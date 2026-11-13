Τσαουσίδης και Gati σε εκρηκτικό ντέρμπι για τη ζώνη «Μέγας Αλέξανδρος» στο No Limits

Η ένταση ανεβαίνει κατακόρυφα ενόψει της μεγάλης μάχης του No Limits XXXVII, όπου ο πρωταθλητής Ελλάδας στην πυγμαχία, Χάρης Τσαουσίδης, θα αντιμετωπίσει τον ταλαντούχο πυγμάχο Alessandro Gati. Η αναμέτρηση, που αποτελεί το co-main event της βραδιάς, θα κρίνει την κατάκτηση της ζώνης No Limits «Μέγας Αλέξανδρος». Η επετειακή διοργάνωση για τα 20 χρόνια του θεσμού είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026 στο PAOK Sports Arena της Θεσσαλονίκης.

Η επετειακή διοργάνωση και το διακύβευμα

Το No Limits XXXVII ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ένα από τα πιο εκρηκτικά ζευγάρια του θεσμού, με τη Γεωργία Μπιτάκου να παρουσιάζει μία διοργάνωση που σηματοδοτεί τα 20 χρόνια από την ίδρυσή του. Η μεγάλη αθλητική εκδήλωση θα λάβει χώρα την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, με το PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη να αποτελεί τον χώρο φιλοξενίας των αναμετρήσεων.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η μάχη μεταξύ του Χάρη Τσαουσίδη και του Alessandro Gati, οι οποίοι θα διεκδικήσουν τη ζώνη No Limits «Μέγας Αλέξανδρος». Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει χαρακτηριστεί ως το co-main event της βραδιάς, υποσχόμενη ένα θέαμα υψηλών προδιαγραφών για τους φίλους των μαχητικών αθλημάτων.

Οι πρωταγωνιστές του ρινγκ και η προετοιμασία

Ο Χάρης Τσαουσίδης, ο οποίος είναι πρωταθλητής Ελλάδας στην πυγμαχία και κατάγεται από τη Μακεδονία, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Alessandro Gati. Ο Gati, ένας ταλαντούχος πυγμάχος αλβανικής καταγωγής, γεννήθηκε στην Πέλλα και έχει ζήσει για ένα διάστημα στην Αγγλία, φέρνοντας μαζί του μια διεθνή εμπειρία στο ρινγκ.

Λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη μάχη, τόσο ο Τσαουσίδης όσο και ο Gati έχουν μιλήσει για την εντατική προετοιμασία τους. Οι δύο αθλητές έχουν αναφερθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, στην αυτοπεποίθησή τους και στην αποφασιστικότητά τους να κατακτήσουν τη ζώνη. Η ένταση μεταξύ τους έχει ήδη ανέβει, με τις προκλήσεις στα social media να διαδέχονται η μία την άλλη.

Δηλώσεις και προσδοκίες για την επικράτηση

Οι δημόσιες τοποθετήσεις των δύο πυγμάχων έχουν ανεβάσει τους τόνους, με κανέναν από τους δύο να μην κρύβει τη βεβαιότητά του για την τελική επικράτηση. Ο Χάρης Τσαουσίδης, ως ένας από τους πρωταγωνιστές του No Limits, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τη διοργανώτρια Γεωργία Μπιτάκου για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, επιλέγοντάς τον να διεκδικήσει τη ζώνη.

Ο ίδιος ο Τσαουσίδης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θέλω να ευχαριστήσω τη Γεωργία που έδειξε εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και με επέλεξε να πρωταγωνιστήσω στο No Limits, διεκδικώντας τη ζώνη. Θα της ανταποδώσω αυτή την εμπιστοσύνη με ένα υπερθέαμα πάνω στο ρινγκ». Πρόσθεσε επίσης ότι αγωνίζεται πολύ σκληρά και πολεμά μέχρι τελικής πτώσης, τονίζοντας: «Παλεύω πραγματικά χωρίς όρια και αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει θέση για μένα στο No Limits».

Το main event και η διοργανώτρια

Πέρα από την αναμέτρηση Τσαουσίδη-Gati, η διοργάνωση περιλαμβάνει και άλλες σημαντικές μάχες. Στο main event της βραδιάς, δεσπόζει η ελληνοπερσική αναμέτρηση, η οποία θα φέρει αντιμέτωπους τον Νίκο Αβραμίδη και τον Meysam Gheshlaghi. Αυτή η αναμέτρηση αναμένεται επίσης με μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό.

Η Γεωργία Μπιτάκου, ως η διοργανώτρια του No Limits, βρίσκεται πίσω από την επιτυχημένη πορεία του θεσμού επί δύο δεκαετίες. Η επιλογή των ζευγαριών και η οργάνωση της επετειακής αυτής εκδήλωσης αντικατοπτρίζουν την εμπειρία και την αφοσίωσή της στον χώρο των μαχητικών αθλημάτων, προσφέροντας στους θεατές δυνατές συγκινήσεις και υψηλού επιπέδου αγώνες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta