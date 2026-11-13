Το μεταγραφικό καλοκαίρι της ΑΕΚ: Από τη δικαίωση στην υποαπόδοση, ένας ανομοιογενής απολογισμός

Η ΑΕΚ διέγραψε ένα από τα πιο φιλόδοξα και δαπανηρά μεταγραφικά καλοκαίρια στην ιστορία της, έχοντας ως κίνητρο τη συμμετοχή στο Champions League. Τα έξοδα της ομάδας για μεταγραφές έφτασαν περίπου τα 19,5 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η πώληση του Πινέδα στη Μοντερέι απέφερε πίσω 8 εκατομμύρια ευρώ, με το καθαρό κόστος να κινείται γύρω στα 11,5 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με μια πρόχειρη προσέγγιση.

Έπειτα από δέκα αγωνιστικές στο πρωτάθλημα και τέσσερις στην Ευρώπη, ο απολογισμός των μεταγραφικών κινήσεων δεν χαρακτηρίζεται ούτε θριαμβευτικός ούτε απογοητευτικός. Αντιθέτως, παρουσιάζει έναν ανομοιογενή χαρακτήρα, με ορισμένους παίκτες να έχουν προσαρμοστεί άμεσα και άλλους να μην έχουν ανταποκριθεί πλήρως στις αρχικές προσδοκίες.

Ο Λόβρο Μάγερ: Η δικαίωση της ακριβότερης μεταγραφής

Το κομμάτι που δικαιώνεται πλήρως από τις μεταγραφικές κινήσεις της ΑΕΚ έχει όνομα και επώνυμο: ο Λόβρο Μάγερ. Ο Κροάτης μέσος αποτέλεσε την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου, με το κόστος του να ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ, προερχόμενος από τη Βόλφσμπουργκ. Ο Μάγερ δεν χρειάστηκε περίοδο προσαρμογής, ενσωματώθηκε άμεσα στην ομάδα και έχει κάνει τη διαφορά.

Μετρώντας 17 συμμετοχές, ένα γκολ και επτά ασίστ, ο Λόβρο Μάγερ έχει αποδειχθεί καθοριστικός στο δημιουργικό σκέλος του παιχνιδιού της ΑΕΚ. Είναι βασικός στην ενδεκάδα του Νίκολιτς στο σύστημα 4-4-2 και η παρουσία του κρίνεται απαραίτητη, καθώς δύσκολα βγαίνει από αυτήν.

Ο Μίλαν Βιτάλις: Σταθερότητα με διακυμάνσεις

Δεύτερος σε σταθερότητα στην απόδοσή του έρχεται ο Μίλαν Βιτάλις, ο οποίος αποκτήθηκε έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από τη Γκιόρ. Ο Βιτάλις έχει καταγράψει 17 συμμετοχές, σημειώνοντας 3 γκολ και δίνοντας 2 ασίστ σε συνολικά 1.128 λεπτά συμμετοχής. Η απόδοσή του παρουσιάζει διακυμάνσεις, καθώς δεν ανταποκρίθηκε πάντα το ίδιο αποτελεσματικά απέναντι σε αντιπάλους υψηλότερου επιπέδου.

Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στην ανάγκη προσαρμογής σε έναν διαφορετικό ρόλο από αυτόν που υπηρετούσε στην Ουγγαρία, όπου είχε ανακηρυχθεί πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος. Παρόλα αυτά, ο Μίλαν Βιτάλις θεωρείται μονάδα που μπορεί να προσφέρει πολλά στην ΑΕΚ στο μέλλον.

Ο Κέρβιν Αριάγα: Ερωτηματικά για τον χρόνο συμμετοχής

Ο Κέρβιν Αριάγα, για τον οποίο η ΑΕΚ δαπάνησε 3 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του από τη Λεβάντε, έχει καταγράψει μόλις 345 λεπτά συμμετοχής. Παρά τον περιορισμένο χρόνο, ο προπονητής Νίκολιτς τον χρησιμοποίησε ως βασικό σε σημαντικά παιχνίδια, όπως αυτά απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι και τη Ρεάλ.

Τον τελευταίο καιρό, ο Αριάγα δείχνει ενθαρρυντικά δείγματα στην απόδοσή του. Ωστόσο, το κόστος απόκτησής του σε σχέση με τον χρόνο συμμετοχής του έως σήμερα, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με το γιατί δεν χρησιμοποιείται περισσότερο, δεδομένης της εμπειρίας και της σκληράδας που προσφέρει.

Κάαν Κάιρινεν και Ολεξάντρ Ζουμπκόβ: Προσδοκίες και υποαπόδοση

Ο Κάαν Κάιρινεν, ο οποίος αποκτήθηκε έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ, αρχικά έδωσε την εντύπωση ότι θα αποτελούσε βασικό στέλεχος της ομάδας. Ωστόσο, ακολούθησαν μόλις δύο εκκινήσεις στο πρωτάθλημα, στα παιχνίδια με τον ΟΦΗ και τον Παναιτωλικό, με συνολικό χρόνο συμμετοχής περίπου 650 λεπτά. Έπαιξε μόλις 12 λεπτά με τη Σαχτάρ, ενώ στα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και ΠΑΟ παρακολούθησε τους αγώνες από τον πάγκο, πριν επιστρέψει στην ενδεκάδα με τη Ρεάλ.

Για μια μεταγραφή 4 εκατομμυρίων ευρώ, ο ρόλος του ροτέισον στον οποίο έχει περιοριστεί είναι κάτω των προσδοκιών και αποτελεί την πιο ξεκάθαρη περίπτωση υποαπόδοσης σε σχέση τόσο με το κόστος του όσο και με την απαίτηση που υπήρχε κατά την απόκτησή του, με σκοπό να γίνει κατευθυντήριος μοχλός του build up της ομάδας.

Ο Ολεξάντρ Ζουμπκόβ, η πρώτη σημαντική μεταγραφή του καλοκαιριού, κόστισε επίσης 4 εκατομμύρια ευρώ, προερχόμενος από την Τράμπζονσπορ. Μετρά 14 συμμετοχές, 426 λεπτά, δύο γκολ και μία ασίστ, χωρίς να έχει σταθερό ρόλο στην ομάδα. Στο ντέρμπι με τον ΠΑΟ πήρε θέση στην ενδεκάδα, αλλά η εμφάνισή του δεν ήταν ανάλογη των προσδοκιών.

Πλέον, ο Ζουμπκόβ αντιμετωπίζει κάταγμα κόπωσης στην κνήμη και αναμένεται να λείψει από τους αγωνιστικούς χώρους για 6-8 εβδομάδες. Αναφέρεται επίσης το όνομα του Κουτέσα, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta