Ο μεγάλος τελικός του MTB BikeExpert Cup 2026 στον Γέρακα

Η Πίστα Mountain Bike Γέρακα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον μεγάλο τελικό του MTB BikeExpert Cup 2026, το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Νοεμβρίου. Το διήμερο αυτό θα είναι καθοριστικό, καθώς θα κριθεί το Κύπελλο και θα αναδειχθούν οι νικητές και οι νικήτριες σε κάθε κατηγορία. Η διοργάνωση επιστρέφει στον Γέρακα για τον τέταρτο και τελευταίο σταθμό της σειράς αγώνων, μετά τις προηγούμενες αναμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στον Γέρακα, στην Κάτω Τιθορέα και στο Ζευγολατιό Κορινθίας, ολοκληρώνοντας έτσι έναν κύκλο έντονων ποδηλατικών αναμετρήσεων.

Οι κρίσιμες αναμετρήσεις για τους αθλητές με αγωνιστικό δελτίο

Το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου, οι αθλητές και οι αθλήτριες που διαθέτουν αγωνιστικό δελτίο και προέρχονται από κάθε γωνιά της Ελλάδας, θα δώσουν τη μάχη τους στον αγώνα XCE, γνωστό και ως Eliminator. Οι εκκινήσεις για αυτή την απαιτητική κατηγορία έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν ακριβώς στις 10:00 το πρωί, υποσχόμενες ένα θέαμα γεμάτο αδρεναλίνη. Την Κυριακή, 15 Νοεμβρίου, οι αγώνες συνεχίζονται με την κατηγορία XCC, δηλαδή το Short Track, το οποίο επίσης θα ξεκινήσει στις 10:00 το πρωί, ολοκληρώνοντας τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των επίσημων αθλητών.

Για όσους φίλους του αθλήματος δεν μπορέσουν να παρευρεθούν αυτοπροσώπως στην Πίστα Mountain Bike Γέρακα, έχει προγραμματιστεί ζωντανή μετάδοση του τελικού μέσω διαδικτύου. Αυτή η πρωτοβουλία προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης των αγώνων από απόσταση, εξασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα χάσει τις κρίσιμες στιγμές. Επίσης, η τρέχουσα βαθμολογία των αθλητών, μετά την ολοκλήρωση του τρίτου αγώνα της σειράς, είναι ήδη διαθέσιμη για το κοινό στην επίσημη ιστοσελίδα mtbxpert.gr, παρέχοντας μια πλήρη εικόνα της κατάταξης πριν τον μεγάλο τελικό.

Οι αγώνες OPEN και η πρώτη εκκίνηση για τους μικρούς ποδηλάτες

Το πρόγραμμα των αγώνων OPEN θα ανοίξει την Κυριακή, 15 Νοεμβρίου, στις 12:30 το μεσημέρι, με μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κατηγορία: τα Balance Bikes. Σε αυτή την κατηγορία, παιδιά ηλικίας μόλις 3 έως 5 ετών θα έχουν την μοναδική ευκαιρία να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους εκκίνηση στην ίδια ακριβώς πίστα όπου αγωνίζονται οι πρωταθλητές. Θα χρησιμοποιήσουν ποδήλατα ισορροπίας, τα οποία χαρακτηρίζονται από την απουσία πεταλιών, με τα πόδια τους να ακουμπούν απευθείας στο χώμα, προσφέροντας μια παιγνιώδη εισαγωγή στον κόσμο της ποδηλασίας.

Για τη συμμετοχή των μικρών ποδηλατών στα Balance Bikes, οι απαιτήσεις είναι απλές: αρκεί να έχουν το προσωπικό τους ποδήλατο, ένα κράνος για την ασφάλειά τους και τη συναίνεση των γονέων τους. Η συμμετοχή σε αυτή την κατηγορία είναι πλήρως ελεύθερη για παιδιά που δεν διαθέτουν αγωνιστικό δελτίο ή δεν είναι εγγεγραμμένα σε κάποιο αθλητικό σωματείο. Το ευρύτερο πρόγραμμα των OPEN περιλαμβάνει επίσης κατηγορίες για παιδιά 3-5 ετών που χρησιμοποιούν ποδήλατα με πετάλια, την κατηγορία Junior για ηλικίες 6-7 ετών, την κατηγορία Mini για παιδιά 8-12 ετών, καθώς και κατηγορίες για εφήβους 13-16 ετών. Επιπλέον, έχουν προβλεφθεί κατηγορίες για άνδρες και γυναίκες 17 ετών και άνω, καθώς και μια ειδική κατηγορία για E-Bike. Το παράβολο συμμετοχής για κάθε κατηγορία OPEN ανέρχεται στο ποσό των 10 ευρώ, καθιστώντας τη συμμετοχή προσιτή σε όλους.

Οργανωτική δομή και τόπος διεξαγωγής του τελικού

Τη διοργάνωση του MTB BikeExpert Cup 2026 έχει αναλάβει με επιτυχία ο Σύλλογος Φίλων Αθλητισμού Γέρακα (ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ.), ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Συνδιοργανωτής της σημαντικής αυτής αθλητικής εκδήλωσης είναι ο Δήμος Παλλήνης, ο οποίος συμβάλλει ενεργά στην υποστήριξη και την προβολή του θεσμού. Η διοργάνωση πραγματοποιείται επίσης σε στενή συνεργασία με την BikeExpert και τη Sportad, δύο εταιρείες που στηρίζουν έμπρακτα τον αθλητικό αυτό θεσμό, προσφέροντας την τεχνογνωσία και τους πόρους τους.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην ειδικά διαμορφωμένη Πίστα Mountain Bike Γέρακα, η οποία βρίσκεται σε κεντρικό σημείο, στην Πλατεία Μακεδονίας. Η ακριβής τοποθεσία είναι στη συμβολή των οδών Έβρου και Τρικάλων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Παλλήνης, καθιστώντας την εύκολα προσβάσιμη. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών, των συμμετεχόντων και των συνοδών τους, έχει προβλεφθεί και διατίθεται χώρος στάθμευσης στο πάρκινγκ του Κοιμητηρίου Γέρακα, διευκολύνοντας σημαντικά την πρόσβαση και την παραμονή στον χώρο της διοργάνωσης κατά τη διάρκεια του διημέρου.

Με πληροφορίες από: Topontiki