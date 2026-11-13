Η εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ολλανδία με προβλήματα στη μεσαία γραμμή

Η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται μπροστά σε μια τεράστια πρόκληση, καθώς το βράδυ της Παρασκευής (13/11, 21:45) στην ιστορική «Γίοχαν Κρόιφ Αρένα» στο Άμστερνταμ, τίθεται αντιμέτωπη με την Ολλανδία. Ο αγώνας είναι κομβικής σημασίας για την προτελευταία αγωνιστική της League A του Nations League, με τη «γαλανόλευκη» να διεκδικεί την πρωτιά στον όμιλο. Ωστόσο, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και ερωτηματικά στη σύνθεση της μεσαίας γραμμής, γεγονός που τον οδηγεί σε αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων.

Ο κρίσιμος αγώνας και οι στόχοι της εθνικής

Η «γαλανόλευκη» έχει πραγματοποιήσει μια αήττητη και εντυπωσιακή πορεία μέχρι τώρα στη διοργάνωση του Nations League. Αυτή η εξαιρετική πορεία της έχει ήδη κλειδώσει τη συμμετοχή της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028, ένα σημαντικό επίτευγμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Παράλληλα, η ομάδα διατηρεί ακέραιες τις ελπίδες της να «κυνηγήσει» ακόμα και την πρωτιά στον όμιλο, κάτι που θα της εξασφαλίσει μια θέση στα προημιτελικά του θεσμού, ανεβάζοντας το πρεστίζ της στη διοργάνωση.

Το ματς με τους «οράνιε» χαρακτηρίζεται ως κομβικής σημασίας, καθώς οι δύο ομάδες συγκατοικούν στην κορυφή του ομίλου, έχοντας αμφότερες 8 βαθμούς. Αυτό το βαθμολογικό πλεονέκτημα τις φέρνει στο +3 από τη Γερμανία, την τρίτη ομάδα του ομίλου. Η συγκεκριμένη συνθήκη σημαίνει ότι ο νικητής της επικείμενης αναμέτρησης κατακτά οριστικά την κορυφή στον όμιλο, καθιστώντας τον αγώνα ένα πραγματικό «τελικό» για την πρωτιά.

Προβλήματα και απουσίες στη μεσαία γραμμή

Ενόψει της «μάχης» στο Άμστερνταμ, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει στο μυαλό του ορισμένες θέσεις που θεωρούνται «κλειδωμένες» για την αρχική ενδεκάδα. Ωστόσο, ο μεγάλος γρίφος και η κύρια ανησυχία του ομοσπονδιακού τεχνικού εντοπίζεται στην ραχοκοκαλιά της μεσαίας γραμμής, όπου υπάρχουν σημαντικές απουσίες και αμφιβολίες που περιπλέκουν τα σχέδιά του.

Συγκεκριμένα, η απουσία του Χρήστου Ζαφείρη είναι δεδομένη, καθώς ο παίκτης είναι τιμωρημένος λόγω καρτών και δεν μπορεί να αγωνιστεί. Επιπλέον, ένα μεγάλο «ερωτηματικό» πλανάται πάνω από τη συμμετοχή του Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο αρχηγός του Αστέρα AKTOR προπονήθηκε ατομικά καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Παρότι βρέθηκε κανονικά στην τελευταία προπόνηση επί ολλανδικού εδάφους, η τελική του συμμετοχή στον αγώνα θα κριθεί την τελευταία στιγμή, προσθέτοντας αβεβαιότητα στην επιλογή των χαφ.

Οι διαθέσιμες λύσεις και η περίπτωση του Μουζακίτη

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χρήστος Ζαφείρης μένει εκτός και η συμμετοχή του Δημήτρη Κουρμπέλη παραμένει αμφίβολη, ο ομοσπονδιακός τεχνικός καλείται να διαχειριστεί τις διαθέσιμες επιλογές του. Οι «σίγουρες» λύσεις που έχει στη διάθεσή του για τις θέσεις των χαφ είναι οι Ηλίας Κουτσουμπιάς, Νεκτάριος Τριαντής και Θανάσης Ανδρούτσος, οι οποίοι αναμένεται να επωμιστούν μεγάλο βάρος στον κρίσιμο αγώνα.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χρήστος Μουζακίτης δεν βρίσκεται στην αποστολή της Εθνικής Ανδρών για την αναμέτρηση με την Ολλανδία. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής προτιμήθηκε να ενισχύσει την εθνική Ελπίδων, η οποία καταβάλλει μια τεράστια προσπάθεια για να εξασφαλίσει την είσοδό της στα τελικά του Euro U21. Αυτή η πρόκριση θα αποτελέσει ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς θα είναι η πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια που η εθνική Ελπίδων θα συμμετάσχει σε τελική φάση της διοργάνωσης.

Η φιλοσοφία του Γιοβάνοβιτς και οι «πολυθεσίτες» παίκτες

Ερωτηθείς στη συνέντευξη Τύπου σχετικά με την ιδιαίτερη συνθήκη που έχει διαμορφωθεί στον χώρο του κέντρου, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδωσε μια απάντηση που, πέρα από το αρχικό προβληματισμό, δείχνει τη διάθεση των διεθνών και έχει σαφή ποδοσφαιρική λογική. Ο προπονητής παραδέχθηκε ότι υπάρχουν περιορισμένες λύσεις στις καθαρόαιμες θέσεις του κέντρου, αλλά ταυτόχρονα αποκάλυψε πως δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει κάποιον παίκτη που δεν αγωνίζεται στη συγκεκριμένη θέση ως βασική του επιλογή.

Αυτή η προσέγγιση βασίζεται τόσο στην τεράστια διάθεση και προσαρμοστικότητα που δείχνουν οι παίκτες του, όσο και στο γεγονός ότι κάποιοι εξ αυτών έχουν καλύψει επιτυχώς αυτόν τον ρόλο σε προηγούμενες αναμετρήσεις ή στην καριέρα τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ευελιξίας είναι ο Τάσος Μπακασετάς. Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» δεν έχει αγωνιστεί μόνο μία ή δύο φορές, αλλά συνολικά 57 φορές ως κεντρικός χαφ, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης, παρόλο που δεν είναι η κύρια θέση του.

Με πληροφορίες από: Athletiko