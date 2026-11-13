Τέλος στη συμφωνία Ντόρτμουντ με πολεμική βιομηχανία μετά από αντιδράσεις οπαδών

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε ότι η αμφιλεγόμενη συμφωνία χορηγίας της με την εταιρεία πολεμικής βιομηχανίας Rheinmetall δεν θα ανανεωθεί. Η απόφαση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της αδιάλλακτης στάσης των μελών της ομάδας, οι οποίοι εξέφρασαν έντονες αντιδράσεις από την έναρξη της συνεργασίας. Η συμφωνία, η οποία απέφερε στην Ντόρτμουντ ποσό που μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, θα τερματιστεί στις 30 Ιουνίου 2027.

Η έναρξη και οι αντιδράσεις για τη συνεργασία

Η συνεργασία μεταξύ της Μπορούσια Ντόρτμουντ και της Rheinmetall είχε ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2024. Η Rheinmetall είναι μία από τις πιο γνωστές γερμανικές εταιρείες και βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των αμυντικών, οπλικών και τεχνολογικών συστημάτων.

Από την πρώτη στιγμή, η συμφωνία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις εντός του φίλαθλου κοινού της γερμανικής ομάδας. Ένα σημαντικό κομμάτι των οπαδών θεωρούσε ότι η διαφήμιση μιας εταιρείας που κατασκευάζει οπλικά συστήματα ερχόταν σε ευθεία σύγκρουση με τις αξίες και την ιδιοσυγκρασία του συλλόγου.

Οι κινητοποιήσεις και η γενική συνέλευση

Οι αντιδράσεις των οπαδών δεν περιορίστηκαν μόνο σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στις εξέδρες του «Signal Iduna Park». Πέρα από ορισμένα πανό και συνθήματα που αναρτήθηκαν κατά τη διάρκεια αγώνων, οι διαμαρτυρίες μεταφέρθηκαν και σε θεσμικό επίπεδο, φτάνοντας μέχρι τη γενική συνέλευση του συλλόγου το 2024.

Εκεί, οι οπαδοί είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν επίσημα τη θέση τους σχετικά με τη συνέχιση ή μη της συνεργασίας. Η κίνηση αυτή υπογράμμισε την αποφασιστικότητα των μελών να επηρεάσουν τις αποφάσεις της διοίκησης, βασιζόμενοι στις αρχές που πρεσβεύει ο σύλλογος.

Η ψηφοφορία των μελών και το ξεκάθαρο μήνυμα

Στη γενική συνέλευση του 2024, πραγματοποιήθηκε σχετική ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν 855 μέλη. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν σαφή: 556 μέλη τάχθηκαν υπέρ της πρότασης για τον τερματισμό της συνεργασίας το συντομότερο δυνατό και τη μη ανανέωσή της.

Αντίθετα, 247 μέλη ψήφισαν κατά της πρότασης, ενώ 52 απείχαν από την ψηφοφορία. Παρότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν ήταν δεσμευτική για τη διοίκηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ, το μήνυμα που εξέπεμψαν τα μέλη ήταν ξεκάθαρο και τελικά εισακούστηκε από την ηγεσία του συλλόγου.

Η σημασία του «50+1» και η οικονομική διάσταση της απόφασης

Στη Γερμανία, η ιδιοκτησία των ποδοσφαιρικών ομάδων διέπεται από τον κανόνα του «50+1 %», ο οποίος προβλέπει ότι η πλειοψηφία της ιδιοκτησίας ανήκει στους οπαδούς. Αυτός ο κανόνας λειτουργεί συχνά ως ηθική ασπίδα και ως αποτρεπτικός παράγοντας για την αλλοίωση του DNA των συλλόγων.

Οι οπαδοί της Ντόρτμουντ «πάτησαν» πάνω σε αυτήν την πλειοψηφία που κατέχουν για να περάσει η πρότασή τους για τη μη ανανέωση της συμφωνίας με τη Rheinmetall. Η απόφαση αυτή έχει και σημαντική οικονομική διάσταση, καθώς η συγκεκριμένη συμφωνία απέφερε στην Ντόρτμουντ ποσό που μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αναδεικνύοντας το μέγεθος της επιλογής του συλλόγου.

Επίσημη επιβεβαίωση της μη ανανέωσης

Ο διευθύνων σύμβουλος της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Κάρστεν Κράμερ, επιβεβαίωσε επίσημα ότι ο χορηγικός συμβόλαιο με τη Rheinmetall, το οποίο λήγει στις 30 Ιουνίου 2027, δεν θα ανανεωθεί. Ο κ. Κράμερ δήλωσε ότι η μη ανανέωση αποφασίστηκε από κοινού με τη Rheinmetall.

Στις συζητήσεις για το θέμα συμμετείχε και ο Άρμιν Πάπεργκερ, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Rheinmetall. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας συνεργασίας που προκάλεσε έντονες συζητήσεις και κινητοποιήσεις, αναδεικνύοντας τη δύναμη της φωνής των οπαδών στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Με πληροφορίες από: Athletiko