Ο Πάολο Βαλέρι υπεύθυνος εκπαιδευτής VAR στη Ζιμπάμπουε

Ο Πάολο Βαλέρι, ο οποίος κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ) της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) και είναι υπεύθυνος για το σύστημα VAR στην Ελλάδα, έχει οριστεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) ως υπεύθυνος εκπαιδευτής. Ο Ιταλός παράγοντας βρίσκεται αυτή την περίοδο στη Ζιμπάμπουε, όπου διεξάγεται το σεμινάριο για την εφαρμογή του Video Assistant Referee στην Ομοσπονδία της αφρικανικής χώρας. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για το ποδόσφαιρο της Ζιμπάμπουε, καθώς το VAR θα ενσωματωθεί σύντομα στις τοπικές διοργανώσεις.

Το πρώτο σεμινάριο VAR στη Ζιμπάμπουε

Το σεμινάριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου στη Ζιμπάμπουε έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει μία εβδομάδα, ξεκινώντας από τις 11 Νοεμβρίου και ολοκληρώνοντας τις εργασίες του στις 17 Νοεμβρίου του 2026. Η διοργάνωση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα, καθώς αποτελεί το πρώτο σεμινάριο που πραγματοποιείται ποτέ με αντικείμενο το σύστημα VAR στην Ομοσπονδία της Ζιμπάμπουε. Η παρουσία του Πάολο Βαλέρι ως υπεύθυνου εκπαιδευτή υπογραμμίζει το κύρος της εκπαίδευσης και την προσήλωση της FIFA στην ορθή εφαρμογή της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών και την πάροδο της καθορισμένης εβδομάδας, το σύστημα VAR αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Η χρήση του θα ξεκινήσει άμεσα στους αγώνες των τοπικών διοργανώσεων της Ζιμπάμπουε, φέρνοντας μια νέα εποχή στην απονομή δικαιοσύνης εντός των αγωνιστικών χώρων. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην αναβάθμιση του ποδοσφαίρου της χώρας, προσφέροντας στους διαιτητές τα απαραίτητα εργαλεία για πιο ακριβείς αποφάσεις.

Η εκπαιδευτική διαδικασία και η αξιολόγηση των διαιτητών

Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής εβδομάδας, οι διαιτητές που συμμετέχουν στο σεμινάριο εργάζονται εντατικά, εφαρμόζοντας στην πράξη τις αρχές και τους κανόνες του VAR. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή τους σε προσομοιωμένους αγώνες, όπου εναλλάσσουν τους ρόλους μεταξύ του Video Assistant Referee (VAR) και του Assistant Video Assistant Referee (AVAR). Αυτή η πρακτική προσέγγιση επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν ολοκληρωμένη εμπειρία και να κατανοήσουν πλήρως τις απαιτήσεις κάθε θέσης.

Όλες οι δραστηριότητες και οι ασκήσεις πραγματοποιούνται υπό την άμεση επίβλεψη του Ιταλού παράγοντα της ΚΕΔ, Πάολο Βαλέρι, ο οποίος έχει την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή του σεμιναρίου. Κάθε απόγευμα, μετά την ολοκλήρωση των πρακτικών ασκήσεων, ακολουθεί λεπτομερής αξιολόγηση της απόδοσης των διαιτητών. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν εκτενώς σε προσομοιωτή VAR, ένα εργαλείο που τους βοηθά να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην ανάλυση φάσεων και τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Πιστοποιήσεις FIFA και άμεση εφαρμογή

Η ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα σηματοδοτήσει μια σημαντική στιγμή για τους διαιτητές της Ζιμπάμπουε. Στο τέλος της εκπαιδευτικής περιόδου, όλοι οι συμμετέχοντες που θα έχουν επιδείξει την απαιτούμενη επάρκεια και θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις δοκιμασίες, θα λάβουν επίσημες πιστοποιήσεις από τη FIFA. Αυτές οι πιστοποιήσεις αποτελούν αναγνώριση της ικανότητάς τους να χειρίζονται το σύστημα VAR και να εφαρμόζουν τους κανονισμούς του παιχνιδιού με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Με την απόκτηση των πιστοποιήσεων, οι διαιτητές θα είναι πλέον σε θέση να εργαστούν σε επίσημα παιχνίδια, χρησιμοποιώντας το σύστημα VAR. Αυτό σημαίνει ότι το ποδόσφαιρο της Ζιμπάμπουε θα διαθέτει άμεσα εκπαιδευμένο προσωπικό για την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια και ακρίβεια στις αποφάσεις των αγώνων. Η FIFA, μέσω του Πάολο Βαλέρι, διασφαλίζει ότι η μετάβαση στο VAR θα γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα εφόδια στους τοπικούς διαιτητές.

Προηγούμενη εμπειρία του Πάολο Βαλέρι σε διεθνή σεμινάρια

Ο ρόλος του Πάολο Βαλέρι ως υπεύθυνου εκπαιδευτή στη Ζιμπάμπουε δεν είναι ο πρώτος του σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά την εκπαίδευση στο VAR. Ο Ιταλός παράγοντας της ΚΕΔ έχει ήδη σημαντική εμπειρία σε παρόμοιες πρωτοβουλίες της FIFA. Ειδικότερα, ο Βαλέρι είχε διατελέσει βασικός εκπαιδευτής σε ένα αντίστοιχο σεμινάριο VAR που διοργανώθηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας της Αιγύπτου.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο στην Αίγυπτο έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα της χώρας, το Κάιρο, και διήρκεσε από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου του 2026. Η προηγούμενη αυτή εμπειρία του Βαλέρι στην εκπαίδευση διαιτητών σε αφρικανικές ομοσπονδίες υπογραμμίζει την εξειδίκευσή του και την εμπιστοσύνη που του δείχνει η FIFA για την προώθηση και την ορθή εφαρμογή του συστήματος VAR παγκοσμίως. Η παρουσία του σε αυτά τα σεμινάρια συμβάλλει στην ομογενοποίηση των προτύπων VAR και την αναβάθμιση της διαιτησίας σε διεθνές επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta