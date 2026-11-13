Η καρδιά του drift χτυπά στις Σέρρες με το intercontinental drifting cup 2026

Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς μηχανοκίνητου αθλητισμού αυτό το τριήμερο, καθώς φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα το FIA Intercontinental Drifting Cup 2026. Η έκτη διοργάνωση του θεσμού, που διεξάγεται από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου, έχει ανατεθεί στην ΟΜΑΕ και συγκεντρώνει αριθμό ρεκόρ συμμετοχών. Συνολικά, 48 οδηγοί από 26 χώρες και τρεις ηπείρους θα διεκδικήσουν τη νίκη, με την Ελλάδα να έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί μπροστά στο εγχώριο κοινό.

Ρεκόρ συμμετοχών και διεθνής παρουσία

Η φετινή διοργάνωση του FIA Intercontinental Drifting Cup στις Σέρρες σηματοδοτεί ένα ιστορικό ρεκόρ συμμετοχών στην ιστορία του θεσμού. Στην πίστα θα βρεθούν 48 οδηγοί, προερχόμενοι από 26 διαφορετικές χώρες και τρεις ηπείρους, γεγονός που αναδεικνύει την παγκόσμια απήλαυση του αγώνα.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες συγκαταλέγονται σημαντικά ονόματα από εθνικά και διεθνή πρωταθλήματα drifting, με 14 εξ αυτών να έχουν κατακτήσει εθνικούς τίτλους ή άλλες σημαντικές διακρίσεις στις χώρες τους. Παράλληλα με την ατομική κατάταξη, 13 χώρες θα διεκδικήσουν το Nations Cup, προσφέροντας ένα επιπλέον στοιχείο ανταγωνισμού.

Η ισχυρή ελληνική και κυπριακή εκπροσώπηση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία πέντε Ελλήνων οδηγών που θα αγωνιστούν μπροστά στο κοινό της πατρίδας τους. Ο Χρήστος Χατζαράς, οκτώ φορές πρωταθλητής Ελλάδας, ο οποίος εκπροσώπησε τη χώρα μας και στο περσινό FIA IDC στη Ρίγα, θα συμμετάσχει με το BMW E36 M3 Turbo του.

Την ελληνική ομάδα ενισχύει και ο πρωταθλητής Ελλάδας του 2025, Σταύρος Γρύλλης, οδηγώντας ένα BMW M2. Ο Γρύλλης έχει ήδη κατακτήσει φέτος τη δεύτερη θέση στο πολωνικό πρωτάθλημα DMP, επιδεικνύοντας την αγωνιστική του φόρμα. Την ελληνική παρουσία συμπληρώνουν οι Αλέξανδρος Σπονδυλίδης και Ιωάννης Βερνίκος-Ευγενίδης, αμφότεροι με Nissan 350Z, καθώς και ο Μάριος Δακτυλίδης με BMW 330. Στη διοργάνωση θα αγωνιστεί επίσης ο Κύπριος Χρήστος Κούτα, οδηγώντας ένα Toyota Supra.

Διεθνείς αστέρες και ιστορικές συμμετοχές

Ανάμεσα στα κορυφαία ονόματα της διεθνούς συμμετοχής ξεχωρίζουν ο Λιθουανός Μπενεντίκτας Τσίρμπα, γνωστός για τις επιδόσεις του, καθώς και ο πρωταθλητής Γαλλίας, Ματίας Λοκατέλι. Επίσης, ο Ιβ Μέγιερ θα βρεθεί στην πίστα των Σερρών με ένα ιδιαίτερα τροποποιημένο Toyota GR Yaris, προσελκύοντας τα βλέμματα των φίλων του αθλήματος.

Ιστορική στιγμή για τον θεσμό αποτελεί η πρώτη συμμετοχή δύο γυναικών οδηγών. Η Γιέβα Ιβάνοφ και η Ρουμάνα Άλις Ένε θα βρεθούν στην εκκίνηση, με την Άλις Ένε να έχει ήδη καταγράψει ρεκόρ Γκίνες το 2021, στις Σέρρες μάλιστα. Σε ηλικία μόλις 14 ετών, αναδείχθηκε η νεότερη γυναίκα που κέρδισε αγώνα του Drift King International Series.

Οι κανόνες του drifting και η διαδικασία του αγώνα

Σε αντίθεση με τους περισσότερους αγώνες ταχύτητας, στο drifting η νίκη δεν καθορίζεται από τον ταχύτερο χρόνο ολοκλήρωσης μιας διαδρομής. Οι οδηγοί αξιολογούνται από ένα πάνελ κριτών με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η αγωνιστική γραμμή, η γωνία πλαγιολίσθησης, η ακρίβεια των κινήσεων και το συνολικό οδηγικό τους στιλ.

Η αγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνει τις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου, από τις οποίες θα προκύψουν οι 32 καλύτεροι οδηγοί. Αυτοί θα αναμετρηθούν την Κυριακή σε διαδοχικές μονομαχίες tandem. Στις μονομαχίες αυτές, δύο αυτοκίνητα κινούνται ταυτόχρονα στην πίστα, με τον οδηγό που ακολουθεί να έχει ως στόχο να διατηρηθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στον προπορευόμενο, ακολουθώντας πιστά τη γραμμή και τη γωνία του.

Για την τελική κατάταξη του Nations Cup, θα συνυπολογιστούν οι επιδόσεις των ομάδων, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο στρατηγικής και ομαδικής προσπάθειας στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta