Ο Λευτέρης Πετρούνιας επισκέφθηκε τον πρόεδρο της ΕΟΕ, Ισίδωρο Κούβελο

Ο Ολυμπιονίκης της γυμναστικής, Λευτέρης Πετρούνιας, πραγματοποίησε επίσκεψη στον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), Ισίδωρο Κούβελο. Ο κ. Κούβελος τον υποδέχθηκε θερμά στο γραφείο του, με αφορμή την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στους κρίκους στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στα συγχαρητήρια για την επιτυχία του αθλητή, αλλά και στους μελλοντικούς του στόχους.

Θερμά συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο

Ο Ισίδωρος Κούβελος εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στον Λευτέρη Πετρούνια όχι μόνο για το ασημένιο μετάλλιο, αλλά και για τη διαχρονική του παρουσία στην ελίτ της παγκόσμιας γυμναστικής. Ο πρόεδρος της ΕΟΕ ανέφερε ότι είχε μεγάλη αγωνία κατά τη διάρκεια του προκριματικού γύρου, αλλά μετά την πρόκριση στον τελικό, ήταν βέβαιος για την κατάκτηση ενός μεταλλίου.

«Σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια όχι μόνο για το ασημένιο μετάλλιο, αλλά κι επειδή παραμένεις επί πολλά χρόνια στην ελίτ της παγκόσμιας γυμναστικής. Μας καρδιοχτύπησες Λευτέρη στον προκριματικό και είχα μεγάλη αγωνία μέχρι να ολοκληρωθεί η πρόκριση αλλά μετά που προκρίθηκες στον τελικό, ήμουν σίγουρος για το μετάλλιο. Έχεις τέτοια ψυχή που δεν θα το έχανες με τίποτα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κούβελος στον Ολυμπιονίκη.

Ο μεγάλος στόχος των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ισίδωρος Κούβελος τόνισε στον Λευτέρη Πετρούνια ότι ο μεγάλος στόχος πλέον είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες. Ο πρόεδρος της ΕΟΕ εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο αθλητής μπορεί να κατακτήσει το τέταρτο Ολυμπιακό του μετάλλιο.

Ο κ. Κούβελος διαβεβαίωσε τον Λευτέρη Πετρούνια για την πλήρη στήριξη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής σε ό,τι χρειαστεί. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι σε συνεννόηση με φορείς στο Λος Άντζελες, έχουν ήδη κλείσει εγκαταστάσεις, ώστε ο αθλητής να μεταβεί εκεί πριν από τους αγώνες και να εγκλιματιστεί καλύτερα στις συνθήκες.

Ευχαριστίες και στήριξη από την Ομοσπονδία

Ο Λευτέρης Πετρούνιας ευχαρίστησε τον Ισίδωρο Κούβελο για τα θερμά του λόγια και τη διαρκή στήριξη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Ο ίδιος δήλωσε ότι πλέον θα επικεντρωθεί στην εξασφάλιση της πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Στην επίσκεψη συνόδευσαν τον Λευτέρη Πετρούνια ο πρόεδρος της Ελληνικής Γυμναστικής, Βασίλης Τσολακίδης, και ο γενικός γραμματέας, Νίκος Προβιάς. Ο Βασίλης Τσολακίδης με τη σειρά του ευχαρίστησε τον κ. Κούβελο για την ουσιαστική στήριξη προς την Ομοσπονδία.

«Ευχαριστούμε για όλα όσα έχετε κάνει για την ελληνική γυμναστική και παρότι είστε σχετικά μικρό διάστημα στην προεδρία, ήδη έχετε κάνει πολλά. Σας νιώθουμε συνεχώς δίπλα μας, έτοιμο να μας βοηθήσετε σε κάθε αίτημα μας», ανέφερε ο Βασίλης Τσολακίδης, υπογραμμίζοντας την αμέριστη συμπαράσταση του προέδρου της ΕΟΕ.

Συναντήσεις με άλλες αθλήτριες

Πέρα από τη συνάντηση με τον Λευτέρη Πετρούνια, ο Ισίδωρος Κούβελος είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και με άλλες διακεκριμένες αθλήτριες της γυμναστικής. Συγκεκριμένα, υποδέχθηκε την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στον ακροβατικό διάδρομο, Αλεξάνδρα Εφραίμογλου, καθώς και τη συναθλήτριά της, Μαρία Αριστείδου.

Η Μαρία Αριστείδου είχε πραγματοποιήσει επίσης μια πολύ καλή εμφάνιση, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση στο ίδιο αγώνισμα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο. Ο πρόεδρος της ΕΟΕ συνεχάρη θερμά και τις δύο αθλήτριες για τις επιδόσεις τους και τις προσκάλεσε στην 1η Σύνοδο Αθλητών, η οποία θα διεξαχθεί από τις 19 έως τις 22 Νοεμβρίου στην Αρχαία Ολυμπία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta