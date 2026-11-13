Ο Εμμανουήλ Καραλής αγωνίζεται στο Ντόρτμουντ πριν το Fly Athens Indoor

Ο Εμμανουήλ Καραλής προσθέτει έναν ακόμη σημαντικό αγώνα στο πρόγραμμά του για τη σεζόν του κλειστού στίβου το 2027. Ο Έλληνας πρωταθλητής ανακοινώθηκε ότι θα συμμετάσχει στο Sparkassen Indoor Meeting του Ντόρτμουντ, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 23 Ιανουαρίου. Αυτή η παρουσία στη Γερμανία θεωρείται μια σημαντική αγωνιστική δοκιμή ενόψει του Fly Athens Indoor.

Η επιστροφή στο Ντόρτμουντ

Το όνομα του Εμμανουήλ Καραλή ανακοινώθηκε από ένα από τα πολύ δυνατά μίτινγκ της Γερμανίας στον κλειστό στίβο. Ο αγώνας αυτός ανήκει στη σειρά World Athletics Indoor Tour Bronze, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία του στο καλεντάρι του διεθνούς στίβου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ θα επιστρέψει στο συγκεκριμένο μίτινγκ έπειτα από τρία χρόνια. Η προηγούμενη συμμετοχή του ήταν τον Ιανουάριο του 2024, όπου είχε καταφέρει να ξεπεράσει τα 5.50μ. Η νέα του εμφάνιση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί έναν από τους βασικούς πόλους έλξης της διοργάνωσης.

Η εντυπωσιακή εξέλιξη του Έλληνα πρωταθλητή

Από την προηγούμενη του συμμετοχή στο Ντόρτμουντ, η αγωνιστική εξέλιξη του Εμμανουήλ Καραλή υπήρξε εντυπωσιακή. Έχει ανεβάσει το ατομικό του ρεκόρ στα 6.20μ, μια επίδοση που τον κατατάσσει στη δεύτερη θέση όλων των εποχών στο επί κοντώ, πίσω μόνο από τον Μόντο Ντουπλάντις. Οι διοργανωτές του μίτινγκ στάθηκαν ιδιαίτερα σε αυτή τη διαφορά των 70 εκατοστών που σημειώθηκε μέσα σε τρία χρόνια.

Παράλληλα, υπενθύμισαν τις μεγάλες επιτυχίες του Έλληνα πρωταθλητή σε διεθνείς διοργανώσεις. Ο Καραλής έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο το 2025 και ένα ακόμη αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου του 2026 στο Τορούν.

Υψηλός ανταγωνισμός και προσδοκίες για ρεκόρ

Το ρεκόρ του μίτινγκ στο Ντόρτμουντ βρίσκεται στα 5.95μ, και η παρουσία του Εμμανουήλ Καραλή δημιουργεί προσδοκίες για την κατάρριψή του. Ο ανταγωνισμός στον αγώνα αναμένεται ιδιαίτερα υψηλός, καθώς έχουν ήδη ανακοινωθεί ακόμη τρεις σημαντικές συμμετοχές στο επί κοντώ.

Στη διοργάνωση θα λάβουν μέρος ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής Σαμ Κέντρικς από τις ΗΠΑ, ο Βέλγος κάτοχος του εθνικού ρεκόρ Μπεν Μπρούντερς, καθώς και ο Ολλανδός πρωταθλητής Ευρώπης στον κλειστό στίβο Μένο Φλόον. Αυτές οι συμμετοχές εγγυώνται έναν αγώνα υψηλού επιπέδου.

Η «πρόβα» για το Fly Athens Indoor

Για τον Καραλή, ο αγώνας στη Γερμανία θα αποτελέσει μια σημαντική αγωνιστική δοκιμή ενόψει του Fly Athens Indoor. Το προσωπικό του μίτινγκ έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου στο κλειστό της Παιανίας. Η δεύτερη έκδοση του Fly Athens Indoor, το οποίο έκανε πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2026, έχει αναβαθμιστεί.

Πλέον, το μίτινγκ ανήκει στην κατηγορία Silver του World Athletics Indoor Tour και αναμένεται να συγκεντρώσει ξανά σημαντικά ονόματα του παγκόσμιου επί κοντώ. Η διοργάνωση στην Αθήνα αποτελεί ένα κομβικό σημείο στο πρόγραμμα του Έλληνα πρωταθλητή.

Ο δρόμος προς τη Βαλένθια

Μία σημαντική παράμετρος για τη σεζόν του κλειστού στίβου του 2027 είναι η ανακοίνωση του Μόντο Ντουπλάντις ότι θα απουσιάσει. Η απόφαση αυτή μετατρέπει αυτομάτως τον Εμμανουήλ Καραλή στο απόλυτο φαβορί για την διατήρηση του Ευρωπαϊκού του τίτλου.

Ο Ευρωπαϊκός τίτλος θα διεκδικηθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου της Βαλένθια, το οποίο θα διεξαχθεί μεταξύ 4 και 7 Μαρτίου. Η απουσία του Ντουπλάντις δίνει στον Καραλή μια ξεχωριστή ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Athletiko