τότε τον Βλάνταν Ίβιτς στον πάγκο του συλλόγου της Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο, η παραμονή του στον Δικέφαλο του Βορρά έληξε άδοξα στις 11 Αυγούστου του ίδιου έτους. Κατά τη διάρκεια αυτού του ούτε ενάμιση μήνα, ο Στανόγεβιτς δεν πρόλαβε καν να καθίσει στον πάγκο των «ασπρόμαυρων» για κάποιο παιχνίδι της Stoiximan Super League, κάτι που αποτελεί ένα αξιοσημείωτο στοιχείο της θητείας του.

Τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια και η πρόκριση

Παρά τη σύντομη παραμονή του, ο Στανόγεβιτς πρόλαβε να καθοδηγήσει τον ΠΑΟΚ σε δύο επίσημα παιχνίδια, αμφότερα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Σε αυτές τις αναμετρήσεις, ο Δικέφαλος του Βορρά κατάφερε να πανηγυρίσει την πρόκριση για τα playoffs της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA.

Στις διπλές αναμετρήσεις με την Ολιμπίκ Ντόνετσκ, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με σκορ 1-1 στην Ουκρανία. Στη συνέχεια, στον εντός έδρας αγώνα, η ομάδα επικράτησε με 2-0, εξασφαλίζοντας έτσι το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Τα γκολ που οδήγησαν στην πρόκριση σημείωσαν οι Ρόμπερ Μακ και Γκόικο Τσίμιροτ.

Η «άγαρμπη» αποχώρηση και η ανακοίνωση της ΠΑΕ

Παρά την πρόκριση στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, η διοίκηση του ΠΑΟΚ αποφάσισε άμεσα να τερματίσει τη συνεργασία της με τον Σέρβο τεχνικό. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από εισήγηση του τότε Αθλητικού Διευθυντή του συλλόγου, Λούμπος Μίχελ. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θεώρησε πως ο Στανόγεβιτς δεν ήταν ο κατάλληλος για να καθοδηγήσει την ομάδα στην παρούσα φάση, όπως ανέφερε και στην επίσημη ανακοίνωσή της.

Στην ανακοίνωση, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανέφερε συγκεκριμένα: «Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόφασή της για αλλαγή προπονητή. Ο Αλεκσάνταρ Στανόγεβιτς είναι ένας καλός προπονητής, αλλά όχι αυτός που χρειάζεται η ομάδα στην παρούσα φάση. Σ΄αυτή την κοινή απόφαση κατέληξαν η Διοίκηση και ο Αθλητικός Διευθυντής του Συλλόγου, οι οποίοι αναλαμβάνουν και την πλήρη ευθύνη, απόφαση που τελικά αποδέχτηκε ο ιδιοκτήτης».

Η έλευση του Ραζβάν Λουτσέσκου

Μετά την αποχώρηση του Αλεκσάνταρ Στανόγεβιτς, τη θέση του στον πάγκο του ΠΑΟΚ ανέλαβε ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην ανακοίνωσή της χαρακτήρισε τον Λουτσέσκου ως την ιδανική λύση για την δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Ρουμάνος τεχνικός, σύμφωνα με την ανακοίνωση, γνώριζε το πρωτάθλημα και βρισκόταν εξ αρχής στην κορυφή της λίστα των υποψηφίων με το τέλος της προηγούμενης σεζόν.

Επίσης, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τόνισε ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε δείξει μεγάλο ενθουσιασμό να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στους υψηλότερους στόχους. Η ανακοίνωση ολοκληρωνόταν με ένα καλωσόρισμα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και ευχές για καλή επιτυχία στον νέο προπονητή, ο οποίος αργότερα αναδείχθηκε στον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko