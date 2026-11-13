Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ επιστρέφει στην αποστολή του ΠΑΟΚ για το φιλικό με την Παρτιζάν

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ετοιμάζεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, καθώς συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή του ΠΑΟΚ. Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός θα δώσει το «παρών» στο φιλικό παιχνίδι που θα διεξαχθεί στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί την Παρτιζάν. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 14 Νοεμβρίου, με την έναρξη να ορίζεται στις 16:45, σηματοδοτώντας την επάνοδο του παίκτη μετά από πολλούς μήνες απουσίας από τα γήπεδα.

Η επιστροφή του Κίριλ Ντεσπόντοφ στην ενεργό δράση

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ βρίσκεται στην αποστολή του ΠΑΟΚ, γεγονός που τον φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην επιστροφή του στην ενεργό δράση. Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός ετοιμάζεται να πατήσει ξανά χορτάρι, κάτι που δεν έχει συμβεί για πολλούς μήνες. Η παρουσία του στην αποστολή για το φιλικό παιχνίδι με την Παρτιζάν στην Τούμπα αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τον ίδιο και την ομάδα.

Η συμπερίληψη του Ντεσπόντοφ στην αποστολή είναι η πρώτη του μετά από τη μακρά περίοδο απουσίας του. Ο παίκτης αναμένεται να λάβει χρόνο συμμετοχής σε αυτό το σπουδαίο παιχνίδι, προσφέροντας την ευκαιρία να επανενταχθεί σταδιακά στους αγωνιστικούς ρυθμούς. Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης συμφωνίας του με τον Δικέφαλο για την ανανέωση του συμβολαίου του, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του στον ΠΑΟΚ.

Το ιστορικό φιλικό παιχνίδι στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την Παρτιζάν σε ένα φιλικό παιχνίδι που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας, προσφέροντας στους φιλάθλους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ομάδα τους. Η ημερομηνία διεξαγωγής είναι η 14η Νοεμβρίου, με την προγραμματισμένη ώρα έναρξης να είναι στις 16:45. Το παιχνίδι αυτό αποτελεί μέρος της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ και μια ευκαιρία για τους παίκτες να διατηρήσουν τον αγωνιστικό τους ρυθμό.

Η παρουσία του Κίριλ Ντεσπόντοφ στην αποστολή προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτή την φιλική αναμέτρηση. Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί και να δοκιμάσει τις δυνάμεις του μετά την απουσία του. Η συμμετοχή του στο «σπουδαίο παιχνίδι» με την Παρτιζάν στην Τούμπα είναι ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη επανένταξή του στην ομάδα και την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Αναλυτικές πληροφορίες για την επιστροφή του Ντεσπόντοφ

Πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή του Κίριλ Ντεσπόντοφ στην αποστολή του ΠΑΟΚ και την επάνοδό του στα γήπεδα δόθηκαν από τον ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, Θοδωρή Χαστά. Ο κ. Χαστάς, μέσω της εκπομπής «BACK2ΜΠΑΚ», αναφέρθηκε σε όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν την κατάσταση του Βούλγαρου μεσοεπιθετικού και την προετοιμασία του για την επανεμφάνισή του.

Η εκπομπή «BACK2ΜΠΑΚ» προβλήθηκε την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου, και αποτέλεσε το μέσο για την αποκάλυψη των συγκεκριμένων λεπτομερειών. Ο Θοδωρής Χαστάς, ως γνώστης των θεμάτων του ΠΑΟΚ, παρείχε στο κοινό μια ολοκληρωμένη εικόνα για την επιστροφή του Ντεσπόντοφ, εξηγώντας τα δεδομένα γύρω από την παρουσία του στην αποστολή για το φιλικό με την Παρτιζάν.

Με πληροφορίες από: Athletiko