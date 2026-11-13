Ο Ραφαήλ Παγώνης προκρίθηκε στον τελικό του ITF J100 στη Λευκωσία

Ο Ραφαήλ Παγώνης σημείωσε μία ακόμα σημαντική επιτυχία, καθώς εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό του τουρνουά ITF J100 Eurobank Masters Tennis Academy. Η διοργάνωση φιλοξενείται στη Λευκωσία, όπου ο νεαρός Έλληνας τενίστας θα διεκδικήσει τον δεύτερο τίτλο του σε J100 διοργάνωση και τον τέταρτο συνολικά για φέτος. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Κυριακή, 15 Νοεμβρίου.

Η πορεία προς τον τελικό

Ο Ραφαήλ Παγώνης έδειξε για μία ακόμα φορά τις δυνατότητές του, φτάνοντας στον τελικό του ITF J100 Eurobank Masters Tennis Academy. Η διοργάνωση, η οποία διεξάγεται στην κυπριακή πρωτεύουσα, αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στην αγωνιστική του πορεία. Ο Έλληνας τενίστας έχει πλέον την ευκαιρία να προσθέσει έναν ακόμα τίτλο στη συλλογή του, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική του πορεία.

Η πρόκριση αυτή αποτελεί τη συνέχεια μιας σειράς επιτυχιών για τον Παγώνη, ο οποίος έχει ήδη κατακτήσει τρεις τίτλους μέσα στη φετινή χρονιά. Η συμμετοχή του στον τελικό του J100 της Λευκωσίας του δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσει τον τέταρτο τίτλο του για το τρέχον έτος, καθώς και τον δεύτερο σε διοργάνωση επιπέδου J100.

Ο δύσκολος ημιτελικός με τον Στόιλκοβιτς

Ο δρόμος προς τον τελικό δεν ήταν εύκολος για τον Ραφαήλ Παγώνη, ο οποίος αντιμετώπισε στον ημιτελικό τον Σέρβο τενίστα Πάβλε Στόιλκοβιτς. Ο αγώνας εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό ντέρμπι, με τον Σέρβο αθλητή να ξεκινάει δυναμικά και να κερδίζει το πρώτο σετ με το εμφατικό 1-6 games, βάζοντας τον Έλληνα τενίστα σε δύσκολη θέση.

Ωστόσο, ο «Ράφα», όπως τον αποκαλούν, επέδειξε ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση στο δεύτερο σετ, οδηγώντας το σε tie break. Εκεί, με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, επικράτησε με 7-6 (5), ισοφαρίζοντας τα σετ και φέρνοντας τον αγώνα στα ίσα. Η αντίδρασή του αυτή ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Η αποχώρηση του αντιπάλου και η πρόκριση

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, ο Ραφαήλ Παγώνης συνέχισε με τον ίδιο υψηλό ρυθμό, δείχνοντας την ανωτερότητά του. Κατάφερε να πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα με 4-0 games, φέρνοντας τον εαυτό του πολύ κοντά στην πρόκριση. Η απόδοσή του σε αυτό το σημείο του αγώνα ήταν εξαιρετική, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλό του.

Δυστυχώς για τον Πάβλε Στόιλκοβιτς, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Ο Σέρβος τενίστας ένιωσε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια του τρίτου σετ και αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον αγώνα. Έτσι, το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό δόθηκε στον Ραφαήλ Παγώνη, ο οποίος πλέον στρέφει την προσοχή του στην κατάκτηση του τίτλου.

Ο αντίπαλος στον τελικό

Στον τελικό του ITF J100 Eurobank Masters Tennis Academy, ο Ραφαήλ Παγώνης θα αντιμετωπίσει έναν ακόμα νεαρό και ταλαντούχο αθλητή. Πρόκειται για τον 17χρονο Καρλ Φίλιπ Μπακ Βέλερ, ο οποίος κατάγεται από τη Δανία. Ο αγώνας αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, καθώς και οι δύο τενίστες θα επιδιώξουν τη νίκη και την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο τελικός έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή, 15 Νοεμβρίου, και θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της Eurobank Masters Tennis Academy στη Λευκωσία. Ο Παγώνης έχει μπροστά του την ευκαιρία να προσθέσει έναν ακόμα σημαντικό τίτλο στην καριέρα του, ενισχύοντας τη θέση του στον χώρο του διεθνούς τένις.

Με πληροφορίες από: Athletiko