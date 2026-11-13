Τέλος εποχής για την Ιαπωνία: Ο Μοριγιάσου αποχωρεί μετά από οκτώ χρόνια

Τίτλοι τέλους πέφτουν σε μία ιδιαίτερα επιτυχημένη εποχή για το ιαπωνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Χατζίμε Μοριγιάσου ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει την εθνική ομάδα της χώρας του. Έπειτα από οκτώ χρόνια σύμπλευσης και συνεχούς παρουσίας στον πάγκο, ο 58χρονος τεχνικός αποτελεί πλέον παρελθόν. Η αναβολή του Κυπέλλου Ασίας, που επρόκειτο να διεξαχθεί τον Ιανουάριο του 2027, άλλαξε τα δεδομένα και επισπεύδει την αποχώρησή του.

Η πορεία του Μοριγιάσου στην εθνική Ιαπωνίας

Ο Χατζίμε Μοριγιάσου, ο 58χρονος τεχνικός που καθοδηγεί ανελλιπώς την εθνική ομάδα της Ιαπωνίας από το καλοκαίρι του 2018, ολοκληρώνει την οκταετή του θητεία. Η αποχώρησή του σηματοδοτεί το τέλος μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης εποχής για το ιαπωνικό ποδόσφαιρο, κατά την οποία ο ίδιος είχε αρχικά συμφωνήσει να παραμείνει στον πάγκο μέχρι την ολοκλήρωση του Κυπέλλου Ασίας.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί τον Ιανουάριο του 2027. Η μακρά του θητεία χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα και αξιοσημείωτες επιδόσεις, με την ομάδα να σημειώνει σημαντική πρόοδο υπό την καθοδήγησή του.

Η ανατροπή των δεδομένων και οι επιπτώσεις

Η αναβολή του Κυπέλλου Ασίας, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, επέφερε αλλαγές στα αρχικά σχέδια και επισπεύδει την αποχώρηση του Μοριγιάσου από τον πάγκο των «Σαμουράι».

Ως άμεση συνέπεια αυτής της εξέλιξης, η ιαπωνική ομοσπονδία προχώρησε στην ακύρωση της φιλικής αναμέτρησης που είχε προγραμματιστεί για τις 30 Δεκεμβρίου. Μετά από αυτή την ακύρωση, ο Μοριγιάσου απομένει να καθοδηγήσει την ομάδα σε μόλις δύο ακόμη παιχνίδια πριν την οριστική του αποχώρηση.

Οι τελευταίες αναμετρήσεις και το οριστικό φινάλε

Οι δύο αυτές τελευταίες αναμετρήσεις έχουν ήδη οριστεί και πρόκειται να διεξαχθούν σε λίγες ημέρες. Η εθνική Ιαπωνίας, υπό την καθοδήγηση του Μοριγιάσου, θα αντιμετωπίσει αρχικά τη Βραζιλία στις 14 Νοεμβρίου.

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 17 Νοεμβρίου, θα αναμετρηθεί με την Παραγουάη. Και οι δύο φιλικές αναμετρήσεις θα λάβουν χώρα στη Σιγκαπούρη. Το παιχνίδι απέναντι στην Παραγουάη θα αποτελέσει το οριστικό φινάλε της οκταετούς παρουσίας του Χατζίμε Μοριγιάσου στον πάγκο της εθνικής Ιαπωνίας, κλείνοντας έναν σημαντικό κύκλο.

Ο απολογισμός μιας επιτυχημένης θητείας

Ο απολογισμός του Χατζίμε Μοριγιάσου στον πάγκο των «Σαμουράι» χαρακτηρίζεται ως αξιοσημείωτος. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η Ιαπωνία σημείωσε ιστορικές νίκες. Συγκεκριμένα, στο Μουντιάλ του 2022, η ομάδα του Μοριγιάσου επικράτησε της Γερμανίας και της Ισπανίας, αφήνοντας έντονο το στίγμα της στη διοργάνωση.

Επιπλέον, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η Ιαπωνία έφτασε ξανά στη νοκ άουτ φάση, όπου αποκλείστηκε από τη Βραζιλία με σκορ 2-1. Υπό την καθοδήγησή του, η εθνική ομάδα αναρριχήθηκε σημαντικά στην παγκόσμια κατάταξη, φτάνοντας από την πέμπτη δεκάδα μέχρι τη 17η θέση, γεγονός που υπογραμμίζει την πρόοδο που σημειώθηκε. Ο Μοριγιάσου άφησε έντονο το αποτύπωμά του σε μία εθνική ομάδα στην οποία αφιέρωσε δύο Παγκόσμια Κύπελλα και οκτώ χρόνια συνεχούς παρουσίας.

Ο διάδοχος και το βλέμμα στο μέλλον

Τη σκυτάλη στον πάγκο της εθνικής Ιαπωνίας αναμένεται να παραλάβει ο Γκο Όιβα. Ο Γκο Όιβα είναι ο νυν προπονητής της εθνικής ομάδας Κ21 της Ιαπωνίας.

Η ανάληψη των καθηκόντων του αναμένεται να γίνει από τον Μάρτιο του 2027. Ο νέος τεχνικός θα έχει ως ορίζοντα το Μουντιάλ του 2030, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για το ιαπωνικό ποδόσφαιρο.

Με πληροφορίες από: Athletiko