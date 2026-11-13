Η εκτόξευση του Τάσου Δουβίκα στην Κόμο και η ευρωπαϊκή αναγνώριση

Ο Τάσος Δουβίκας, σε ηλικία 27 ετών, διανύει αυτή την περίοδο την καλύτερη φάση της ποδοσφαιρικής του καριέρας, έχοντας πάρει φόρα στην Κόμο. Υπό τις οδηγίες του Σεσκ Φάμπρεγας, ο Έλληνας επιθετικός «λάμπει» και έχει αναδειχθεί σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ιταλικής ομάδας. Οι εντυπωσιακές του επιδόσεις έχουν κάνει την Ευρώπη να μιλάει για τα κατορθώματά του.

Η εντυπωσιακή πορεία στην Κόμο

Η παρουσία του Τάσου Δουβίκα στην Κόμο έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, καθώς έχει βρει το ποδοσφαιρικό περιβάλλον που αναζητούσε για να ξεδιπλώσει πλήρως τις ικανότητές του. Η εμπιστοσύνη που του έχει δείξει ο προπονητής Σεσκ Φάμπρεγας, σε συνδυασμό με την αγωνιστική του ωρίμανση, τον έχουν οδηγήσει σε ένα εντελώς νέο επίπεδο.

Μία από τις κορυφαίες στιγμές της φετινής του σεζόν ήταν η παράσταση που έδωσε απέναντι στη Λανς, όπου συνέβαλε καθοριστικά στην επιβλητική νίκη με 9-1, σημειώνοντας τρία γκολ και μία ασίστ. Με 11 γκολ σε 14 συμμετοχές, ο Δουβίκας έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα επιθετικά «όπλα» της ιταλικής ομάδας. Η εντυπωσιακή του αγωνιστική κατάσταση επιβεβαιώνεται και από την παρουσία του στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ του Champions League.

Τα πρώτα βήματα και η εξέλιξη στην Ελλάδα

Το ντεμπούτο του Τάσου Δουβίκα στη Super League πραγματοποιήθηκε τη σεζόν 2017-18, όταν ήταν μόλις 18 ετών, φορώντας τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης. Ήδη από τότε υπήρχαν ενδείξεις για το ταλέντο του, ωστόσο χρειαζόταν σημαντική δουλειά στη φυσική του κατάσταση. Παρά το γεγονός ότι δούλεψε σκληρά και σημείωσε πρόοδο, με 52 συμμετοχές στην πρώτη ομάδα, πέτυχε μόλις τέσσερα γκολ.

Η μετακίνησή του στον Βόλο το καλοκαίρι του 2020 αποδείχθηκε καθοριστική για την πορεία του. Εκεί βρήκε τον χρόνο συμμετοχής και την εμπιστοσύνη που χρειαζόταν για να αναδείξει τις δυνατότητές του. Τη σεζόν 2020-21, ο Δουβίκας κατάφερε να πετύχει δέκα γκολ στη Super League και άλλα τρία στο Κύπελλο Ελλάδας, τραβώντας πάνω του τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού κόσμου.

Η καθιέρωση στην Ολλανδία

Η διαδρομή προς την κορυφή δεν ήταν πάντα εύκολη για τον Έλληνα επιθετικό. Το καλοκαίρι του 2021, παρά το ενδιαφέρον από μεγάλες ελληνικές ομάδες, ο Δουβίκας πήρε την απόφαση να αφήσει την Ελλάδα και να συνεχίσει την καριέρα του στην Ολλανδία. Η Ουτρέχτη του προσέφερε το κατάλληλο περιβάλλον για να εξελιχθεί, και εκείνος δεν άργησε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες.

Μετά τα δέκα γκολ που σημείωσε την πρώτη του χρονιά στην Ολλανδία, ακολούθησε μία ακόμη πιο εντυπωσιακή σεζόν, αυτή του 2022-23. Τότε, ο Τάσος Δουβίκας πέτυχε 19 τέρματα στην Eredivisie και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, μοιραζόμενος την κορυφή με τον Τσάβι Σίμονς.

Η δοκιμασία στην Ισπανία και η νέα αρχή

Λόγω των εξαιρετικών του επιδόσεων στην Ολλανδία, η Θέλτα αποφάσισε τον Αύγουστο του 2023 να επενδύσει περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του. Στην πρώτη του σεζόν στην Ισπανία, ο Δουβίκας σημείωσε επτά γκολ στο πρωτάθλημα και έξι στο Κύπελλο Ισπανίας. Ωστόσο, η καθιέρωσή του στην ομάδα δεν ήρθε εύκολα.

Ο έντονος ανταγωνισμός για τη θέση του βασικού στην ενδεκάδα, σε συνδυασμό με τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής που του δινόταν, έκαναν τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα για τον ίδιο. Κατά τη δεύτερη σεζόν του στην Θέλτα, η ανάγκη για μία καινούρια αρχή έγινε πιο έντονη, και τότε εμφανίστηκε η ευκαιρία της Κόμο.

Η επιστροφή στην κορυφή με τον Φάμπρεγας

Μία ιδανική ευκαιρία για τον Τάσο Δουβίκα παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2025, όταν η Κόμο εκδήλωσε ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Αυτή η μετακίνηση αποδείχθηκε κομβική, καθώς στην ιταλική ομάδα ο Έλληνας επιθετικός βρήκε τις κατάλληλες συνθήκες για να αναγεννηθεί και να επανέλθει στην κορυφαία του φόρμα.

Η εμπιστοσύνη που του έδειξε ο Σεσκ Φάμπρεγας από την πρώτη στιγμή, σε συνδυασμό με το υποστηρικτικό περιβάλλον της Κόμο, αποδείχθηκαν καθοριστικά στοιχεία για την εκτόξευσή του. Ο Δουβίκας έχει πλέον την ευκαιρία να λάμπει και πάλι στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, επιβεβαιώνοντας τις μεγάλες του δυνατότητες και κάνοντας την Ευρώπη να τον παραμιλά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta