Ο Άρης επιδιώκει είσοδο στη Euroleague με πρόταση 70 εκατομμυρίων ευρώ και εξετάζει το NBA Europe

Ο Άρης έχει θέσει ως βασικό στόχο την επιστροφή του στην μπασκετική ελίτ της Ευρώπης, επιδιώκοντας την παρουσία του στη Euroleague. Η διοίκηση του Ρίτσαρντ Σιάο κινείται ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση, έχοντας ήδη καταθέσει σχετικό φάκελο στη διοργανώτρια αρχή. Παράλληλα, οι άνθρωποι του συλλόγου διατηρούν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με το NBA, παρακολουθώντας τις εξελίξεις γύρω από το NBA Europe.

Η πρόταση για τη Euroleague

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ραδιοφωνικό σταθμό “Metrospor”, η πρόταση που έχει υποβάλει η ΚΑΕ Άρης στη Euroleague ανέρχεται στο ποσό των 70 εκατομμυρίων ευρώ. Στις τάξεις της ομάδας της Θεσσαλονίκης επικρατεί αισιοδοξία ότι η συγκεκριμένη πρόταση θα γίνει αποδεκτή και ότι τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Άρης θα αγωνίζεται στην κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της Ευρώπης.

Η διαδικασία για την είσοδο νέων ομάδων στη Euroleague είναι ακόμα ανοιχτή, καθώς υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι σύλλογοι που διεκδικούν μία θέση. Ο φάκελος που έχουν καταθέσει οι ιθύνοντες των «κίτρινων» δεν περιορίζεται μόνο στο οικονομικό σκέλος, αλλά περιλαμβάνει επίσης αναφορές στην πλούσια ιστορία του συλλόγου, την ισχυρή οπαδική του βάση, την εμπορικότητα της ομάδας και τις υποδομές του γηπέδου της.

Ο εναλλακτικός δρόμος του Eurocup

Πέρα από την απευθείας πρόταση για είσοδο στη Euroleague, ο Άρης εξετάζει και έναν εναλλακτικό δρόμο για την εξασφάλιση της συμμετοχής του. Αυτός ο δρόμος είναι μέσω της κατάκτησης του Eurocup, διοργάνωση η οποία προσφέρει απευθείας εισιτήριο για τη Euroleague στην ομάδα που θα την κατακτήσει. Η διοίκηση του Ρίτσαρντ Σιάο παραμένει προσηλωμένη και σε αυτή την προοπτική.

Παρόλο που η κατάκτηση του Eurocup αποτελεί μια διαθέσιμη επιλογή, στις τάξεις της διοίκησης του Άρη συνεχίζει να επικρατεί έντονη αισιοδοξία ότι η πρόταση των 70 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία έχει κατατεθεί στη Euroleague, θα λάβει θετική ανταπόκριση και θα γίνει αποδεκτή από τη διοργανώτρια αρχή.

Επαφές με το NBA Europe

Οι ενέργειες των ανθρώπων του Άρη δεν περιορίζονται αποκλειστικά στις επαφές με τη Euroleague. Ο σύλλογος διατηρεί παράλληλα ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας και με την πλευρά του NBA. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της παρακολούθησης των εξελίξεων γύρω από το NBA Europe, καθώς και των προοπτικών που ενδεχομένως να δημιουργηθούν στο μέλλον από αυτή τη συνεργασία.

Η διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το NBA Europe δείχνει την πρόθεση του Άρη να αξιολογήσει κάθε πιθανή οδό για την περαιτέρω ανάπτυξη και την ενίσχυση του μπασκετικού του τμήματος. Οι επαφές αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την επόμενη ημέρα του συλλόγου.

Ο βασικός στόχος και οι διαθέσιμες επιλογές

Η Euroleague παραμένει ο πρωταρχικός και βασικός στόχος για την ΚΑΕ Άρης, όπως έχει δηλώσει η διοίκηση. Η επιθυμία για επιστροφή στην κορυφαία ευρωπαϊκή σκηνή είναι ισχυρή και αποτελεί την κινητήρια δύναμη πίσω από τις τρέχουσες ενέργειες και τις κατατεθειμένες προτάσεις.

Ωστόσο, οι Θεσσαλονικείς δεν περιορίζονται σε μία μόνο επιλογή. Αντιθέτως, αξιολογούν με προσοχή όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές και προοπτικές για την επόμενη ημέρα του συλλόγου. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στον Άρη να έχει ένα ολοκληρωμένο πλάνο για το μέλλον του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Newsit