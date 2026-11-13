Η εθνική Ελλάδας διεκδικεί την πρόκριση στα play offs του nations league

Η εθνική Ελλάδας βρίσκεται στο Άμστερνταμ, όπου φιλοξενείται από την Ολλανδία για την προτελευταία αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Η ελληνική ομάδα έχει ως στόχο να συνεχίσει τις καλές της εμφανίσεις και να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στα play offs της διοργάνωσης. Αυτή τη στιγμή, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μοιράζεται την κορυφή του ομίλου με τους «οράνιε».

Η πορεία της Ελλάδας στον όμιλο και ο στόχος της κορυφής

Η ελληνική ομάδα έχει επιδείξει εντυπωσιακή πορεία μέχρι στιγμής στη διοργάνωση, καταφέρνοντας να αποσπάσει σημαντικά αποτελέσματα. Μετράει δύο μεγάλες εκτός έδρας νίκες, επικρατώντας της Σερβίας με σκορ 2-1 και της Γερμανίας με το ίδιο σκορ, 2-1. Αυτές οι επιτυχίες έχουν συμβάλει καθοριστικά στην τρέχουσα θέση της στον όμιλο.

Στα εντός έδρας παιχνίδια της, η Ελλάδα ήρθε ισόπαλη τόσο με την Ολλανδία, σε έναν αγώνα που έληξε 2-2, όσο και με τη Γερμανία, με το τελικό σκορ να είναι 0-0. Τώρα, στη «Johan Cruijff Arena», η Εθνική καλείται να γράψει ιστορία και να εξασφαλίσει από τώρα την πρόκρισή της στα play offs. Οι δύο ομάδες συγκατοικούν στην κορυφή, και η Ελλάδα επιδιώκει να μείνει μόνη της σε αυτή τη θέση.

Προσθήκες και απουσίες στην αποστολή της εθνικής

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, προχώρησε σε ορισμένες κλήσεις για την αποστολή του αγώνα. Για πρώτη φορά κλήθηκε ο Ηλίας Κουτσουπιάς, ο οποίος αγωνίζεται στην Άντερλεχτ. Παράλληλα, επέστρεψε στην ομάδα και ο Τάσος Μπακασέτας, ενισχύοντας το δυναμικό της.

Ωστόσο, για την αναμέτρηση με την Ολλανδία, ο Σέρβος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει σε ορισμένους παίκτες. Δεν είναι διαθέσιμοι οι τιμωρημένοι Ζαφείρης και Σάλιακας. Επιπλέον, υπάρχει αμφιβολία για τη συμμετοχή του Κουρμπέλη, καθώς η κατάστασή του παραμένει αμφίβολη ενόψει του κρίσιμου αγώνα.

Η επιθετική γραμμή της Ελλάδας και οι απουσίες των «οράνιε»

Στην επίθεση, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς διαθέτει σημαντικές επιλογές. Στο δυναμικό της ομάδας βρίσκεται ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ του φετινού Champions League. Επίσης, ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην Μπενφίκα, αποτελεί μία ακόμα ισχυρή επιθετική λύση. Η λογική λέει ότι αμφότεροι οι παίκτες θα αγωνιστούν ως βασικοί στην αναμέτρηση.

Στην αντίπερα όχθη, η Ολλανδία επιθυμεί να ξεμπερδέψει με την υπόθεση της πρόκρισης, καθώς ακολουθεί ένα μεγάλο ντέρμπι με τη Γερμανία. Ο Τσάβι, ο προπονητής των «οράνιε», αντιμετωπίζει και αυτός σημαντικές απουσίες. Δεν μπορεί να υπολογίζει στον αρχηγό της ομάδας, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, καθώς και στον επιθετικό Μπρόμπεϊ. Παρά τις απουσίες, το γεγονός ότι αγωνίζονται στην έδρα τους προσδίδει στους Ολλανδούς τον χαρακτήρα του φαβορί. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια κάθε αντίπαλο, κάτι που επιδιώκει να κάνει και σε αυτή την αναμέτρηση.

Οι αποδόσεις του αγώνα και οι επιλογές για τους παίκτες

Για τους λάτρεις του στοιχήματος, η Novibet προσφέρει ενδιαφέρουσες αποδόσεις για την αναμέτρηση. Η πιθανότητα για «διπλό», δηλαδή νίκη της Ελλάδας, βρίσκεται σε απόδοση 5.60. Επίσης, η απόδοση για το ενδεχόμενο να σκοράρει ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ του φετινού Champions League, είναι 3.50.

Οι παίκτες έχουν στη διάθεσή τους πάνω από 800 αγορές για κάθε αγώνα. Αυτές περιλαμβάνουν combo bets, ειδικό στοίχημα για τον τρόπο που θα σημειωθούν τα γκολ, καθώς και ενισχυμένες αποδόσεις. Επιπλέον, υπάρχουν στατιστικές αγορές όπως κάρτες, κόρνερ και πέναλτι, προσφέροντας πληθώρα επιλογών για τους ενδιαφερόμενους.

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Με πληροφορίες από: Gazzetta