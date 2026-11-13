Ολοκληρώθηκε η συμφωνία Παναθηναϊκού και Novibet για το γήπεδο του Βοτανικού

Ο Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα το μεσημέρι της Πέμπτης (12/11) την ολοκλήρωση της συμφωνίας του με τη Novibet. Πρόκειται για το μεγαλύτερο «deal» εμπορικής ονομασίας, γνωστό ως ονοματοδοσία, που αφορά το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο του «τριφυλλιού» στην περιοχή του Βοτανικού. Η συμφωνία αυτή αναμένεται να ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, ενώ άλλες πηγές αναφέρουν πως με τα μπόνους μπορεί να φτάσει τα 53 εκατομμύρια ευρώ, για τα επόμενα επτά χρόνια.

Το μέγεθος της συμφωνίας και η ευρωπαϊκή διάσταση

Το συγκεκριμένο «deal» συγκαταλέγεται ανάμεσα στα δώδεκα κορυφαία της Ευρώπης συνολικά. Το οικονομικό του αντικείμενο είναι αντάξιο συμφωνιών που έχουν συνάψει ομάδες-κολοσσοί επιπέδου Champions League. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει το μέγεθος του γηπεδικού πρότζεκτ του Βοτανικού.

Παράλληλα, η συμφωνία αυτή αναμένεται να επιφέρει μια τεράστια αλλαγή στον Παναθηναϊκό από κάθε άποψη. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η ενίσχυση της οικονομικής ευρωστίας και της αυτάρκειας του συλλόγου.

Το πλαίσιο της «Διπλής Ανάπλασης» και οι συμβαλλόμενοι

Η συμφωνία αυτή βασίζεται στη σύμβαση παραχώρησης εμπορικών χρήσεων γηπέδου, η οποία προβλέπεται στα άρθρα 45 και 60 του νόμου 4809/2021. Η σύμβαση υπεγράφη στις 25 Μαΐου 2022 στο Δημαρχείο Αθηνών.

Συμβαλλόμενα μέρη ήταν ο Δήμος Αθηναίων, εκπροσωπούμενος από τον τότε δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη, και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, εκπροσωπούμενη από τον Γιάννη Αλαφούζο. Η υπογραφή αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των συμφωνιών για τη «Διπλή Ανάπλαση» της περιοχής.

Τα έσοδα του Δήμου Αθηναίων από την ονοματοδοσία

Στο κομμάτι της ονοματοδοσίας, η δημοτική αρχή της Αθήνας θα εισπράττει ένα συγκεκριμένο ποσοστό του συνολικού ποσού. Συγκεκριμένα, για τα πρώτα δέκα χρόνια λειτουργίας του γηπέδου, ο Δήμος θα λαμβάνει το 20% του ποσού, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1.2.1 της σύμβασης. Μετά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας, το ποσοστό αυτό θα μειωθεί στο 15%, όπως ορίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1.2.2.

Με βάση τα παραπάνω, στο ποσό των περίπου 7,5 εκατομμυρίων ευρώ που θα καταβάλλονται κάθε χρόνο από τη Novibet για την ονοματοδοσία του νέου γηπέδου στον Βοτανικό, ο Δήμος Αθηναίων θα εισπράττει περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 2034. Το ποσό που θα αναλογεί στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα ανέρχεται σε περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό είναι τριπλάσιο από το αμέσως επόμενο deal ονοματοδοσίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο είναι η συμφωνία της ΑΕΚ με την AllWyn για τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Πρόσθετα έσοδα για τη δημοτική αρχή

Εκτός από τα έσοδα από την ονοματοδοσία, προβλέπονται και άλλα σημαντικά ποσά που θα καταβάλλονται σε ετήσια βάση προς τη δημοτική αρχή της Αθήνας. Αυτά τα ποσά περιλαμβάνονται στη σύμβαση με την οποία ο Δήμος παραχωρεί στην ΠΑΕ τις εμπορικές χρήσεις του νέου γηπέδου.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος θα εισπράττει 145.000 ευρώ από τις σουίτες του γηπέδου. Επιπλέον, προβλέπονται μισθώματα που αφορούν χώρους εστίασης και μπουτίκ, με τον Δήμο να λαμβάνει το 90% των εσόδων. Εξαίρεση αποτελεί η μπουτίκ της «πράσινης» ΠΑΕ εντός του γηπέδου, για την οποία θα πληρώνεται το 10% επί του τζίρου της. Τέλος, ο Δήμος θα λαμβάνει το 50% επί των καθαρών εισπράξεων από συναυλίες ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα φιλοξενούνται στον χώρο.

Με πληροφορίες από: Athletiko