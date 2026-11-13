Αυτοψία της περιφέρειας στο δημοτικό στάδιο Καλαμάτας για την πορεία των έργων

Αυτοψία στο Δημοτικό Στάδιο της Καλαμάτας, γνωστό και ως Στάδιο της Παραλίας, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, με αντικείμενο την πορεία υλοποίησης των εκτεταμένων έργων αναβάθμισης. Στην επιτόπια επίσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, Αναστάσιος Αδαμόπουλος, και ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών, Ανδρέας Τσουκαλάς, συνοδευόμενοι από στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών. Στόχος της αυτοψίας ήταν η εξέταση των επόμενων κατασκευαστικών σταδίων και ο συντονισμός των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, με την Περιφέρεια να επιδιώκει την ταχύτερη δυνατή επιστροφή της ομάδας της Καλαμάτας στη φυσική της έδρα.

Επιτόπια επίσκεψη και ενημέρωση για την πρόοδο

Οι δύο Αντιπεριφερειάρχες βρέθηκαν στο γήπεδο προκειμένου να διαπιστώσουν οι ίδιοι την εξέλιξη των εργασιών, οι οποίες συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. Η αυτοψία επικεντρώθηκε στην πορεία υλοποίησης των έργων, καθώς και στον συντονισμό των επόμενων βημάτων για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης. Αμέσως μετά την επίσκεψη, η Περιφέρεια εξέδωσε ενημέρωση, αναφέροντας τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο στάδιο, αλλά και εκείνες που πρέπει να βελτιωθούν, ώστε ο χώρος να καταστεί πλήρως κατάλληλος για να φιλοξενήσει τη «Μαύρη Θύελλα» και τον κόσμο της.

Η αναβάθμιση του γηπέδου αποτελεί μια σύνθετη παρέμβαση, η οποία περιλαμβάνει πολλαπλά τεχνικά αντικείμενα και αυξημένες απαιτήσεις. Η υλοποίησή της γίνεται μέσω της συνεργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας, με κοινό στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης, λειτουργικής και ασφαλούς αθλητικής εγκατάστασης.

Χρηματοδότηση και εκτεταμένες παρεμβάσεις

Το έργο της αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου χρηματοδοτείται με το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυτή η σημαντική χρηματοδότηση επιτρέπει την εκτέλεση παρεμβάσεων που αλλάζουν ριζικά την όψη και τις υποδομές του σταδίου. Μεταξύ των βασικών στοιχείων της αναβάθμισης περιλαμβάνονται ο νέος φωτισμός, η κατασκευή στεγάστρου, η διαμόρφωση δημοσιογραφικών θεωρείων και η εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας.

Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στη διαμόρφωση μιας νέας εικόνας για το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις φιλοξενίας ποδοσφαιρικών αγώνων υψηλού επιπέδου. Παράλληλα, οι αναβαθμισμένες υποδομές θα επιτρέψουν τη διοργάνωση και άλλων σημαντικών αθλητικών γεγονότων, ενισχύοντας τον ρόλο του σταδίου στην ευρύτερη περιοχή.

Πρόοδος των εργασιών και επόμενα βήματα

Η πρόοδος των εργασιών είναι ήδη εμφανής στο Δημοτικό Στάδιο. Ένα από τα πιο ορατά σημεία της αναβάθμισης είναι η ανέγερση και τοποθέτηση των τεσσάρων νέων πυλώνων ηλεκτροφωτισμού, οι οποίοι έχουν ύψος 35 μέτρα και έχουν ήδη εγκατασταθεί στις προβλεπόμενες θέσεις τους. Αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση του νέου συστήματος φωτισμού του γηπέδου.

Επιπλέον, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες διάνοιξης και σκυροδέτησης των φρεατοπασσάλων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δεύτερη και τελική φάση σκυροδέτησης της θεμελίωσης. Ταυτόχρονα, τα μεταλλικά στοιχεία που προορίζονται για το στέγαστρο και τα δημοσιογραφικά θεωρεία έχουν ήδη μεταφερθεί στον χώρο του έργου και έχουν συναρμολογηθεί. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την ανέγερση αυτών των μεταλλικών κατασκευών, φέρνοντας το στάδιο ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκληρωμένη του μορφή.

Στόχος η σύγχρονη και ασφαλής αθλητική εγκατάσταση

Οι εργασίες αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την Περιφέρεια Πελοποννήσου να έχει διαθέσει το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ για τις απαραίτητες παρεμβάσεις. Ο απώτερος στόχος είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης, λειτουργικής και ασφαλούς αθλητικής εγκατάστασης που θα μπορεί να φιλοξενήσει ποδοσφαιρικούς αγώνες υψηλού επιπέδου, καθώς και άλλες αθλητικές διοργανώσεις.

Η συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας είναι καθοριστική για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Με τις εργασίες να προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, η «Μαύρη Θύελλα» και οι φίλαθλοί της αναμένουν την επιστροφή τους σε ένα ανανεωμένο και πλήρως λειτουργικό Δημοτικό Στάδιο της Καλαμάτας, το συντομότερο δυνατό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta