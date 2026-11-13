Η ΑΕΚ κοντά στην απόκτηση του Τζον Μικς

Η ΑΕΚ βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ Τζον Μικς, καθώς η Ένωση αναζητά ενίσχυση στην αγορά λόγω των πολλών τραυματισμών που αντιμετωπίζει. Ο 27χρονος παίκτης, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως ως σμολ φόργουορντ και μπορεί να προσφέρει λύσεις και στη θέση «4» ως stretch four, αποτελεί βασικό στόχο για τη «Βασίλισσα» χάρη στο εξαιρετικό του σουτ.

Ανάγκη για ενίσχυση λόγω τραυματισμών

Η φετινή αγωνιστική περίοδος έχει βρει την ΑΕΚ αντιμέτωπη με σημαντικά προβλήματα τραυματισμών, γεγονός που έχει επηρεάσει την αγωνιστική της εικόνα και την έχει οδηγήσει στην αναζήτηση νέων παικτών. Αυτή τη στιγμή, αρκετοί βασικοί αθλητές βρίσκονται εκτός δράσης, με τους Μπράουν, Φίζελ, Σκορδίλη και Λεκαβίτσιους να παραμένουν στα πιτς.

Παράλληλα, οι Φλιώνης και Ερτέλ κατάφεραν να συμμετάσχουν στην προπόνηση της Πέμπτης, σηματοδοτώντας μια μικρή επιστροφή στην κανονικότητα για το αγωνιστικό τμήμα. Η ΑΕΚ, ωστόσο, συνεχίζει να σαρώνει την αγορά, επιδιώκοντας να καλύψει τα κενά που έχουν δημιουργηθεί και να ενισχύσει το ρόστερ της με ποιοτικούς παίκτες.

Το αγωνιστικό προφίλ του Τζον Μικς

Ο Τζον Μικς, ένας 27χρονος Αμερικανός φόργουορντ, έχει ξεχωρίσει για τις ικανότητές του στο σκοράρισμα και ειδικότερα στο μακρινό σουτ. Η βασική του θέση είναι αυτή του σμολ φόργουορντ, ωστόσο η ευελιξία του του επιτρέπει να αγωνίζεται και ως πάουερ φόργουορντ (stretch four), προσφέροντας λύσεις και από την περιφέρεια.

Η «Βασίλισσα» αναζητά συγκεκριμένα έναν παίκτη που να μπορεί να προσφέρει αξιόπιστες λύσεις με το σουτ του, και ο Μικς φαίνεται να ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το προφίλ. Η ικανότητά του να σουτάρει με υψηλά ποσοστά ευστοχίας είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που τον καθιστούν ελκυστικό για την ελληνική ομάδα.

Η ευρωπαϊκή και κολεγιακή του διαδρομή

Ο Τζον Μικς έχει μια αξιοσημείωτη πορεία σε διάφορα πρωταθλήματα, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Την αγωνιστική περίοδο 2025-26, ο Αμερικανός φόργουορντ αγωνίστηκε με τη φανέλα της Γαλατάσαραϊ. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν, ο Μικς φοράει τη φανέλα της Μερκεζεφέντι, όπου καταγράφει εντυπωσιακά στατιστικά.

Συγκεκριμένα, στην Μερκεζεφέντι, ο Μικς μετρά κατά μέσο όρο 18.3 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ ανά αγώνα, σουτάροντας με ένα εντυπωσιακό 41% στα τρίποντα. Προηγουμένως, τη σεζόν 2024-25, είχε αγωνιστεί στο Ισραήλ με την Μπνέι Ερζλίγια, όπου είχε 15.7 πόντους και 43% ευστοχία στα τρίποντα, πριν πάρει τον δρόμο για την Τουρκία.

Στο παρελθόν, ο Μικς έχει αγωνιστεί και στο κολεγιακό πρωτάθλημα του NCAA, εκπροσωπώντας τα πανεπιστήμια Buckneil και Charleston. Επιπλέον, έχει περάσει και από ομάδες του Πουέρτο Ρίκο, διευρύνοντας τις αγωνιστικές του εμπειρίες σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Το τρίποντο ως βασικό όπλο

Ένα από τα πιο δυνατά σημεία του Τζον Μικς, που έχει αναγνωριστεί καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, είναι η ικανότητά του στο τρίποντο. Σε όλη την πορεία του στα παρκέ, έχει επιδείξει τρομερά ποσοστά ευστοχίας από την περιφέρεια, ένα στοιχείο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση του παίκτη από την ΑΕΚ.

Η έμφαση της Ένωσης σε έναν παίκτη με αξιόπιστο μακρινό σουτ είναι εμφανής, δεδομένων των αναγκών της ομάδας. Χαρακτηριστική ήταν και η εμφάνισή του με τη φανέλα της Γαλατάσαραϊ στο Basketball Champions League (BCL), όπου είχε σημειώσει 26 πόντους σε έναν αγώνα εναντίον της Χολόν, αναδεικνύοντας την εκτελεστική του δεινότητα.

Η εξέλιξη της μεταγραφής

Οι συζητήσεις μεταξύ της ΑΕΚ και του Τζον Μικς βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με την ελληνική ομάδα να είναι κοντά στο να κάνει δικό της τον Αμερικανό φόργουορντ. Ένα σημαντικό στοιχείο που διευκολύνει την ενδεχόμενη μεταγραφή είναι το γεγονός ότι ο 27χρονος παίκτης διαθέτει ρήτρα αποδέσμευσης (buyout) με την τουρκική ομάδα στην οποία αγωνίζεται αυτή τη στιγμή.

Αυτή η ρήτρα επιτρέπει την αποχώρησή του από την Μερκεζεφέντι, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία με την ΑΕΚ, ανοίγοντας τον δρόμο για την άμεση ενσωμάτωσή του στο ρόστερ της «Βασίλισσας». Η ΑΕΚ συνεχίζει τις προσπάθειες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, προσδοκώντας να προσθέσει έναν ποιοτικό σουτέρ στην ομάδα της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta