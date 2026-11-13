Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς στον πάγκο για τη Σερβία κόντρα στη Γερμανία

Ο Λούκα Γιόβιτς και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς δεν θα βρεθούν στην αρχική ενδεκάδα της Σερβίας για το σημαντικό παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 13 Νοεμβρίου στις 21:45. Οι δύο διεθνείς ποδοσφαιριστές θα ξεκινήσουν τον αγώνα από τον πάγκο των αναπληρωματικών, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Nations League, στην Ελίτ Κατηγορία. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει άμεση και καθοριστική επιρροή στην προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας να εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού.

Οι επιλογές του προπονητή Βέλικο Παούνοβιτς για την Σερβία

Ο προπονητής της Σερβίας, Βέλικο Παούνοβιτς, αποφάσισε να μην συμπεριλάβει τον Λούκα Γιόβιτς και τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο αρχικό σχήμα της ομάδας του. Ο Λούκα Γιόβιτς, γνωστός στράικερ που αγωνίζεται με τη φανέλα της ΑΕΚ, καθώς και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ, θα παρακολουθήσουν την έναρξη του αγώνα από τον πάγκο.

Η κρίση του Βέλικο Παούνοβιτς οδήγησε στην επιλογή άλλων ποδοσφαιριστών για την ενδεκάδα, σε ένα παιχνίδι που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία της Σερβίας στον θεσμό. Η απόφαση αυτή αντικατοπτρίζει την τακτική προσέγγιση του προπονητή ενόψει της αναμέτρησης με τη Γερμανία, επιλέγοντας τους παίκτες που θεωρεί καταλληλότερους για την αρχική σύνθεση.

Η σημασία της αναμέτρησης για την Εθνική Ελλάδας

Το αποτέλεσμα της αναμέτρησης μεταξύ Σερβίας και Γερμανίας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για την Εθνική Ελλάδας. Η έκβαση αυτού του αγώνα έχει άμεση επιρροή στις ελπίδες της ελληνικής ομάδας να προκριθεί στην επόμενη φάση του Nations League, και συγκεκριμένα στα προημιτελικά του θεσμού.

Η πορεία της Εθνικής Ελλάδας για την πρόκριση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων στην Ελίτ Κατηγορία. Συνεπώς, η εξέλιξη και το τελικό σκορ του παιχνιδιού της Σερβίας με τη Γερμανία θα παρακολουθούνται στενά, καθώς μπορούν να καθορίσουν τις προοπτικές της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό θεσμό.

Οι αρχικές συνθέσεις των ομάδων

Για την ομάδα της Σερβίας, η αρχική ενδεκάδα που επιλέχθηκε από τον Βέλικο Παούνοβιτς περιλαμβάνει τους εξής ποδοσφαιριστές: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Νεντέλκοβιτς, Γκούντελι, Μιλένκοβιτς, Μπάμπιτς, Σάμαρτζιτς, Τζόντιτς, Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Σουκατσεφ, Τάντιτς, Τσβέτκοβιτς. Αυτή η σύνθεση θα αγωνιστεί στην προσπάθεια για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Από την πλευρά της Γερμανίας, η ομάδα θα παραταχθεί με τους εξής έντεκα παίκτες: Τερ Στέγκεν, Τρόι, Τιαό, Τα, Μίτελστεντ, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Βιρτς, Σέρχαντ, Γκρούντα, Χάβετς. Οι Γερμανοί θα επιδιώξουν να επιβάλλουν το παιχνίδι τους και να διεκδικήσουν τη νίκη σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση.

Το πλαίσιο του αγώνα στο Nations League

Η αναμέτρηση μεταξύ Σερβίας και Γερμανίας εντάσσεται στην 5η αγωνιστική του Nations League, ενός θεσμού που έχει καθιερωθεί ως μία σημαντική διοργάνωση για τις εθνικές ομάδες της Ευρώπης. Ο αγώνας διεξάγεται στην Ελίτ Κατηγορία, όπου συμμετέχουν οι κορυφαίες ομάδες της ηπείρου, προσφέροντας υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου, με τη σέντρα να γίνεται στις 21:45 ώρα Ελλάδας. Η συγκεκριμένη αγωνιστική είναι ιδιαίτερα σημαντική για την τελική κατάταξη των ομίλων και τις προοπτικές πρόκρισης στις επόμενες φάσεις του Nations League, καθιστώντας το παιχνίδι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα της ημέρας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta