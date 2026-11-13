Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνεχίζει στον ΠΑΟΚ μέχρι το 2029

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ τουλάχιστον μέχρι το 2029, καθώς η ασπρόμαυρη ΠΑΕ έφτασε σε συμφωνία με τον διεθνή Βούλγαρο μεσοεπιθετικό για νέο συμβόλαιο. Η ανανέωση αυτή έρχεται να διαψεύσει τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να αποχωρεί από τον σύλλογο στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Η συνεργασία των δύο πλευρών επεκτείνεται για δύο επιπλέον χρόνια.

Η συμφωνία επέκτασης του συμβολαίου

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ κατέληξαν σε νέα συμφωνία, η οποία προβλέπει την παραμονή του ποδοσφαιριστή στην ομάδα για τα επόμενα χρόνια. Το νέο συμβόλαιο ορίζει ως ημερομηνία λήξης το καλοκαίρι του 2029, εξασφαλίζοντας την παρουσία του Βούλγαρου άσου στον Δικέφαλο του Βορρά για μακρύ χρονικό διάστημα.

Προηγουμένως, η συνεργασία των δύο πλευρών επρόκειτο να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027. Με την πρόσφατη ανανέωση, οι ασπρόμαυροι εξασφάλισαν τις υπηρεσίες του Ντεσπόντοφ για δύο επιπλέον χρόνια, πέραν της αρχικής συμφωνίας, δείχνοντας την εμπιστοσύνη τους στις δυνατότητές του.

Διαψεύδοντας τα σενάρια αποχώρησης

Η επίτευξη αυτής της συμφωνίας έρχεται να θέσει τέλος σε διάφορα δημοσιεύματα που κυκλοφορούσαν το προηγούμενο διάστημα. Τα εν λόγω δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ενδέχεται να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ με τη λήξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, δημιουργώντας ερωτήματα για το μέλλον του στην ομάδα.

Ωστόσο, η επέκταση του συμβολαίου του διεθνούς Βούλγαρου άσου με τον Δικέφαλο του Βορρά επιβεβαιώνει την πρόθεση και των δύο πλευρών για μακροπρόθεσμη συνεργασία. Ο παίκτης θα παραμείνει βασικό στέλεχος της ομάδας για τα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντας στους στόχους της.

Η πορεία του Ντεσπόντοφ στην Τούμπα

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ εντάχθηκε στο δυναμικό του ΠΑΟΚ τον Σεπτέμβριο του 2023, σηματοδοτώντας μια σημαντική μεταγραφική κίνηση για τον σύλλογο. Η μετακόμισή του στην Τούμπα πραγματοποιήθηκε από τη Λουντογκόρετς, μια ομάδα από την οποία αποκτήθηκε για να ενισχύσει την επιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ.

Το κόστος της μεταγραφής του Βούλγαρου μεσοεπιθετικού ανήλθε περίπου στα 3.000.000 ευρώ, ποσό που αντικατοπτρίζει την αξία και τις προσδοκίες που υπήρχαν από την αρχή για την παρουσία του στην ομάδα. Από την πρώτη στιγμή, ο Ντεσπόντοφ προσπάθησε να προσαρμοστεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις

Αυτή την περίοδο, ο Βούλγαρος άσος βρίσκεται στο στάδιο της πλήρους επιστροφής του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Η πορεία του αυτή ακολουθεί έναν πολύμηνο τραυματισμό που τον κράτησε εκτός γηπέδων για ένα διάστημα, απαιτώντας υπομονή και αποκατάσταση.

Η επάνοδός του αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τον ΠΑΟΚ στις επικείμενες αναμετρήσεις, προσθέτοντας ποιότητα και λύσεις στην επιθετική γραμμή. Η παρουσία του στο γήπεδο είναι σημαντική για την επίτευξη των στόχων του συλλόγου, καθώς αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Newsit