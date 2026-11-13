Ο Ντράγκαν Σάκοτα μιλάει για τον Κρις Σίλβα: «Όταν μιλάς μαζί του νομίζεις ότι νυστάζει»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στη Σερβία για τον Κρις Σίλβα, εν μέσω της έντονης σύνδεσης του Γκαμπονέζου σέντερ με την Παρτίζαν. Ο προπονητής της ΑΕΚ θυμήθηκε τις πρώτες επαφές του με τον παίκτη, αναλύοντας το αγωνιστικό του προφίλ και τον τρόπο που θα μπορούσε να ταιριάξει στην Παρτίζαν. Παράλληλα, ο Σάκοτα ανέλυσε και κάποια χαρακτηριστικά του Σίλβα, όπως το νωχελικό του βλέμμα, τονίζοντας την απίστευτη συγκέντρωσή του.

Η μεταγραφή στην Παρτίζαν και το παρελθόν στη Φενέρμπαχτσε

Ο Κρις Σίλβα συνδέεται έντονα με την Παρτίζαν, η οποία τον απέκτησε αναζητώντας έναν αποτελεσματικό τρόπο για να πλαισιώσει τον Γιεκίρι στη γραμμή των ψηλών της. Οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου είχαν επιχειρήσει να αποκτήσουν τον Σίλβα και την περσινή αγωνιστική περίοδο, με τον ίδιο να επιλέγει τότε την ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Παρά την εκτίμηση που του έδειχνε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο Κρις Σίλβα δεν κατόρθωσε να στεριώσει στη Φενέρμπαχτσε. Ο χρόνος συμμετοχής του ήταν αισθητά περιορισμένος, λόγω ατασθαλιών και τραυματισμών. Στο πλαίσιο αυτό, και δίχως να εμφανίζει τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά που είχε στην ΑΕΚ, η Φενέρ προχώρησε στην απόκτηση του Ντουάιτ Πάουελ. Η κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα η θέση του Κρις Σίλβα στο ροτέισον να υποχωρήσει ακόμα παραπάνω.

Οι πρώτες επαφές με τον Σάκοτα στην ΑΕΚ

Λόγω της μεταγραφής του Σίλβα στην Παρτίζαν, η «MeridianSport» επικοινώνησε με τον Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος ως προπονητής της ΑΕΚ είχε συνεργαστεί με τον Γκαμπονέζο σέντερ. Ο Σάκοτα θυμήθηκε τις πρώτες του συζητήσεις με τον παίκτη, οι οποίες επικεντρώθηκαν στο πώς η παρουσία του στην ΑΕΚ θα τον οδηγούσε σίγουρα στη EuroLeague.

Ο Κρις Σίλβα ξεκίνησε πολύ καλά την πορεία του στην ΑΕΚ, με την ομάδα να προσπαθεί να βρει τον καλύτερο τρόπο παιχνιδιού για εκείνον. Ο Σάκοτα επεσήμανε πως είναι δύσκολο να αγωνίζεσαι με ψηλούς παίκτες στο σύγχρονο μπάσκετ, καθώς οι ομάδες αμύνονται ομαδικά. Παρόλα αυτά, ο Σίλβα είχε την ικανότητα να σκοράρει και από μέση απόσταση, γεγονός που βοήθησε την ομάδα να βρει γρήγορα τρόπους να τον χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο στην επίθεση.

Το αγωνιστικό προφίλ του Σίλβα

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, αναλύοντας το αγωνιστικό προφίλ του Κρις Σίλβα, τόνισε την ικανότητά του να προσφέρει στην επίθεση. Είπε συγκεκριμένα ότι ο παίκτης μπορεί να σκοράρει και από μέση απόσταση, κάτι που επέτρεψε στην ΑΕΚ να τον αξιοποιεί όλο και περισσότερο σε αυτόν τον τομέα του παιχνιδιού.

Ο προπονητής της ΑΕΚ έκανε επίσης μια ανάλυση των χαρακτηριστικών του Σίλβα, εξετάζοντας μπασκετικά το πώς μπορεί να σταθεί στο παρκέ και με ποιον τρόπο μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα σε μια ομάδα της EuroLeague. Σύμφωνα με τον Σάκοτα, ο Γκαμπονέζος σέντερ είναι ένας απόλυτα ομαδικός παίκτης, γεγονός που υπογραμμίζει την προσήλωσή του στο σύνολο.

Το ιδιαίτερο βλέμμα και το μπασκετικό IQ

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Κρις Σίλβα, όπως το περιέγραψε ο Ντράγκαν Σάκοτα, είναι το βλέμμα του. Ο Σάκοτα αναφέρθηκε στο «νωχελικό βλέμμα» του παίκτη, το οποίο αρχικά τον έκανε να πιστεύει ότι ο Σίλβα δεν ενδιαφερόταν ή ότι ήταν κοιμισμένος κατά τη διάρκεια των συζητήσεων.

Ωστόσο, ο προπονητής γρήγορα διαπίστωσε την πραγματικότητα. «Όταν μιλάς μαζί του, νομίζεις ότι νυστάζει, αλλά είναι απίστευτο το πόσο πολύ παρακολουθεί τα πάντα και πόσο συγκεντρωμένος είναι», δήλωσε ο Σάκοτα. Πρόσθεσε πως, στη συνέχεια, είδε ότι ο Σίλβα καταλάβαινε τα πάντα και, αν κάτι δεν ήταν ξεκάθαρο, έκανε μια ερώτηση που πήγαινε κατευθείαν στην ουσία. Τότε, ο Σάκοτα κατάλαβε ότι ο Κρις Σίλβα έχει πολύ υψηλό μπασκετικό IQ.

Η προσαρμογή στο σύγχρονο μπάσκετ

Ο Ντράγκαν Σάκοτα εκτίμησε ότι ο Κρις Σίλβα ταιριάζει στο σύγχρονο μπάσκετ, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ψηλοί παίκτες στο σημερινό παιχνίδι. Η ικανότητά του να σκοράρει από μέση απόσταση και η ομαδικότητά του τον καθιστούν έναν παίκτη που μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των σύγχρονων ομάδων.

Ο Σάκοτα σχολίασε επίσης κάποια φυσικά χαρακτηριστικά του παίκτη, αναφέροντας ότι είναι «λίγο κοντός για να κάνει high-five, αλλά είναι πιο γρήγορ». Αυτή η περιγραφή υποδηλώνει μια ευελιξία και ταχύτητα που μπορεί να είναι πλεονέκτημα για έναν σέντερ στο σύγχρονο, πιο γρήγορο μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Athletiko