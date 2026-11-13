Η πορεία του Μάριους Μουαντιλμαντζί στον Ολυμπιακό και οι απαιτήσεις του Αλγουαθίλ

Ο Μάριους Μουαντιλμαντζί, ο 28χρονος επιθετικός από το Τσαντ, κατάφερε να πάρει φανέλα βασικού στον Ολυμπιακό από την πρώτη στιγμή της απόκτησής του. Παρά το γεγονός ότι είχε κάνει μόλις λίγες προπονήσεις με τη νέα του ομάδα τον Σεπτέμβριο, ο Βάσκος τεχνικός Ιμανόλ Αλγουαθίλ τον χρησιμοποίησε άμεσα. Η παρουσία του έχει αφήσει ικανοποιημένους τους ανθρώπους των Πειραιωτών, ωστόσο ο προπονητής ζητάει από τον παίκτη το «κάτι παραπάνω».

Η άμεση προσαρμογή και οι πρώτες εμφανίσεις

Ο Μάριους Μουαντιλμαντζί εντάχθηκε στον Ολυμπιακό και γρήγορα βρέθηκε στο βασικό σχήμα της ομάδας. Τον Σεπτέμβριο, έχοντας πραγματοποιήσει ελάχιστες προπονήσεις με τους «ερυθρόλευκους», ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ τον συμπεριέλαβε στην αποστολή και τον χρησιμοποίησε ως αλλαγή. Αυτό συνέβη στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, μια αναμέτρηση στην οποία ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη στα τελευταία λεπτά, χάρη σε γκολ που σημείωσε ο Μανώλης Σάλιακας.

Από εκείνη την πρώτη εμφάνιση, ο Μουαντιλμαντζί έχει δείξει σημάδια προσαρμογής και έχει ενσωματωθεί στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Η εμπιστοσύνη που του έδειξε ο προπονητής από την αρχή, παρά τον περιορισμένο χρόνο προσαρμογής, υπογραμμίζει τις προσδοκίες που υπήρχαν για την παρουσία του στην επιθετική γραμμή.

Η παρουσία του στο γήπεδο και τα γκολ

Στις συνολικά επτά συμμετοχές που έχει καταγράψει με την ερυθρόλευκη φανέλα, ο Μάριους Μουαντιλμαντζί έχει αγωνιστεί τέσσερις φορές ως βασικός. Σε όλα τα παιχνίδια που ξεκίνησε, έγινε αλλαγή, κάτι που εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχείρισης των επιθετικών από τον προπονητή, καθώς στην ομάδα υπάρχουν και οι Γιάρεμτσουκ και Γκονσάλες.

Ο 28χρονος φορ έχει ήδη βρει δίχτυα δύο φορές. Τα γκολ του σημειώθηκαν στις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού απέναντι στην Κηφισιά και την Καλαμάτα. Η απόδοσή του μέχρι στιγμής έχει κριθεί ικανοποιητική από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, οι οποίοι βλέπουν θετικά την παρουσία του στην ομάδα αυτό το διάστημα.

Οι απαιτήσεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ

Παρά την ικανοποίηση για την έως τώρα πορεία του Μουαντιλμαντζί, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγουαθίλ, είχε συζήτηση με τον παίκτη του. Ο Βάσκος κόουτς ζήτησε από τον επιθετικό να προσφέρει το «κάτι παραπάνω» στο παιχνίδι της ομάδας. Συγκεκριμένα, ο Αλγουαθίλ θέλει ο Μουαντιλμαντζί να έχει μεγαλύτερη επίδραση στην εξέλιξη των αγώνων.

Ο προπονητής του ζήτησε να παίρνει πιο συχνά την μπάλα στα πόδια του, ώστε να γίνεται πιο απειλητικός απέναντι στις αντίπαλες άμυνες. Αυτή η απαίτηση δείχνει την επιθυμία του τεχνικού να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του παίκτη και να τον εντάξει ακόμα πιο ενεργά στον δημιουργικό και εκτελεστικό τομέα της ομάδας.

Το παράδειγμα του αγώνα με τον ΠΑΟΚ

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, κατά τη συζήτησή του με τον Μάριους Μουαντιλμαντζί, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος διεξήχθη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο Βάσκος τεχνικός σχολίασε πως του άρεσε ιδιαίτερα ο τρόπος που αγωνίστηκε ο παίκτης του στα πρώτα λεπτά του συγκεκριμένου ημιχρόνου.

Σε αυτό το διάστημα, ο Μουαντιλμαντζί απείλησε δύο φορές την εστία της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη και ήταν σαφώς πιο δραστήριος σε σύγκριση με την παρουσία του στο πρώτο ημίχρονο του ίδιου αγώνα. Αυτή η εικόνα αποτελεί το πρότυπο που θέλει να βλέπει ο προπονητής από τον επιθετικό του σε κάθε παιχνίδι.

Η συμβολή της υπόλοιπης ομάδας

Για να μπορέσει ο Μάριους Μουαντιλμαντζί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προπονητή του και να έχει μεγαλύτερη επίδραση στο παιχνίδι, είναι απαραίτητη και η συμβολή της υπόλοιπης ομάδας. Οι συμπαίκτες του καλούνται να τον βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι.

Ειδικότερα, οι εξτρέμ και τα χαφ θα πρέπει να συνεργάζονται καλύτερα μαζί του, δίνοντάς του την μπάλα στα πόδια του μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο, ο 28χρονος φορ θα έχει περισσότερες ευκαιρίες να γίνει απειλητικός και να δημιουργήσει κινδύνους για τις αντίπαλες άμυνες, εκπληρώνοντας το ζητούμενο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

Με πληροφορίες από: Athletiko