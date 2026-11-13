Εμμανουήλ Καραλής: Οι στόχοι για το 2027 και η εντατική προετοιμασία

Ο Εμμανουήλ Καραλής έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου, με σαφή στόχο να αλλάξει τις ισορροπίες στην κορυφή του άλματος επί κοντώ τη νέα χρονιά. Η «κόντρα» του με τον Μόντο Ντουπλάντις συνέβαλε καθοριστικά στο να αναδειχθεί το 2026 ως μία από τις καλύτερες χρονιές για το άλμα επί κοντώ των ανδρών.

Αυτή η συναρπαστική αντιπαλότητα αναμένεται να γίνει ακόμη πιο έντονη και συναρπαστική το 2027, με τον Έλληνα πρωταθλητή να δηλώνει έτοιμος για τις προκλήσεις που έρχονται. Οι βάσεις για την επερχόμενη σεζόν έχουν ήδη τεθεί, με τον Καραλή να εργάζεται συστηματικά για την επίτευξη των υψηλών του στόχων.

Εντατική προετοιμασία και προπονητικό γκρουπ

Οι προπονήσεις του Εμμανουήλ Καραλή πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου, όπου συνεργάζεται με ένα δυνατό προπονητικό γκρουπ. Μαζί του προπονούνται ο Χάρης Καραλής και ο Μάρτσιν Στσεπάνσκι, δημιουργώντας ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου.

Παράλληλα, ο Έλληνας πρωταθλητής συνεργάζεται και με το ισχυρό “αδελφό” προπονητικό γκρουπ του Γιώργου Πομάσκι. Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ, με επίδοση 6,20 μέτρα.

Οι φιλόδοξοι στόχοι για το 2027

Ο Καραλής προετοιμάζεται εντατικά για τους αγώνες του χειμώνα, οι οποίοι αποτελούν ένα σημαντικό στάδιο στην πορεία του. Ωστόσο, οι απώτεροι στόχοι του είναι ακόμη πιο φιλόδοξοι και αφορούν τις μεγάλες διοργανώσεις του καλοκαιριού.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας πρωταθλητής στοχεύει στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου τόσο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βαλένθια όσο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου που θα διεξαχθεί στο Πεκίνο.

Το πρόγραμμα αγώνων και προπονήσεων

Ο προγραμματισμός για τη νέα χρονιά περιλαμβάνει ένα δεκαήμερο εντατικής προετοιμασίας από τις 9 έως τις 19 Δεκεμβρίου. Αυτή η φάση θα πραγματοποιηθεί στη Σπάλα, με τον Εμμανουήλ Καραλή να βρίσκεται εκεί μαζί με τον Πολωνό προπονητή του.

Οι πρώτοι αγώνες της χρονιάς για τον Καραλή έχουν προγραμματιστεί για τα τέλη Ιανουαρίου. Πριν αγωνιστεί στην Ελλάδα, ο πρωταθλητής θα λάβει μέρος σε δύο μίτινγκ που θα διεξαχθούν στο εξωτερικό.

Ο πρώτος του αγώνας επί ελληνικού εδάφους θα πραγματοποιηθεί στις 6 Φεβρουαρίου, στο δικό του indoor μίτινγκ, το Fly Athens. Σύμφωνα με τον προπονητή του, Χάρη Καραλή, το χειμερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά περίπου επτά αγώνες, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βαλένθια.

Η εντυπωσιακή αγωνιστική παρουσία του 2026

Το 2026 ήταν μία χρονιά με ιδιαίτερα εντυπωσιακή αγωνιστική παρουσία για τον Εμμανουήλ Καραλή. Ολοκλήρωσε τη σεζόν έχοντας πραγματοποιήσει δώδεκα αγώνες στους οποίους υπερέβη τα 6,00 μέτρα.

Από αυτούς τους δώδεκα αγώνες, σε πέντε περιπτώσεις κατάφερε να περάσει τον πήχη σε ύψος πάνω από τα 6,10 μέτρα. Επιπλέον, σε δέκα διαφορετικές περιπτώσεις, ο Έλληνας πρωταθλητής επιχείρησε να υπερβεί τον πήχη σε ύψη που ξεπερνούσαν τα 6,20 μέτρα, αναδεικνύοντας την υψηλή του αγωνιστική κατάσταση.

Η επίδραση στον Μόντο Ντουπλάντις

Η επιβλητική αγωνιστική παρουσία του Εμμανουήλ Καραλή το 2026 οδήγησε σε μοναδικές μονομαχίες στον στίβο. Αυτές οι αναμετρήσεις ανάγκασαν τον Σουηδό σταρ, Μόντο Ντουπλάντις, να πιεστεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Ο Ντουπλάντις χρειάστηκε να αναπροσαρμόσει αρκετές φορές την τακτική του σε σημαντικούς αγώνες της χρονιάς, λόγω της πίεσης που δεχόταν. Παρόλο που ο Σουηδός κατάφερε να διατηρήσει την κυριαρχία του, δεν κατάφερε να διατηρήσει και την ηρεμία του.

Ο Μόντο Ντουπλάντις γνωρίζει πλέον πως το 2027 προμηνύεται ιδιαίτερα απαιτητικό για εκείνον, καθώς η παρουσία του Εμμανουήλ Καραλή στην κορυφή του άλματος επί κοντώ δημιουργεί νέες ισορροπίες και αυξάνει τον ανταγωνισμό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta