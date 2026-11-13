Ο Ντάνι Πονζ στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ: Το «ευχαριστώ» του Ισπανού τεχνικού

Ο Ντάνι Πονζ αποτελεί πλέον μέλος του τεχνικού επιτελείου της πρώτης ομάδας του ΠΑΟΚ, αναλαμβάνοντας καθήκοντα άμεσου συνεργάτη του Αλέσιο Λίσι. Η προαγωγή του Ισπανού τεχνικού έρχεται μετά από ενάμιση χρόνο παρουσίας του στον ΠΑΟΚ Β', από τον οποίο και αποχαιρέτησε τους συνεργάτες του. Λίγο μετά τις σχετικές ανακοινώσεις, ο 52χρονος προπονητής έστειλε το δικό του μήνυμα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη νέα αυτή ευκαιρία.

Η νέα θέση και η συνεργασία με τον Λίσι

Ο Ντάνι Πονζ, μετά την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ Β', εντάχθηκε στην πρώτη ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Η νέα του θέση τον φέρνει ως άμεσο συνεργάτη του Ιταλού τεχνικού, Αλέσιο Λίσι. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του Ισπανού προπονητή εντός του συλλόγου.

Ο ίδιος ο Πονζ, στην ανάρτησή του, αναφέρθηκε σε αυτό το νέο ξεκίνημα, δηλώνοντας: «Έπειτα από ενάμιση χρόνο στον ΠΑΟΚ, γεμάτο σκληρή δουλειά και μάθηση, ξεκινώ ένα νέο κεφάλαιο, καθώς εντάσσομαι στο τεχνικό επιτελείο της πρώτης ομάδας ως βοηθός του Αλέσιο Λίσι.» Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αφοσίωσή του και την αναγνώριση της ευκαιρίας που του δίνεται να συνεργαστεί με τον Ιταλό τεχνικό.

Η πορεία του στον ΠΑΟΚ Β' και οι προηγούμενοι ρόλοι

Πριν την προαγωγή του στην πρώτη ομάδα, ο Ντάνι Πονζ είχε μια σημαντική παρουσία ενάμιση χρόνου στη «θυγατρική» ομάδα των «ασπρόμαυρων», τον ΠΑΟΚ Β'. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Ισπανός τεχνικός εργάστηκε εντατικά, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών.

Στο μήνυμά του, ο Πονζ αναφέρθηκε στην αρχική του ένταξη στον σύλλογο, σημειώνοντας: «Ήρθα στον σύλλογο ως επικεφαλής Εξατομικευμένης Ανάπτυξης και είχα την τύχη να εξελιχθώ εδώ, αρχικά στις ακαδημίες και στη συνέχεια στον πάγκο του ΠΑΟΚ Β.» Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την πολυδιάστατη πορεία του εντός του ΠΑΟΚ, ξεκινώντας από τις ακαδημίες και φτάνοντας μέχρι τον πάγκο της Β' ομάδας.

Το μήνυμα ευγνωμοσύνης και αποχαιρετισμού

Ο 52χρονος τεχνικός επέλεξε να εκφράσει τις ευχαριστίες του και να αποχαιρετήσει τους συνεργάτες του μέσω μιας δημοσίευσης. Στο μήνυμά του, ο Ντάνι Πονζ ευχαρίστησε τον κόουτς Αλέσιο Λίσι για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία που του δόθηκε να συνεργαστούν. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ευχαριστώ, κόουτς, για την εμπιστοσύνη και για την ευκαιρία που μου δίνεις να συνεργαστούμε.»

Ο Ισπανός τεχνικός ευχαρίστησε επίσης τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και όλους τους προπονητές τους, αναγνωρίζοντας τη συνεργασία και την καθημερινή τους δουλειά. «Ευχαριστώ τις ακαδημίες και όλους τους προπονητές τους για όσα μοιραστήκαμε και για τη δουλειά που κάνετε καθημερινά για τα παιδιά,» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο Ντάνι Πονζ απευθύνθηκε και στους ποδοσφαιριστές του στον ΠΑΟΚ Β', εκφράζοντας την εκτίμησή του για την προσπάθεια και την αφοσίωσή τους. «Στους ποδοσφαιριστές μου στον ΠΑΟΚ Β, σας ευχαριστώ για την αφοσίωση, τη δέσμευση και την προσπάθεια που καταβάλατε. Ήταν τιμή μου να σας προπονώ,» κατέληξε στο μήνυμά του, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας τους.

Ο Στέλιος Μαλεζάς στον πάγκο του ΠΑΟΚ Β'

Με την προαγωγή του Ντάνι Πονζ στην πρώτη ομάδα, ο πάγκος του ΠΑΟΚ Β' δεν έμεινε κενός. Αντικαταστάτης του Ισπανού τεχνικού είναι πλέον και επίσημα ο Στέλιος Μαλεζάς. Η επιστροφή του Μαλεζά στον ΠΑΟΚ σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη «θυγατρική» ομάδα.

Ο Στέλιος Μαλεζάς αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας Β', φέρνοντας την εμπειρία του και τη γνώση του συλλόγου, καθώς επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Η αλλαγή αυτή στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ Β' πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη μετακίνηση του Ντάνι Πονζ στην πρώτη ομάδα, ολοκληρώνοντας τις σχετικές ανακοινώσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko