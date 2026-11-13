Ο Βασίλης Φωτιάς θα διευθύνει την αναμέτρηση Λετονία - Αρμενία στο nations league

Ο διεθνής Έλληνας διαιτητής Βασίλης Φωτιάς ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση μεταξύ Λετονίας και Αρμενίας, η οποία θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του Nations League. Μαζί του, στην διαιτητική ομάδα, θα βρίσκονται άλλοι έξι Έλληνες αξιωματούχοι, γεγονός που υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στους Έλληνες ρέφερι. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Κυριακή, 16 Νοεμβρίου, στις 16:00.

Ο ορισμός από την UEFA για το nations league

Ο Βασίλης Φωτιάς θα έχει την ευκαιρία να διευθύνει ένα ακόμη παιχνίδι σε κορυφαίο επίπεδο, καθώς η UEFA προχώρησε στον ορισμό του για την σημαντική αναμέτρηση του Nations League. Η αναμέτρηση αυτή φέρνει αντιμέτωπες τις εθνικές ομάδες της Λετονίας και της Αρμενίας, σε έναν αγώνα που αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πορεία τους στον θεσμό.

Η επιλογή του Έλληνα διαιτητή για έναν τέτοιο αγώνα αποτελεί αναγνώριση της εμπειρίας και των ικανοτήτων του. Ο αγώνας έχει οριστεί για την Κυριακή, 16 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 16:00, προσφέροντας στον Βασίλη Φωτιά μια ακόμη διεθνή πρόκληση.

Η ελληνική διαιτητική ομάδα

Η ελληνική παρουσία στον αγώνα Λετονία - Αρμενία δεν περιορίζεται μόνο στον κεντρικό διαιτητή. Μια πλήρης ελληνική διαιτητική ομάδα θα τον πλαισιώσει, εξασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα, ως βοηθοί διαιτητές έχουν οριστεί οι Ανδρέας Μεϊντάνας και Μιχάλης Παπαδάκης, οι οποίοι θα βρίσκονται στις γραμμές για να υποστηρίξουν το έργο του κεντρικού ρέφερι.

Τον ρόλο του τέταρτου διαιτητή θα αναλάβει ο Τάσος Παπαπέτρου, συμπληρώνοντας την ομάδα των διαιτητών στον αγωνιστικό χώρο. Επιπλέον, η τεχνολογία του VAR θα στελεχωθεί επίσης από Έλληνες αξιωματούχους. Ο Άγγελος Ευαγγέλου έχει οριστεί ως διαιτητής VAR, ενώ ο Ιωάννης Παπαδόπουλος θα εκτελεί χρέη AVAR (Βοηθού Διαιτητή VAR), διασφαλίζοντας την ορθότητα των αποφάσεων μέσω της χρήσης της τεχνολογίας.

Πρόσφατες διεθνείς παρουσίες του Βασίλη Φωτιά

Ο Βασίλης Φωτιάς, ως διεθνής ρέφερι, έχει ήδη στο ενεργητικό του σημαντικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Το τελευταίο του παιχνίδι σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν για το UEFA Europa League, όπου διηύθυνε την αναμέτρηση ανάμεσα στην Μπόρνμουθ και την Μίλαν. Ο αγώνας αυτός έληξε με σκορ 3-0 υπέρ της Μπόρνμουθ και διεξήχθη στις 22 Οκτωβρίου του 2026.

Η εμπειρία του από τέτοιου είδους παιχνίδια είναι πολύτιμη και τον καθιστά έναν από τους πλέον έμπειρους Έλληνες διαιτητές σε διεθνές επίπεδο. Η συνεχής παρουσία του σε ευρωπαϊκούς αγώνες επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη που του δείχνουν οι αρμόδιοι φορείς της UEFA.

Συμμετοχή σε εγχώρια ντέρμπι

Πέρα από τις διεθνείς του υποχρεώσεις, ο Βασίλης Φωτιάς διατηρεί ενεργή παρουσία και στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου συχνά ορίζεται σε κρίσιμες αναμετρήσεις. Τέσσερις μόλις ημέρες πριν από τον ευρωπαϊκό του ορισμό για το παιχνίδι της Μπόρνμουθ με την Μίλαν, ο διεθνής διαιτητής βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Εκεί, στις 18 Οκτωβρίου του 2026, διηύθυνε ένα τοπικό ντέρμπι μεγάλης σημασίας, αυτό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή. Η αναμέτρηση έληξε με σκορ 2-1 υπέρ του ΠΑΟΚ, και η επιλογή του Βασίλη Φωτιά για ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι εντός συνόρων αναδεικνύει την αναγνώριση των ικανοτήτων του και στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta