Η Γαλλία ηττήθηκε από την Ιταλία, με τον Ζιντάν να σχολιάζει τα αμυντικά λάθη και την κατάσταση του Εμπαπέ

Η εθνική ομάδα της Γαλλίας γνώρισε την πρώτη της ήττα υπό την καθοδήγηση του Ζινεντίν Ζιντάν, καθώς ηττήθηκε με 3-1 από την Ιταλία στο Σαν Σίρο. Παρότι οι «τρικολόρ» προηγήθηκαν νωρίς στην αναμέτρηση, δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα, δεχόμενοι τρία διαδοχικά γκολ. Το αποτέλεσμα αυτό φέρνει τις δύο ομάδες σε ισοβαθμία στην κορυφή του πρώτου ομίλου της League A του Nations League, καθιστώντας τον επόμενο αγώνα της Γαλλίας ιδιαίτερα κρίσιμο.

Η αναμέτρηση στο Σαν Σίρο και το αποτέλεσμα

Η Γαλλία μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση, καταφέρνοντας να πάρει το προβάδισμα μόλις στο 10ο λεπτό. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη των προσδοκιών, καθώς η ομάδα δεν κατάφερε να διατηρήσει την πρωτοπορία της απέναντι στην Ιταλία. Οι «τρικολόρ» γνώρισαν την ήττα με σκορ 3-1, δεχόμενοι τρία διαδοχικά τέρματα.

Η ήττα αυτή, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «μεγάλη σφαλιάρα» για τους «Μπλε», ήταν η πρώτη για τον Ζινεντίν Ζιντάν ως προπονητή της εθνικής ομάδας. Το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης περιγράφηκε ως «εφιαλτικό» για τη γαλλική ομάδα, η οποία πλέον βρίσκεται σε ισοβαθμία με την Ιταλία στην κορυφή του πρώτου ομίλου της League A.

Οι δηλώσεις του Ζινεντίν Ζιντάν μετά τον αγώνα

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την αναμέτρηση, ο Ζινεντίν Ζιντάν σχολίασε την απόδοση των δύο ομάδων. Ο Γάλλος προπονητής ανέφερε ότι η Ιταλία εφάρμοσε το συνηθισμένο αμυντικό της παιχνίδι, το οποίο, όπως είπε, το κάνει πολύ καλά. Πρόσθεσε ότι τους είχε δει να παίζουν καλύτερα με την μπάλα στα πόδια στον πρώτο αγώνα, αλλά σήμερα κέρδισαν και τους αξίζουν συγχαρητήρια.

Ο Ζιντάν τόνισε την ανάγκη η ομάδα του να επικεντρωθεί στον επόμενο αγώνα. Παραδέχθηκε ότι η Γαλλία προσέγγισε καλά το ματς στην αρχή και δημιούργησε ευκαιρίες. Ωστόσο, στο δεύτερο μέρος, παρότι ξεκίνησαν καλά, στη συνέχεια δυσκολεύτηκαν και πλήρωσαν τα λάθη που έγιναν στην άμυνα.

Τα αμυντικά λάθη και η συνολική απόδοση

Ο προπονητής της Γαλλίας υπογράμμισε ότι σε καμία περίπτωση δεν έλειψε το θάρρος από τους παίκτες του. Ανέφερε ότι η ομάδα ήταν πάντα μέσα στο παιχνίδι και είχε καλή κατοχή μπάλας. Ο στόχος ήταν να κερδίσουν και να προκριθούν απόψε, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Ο Ζιντάν επεσήμανε ότι όλη η ομάδα έπεσε στην απόδοσή της κατά το δεύτερο ημίχρονο. Αυτή η συλλογική πτώση επηρέασε και τις επιμέρους επιδόσεις των παικτών, καθώς, όπως είπε, «όταν το συλλογικό είναι λιγότερο καλό, αυτό γίνεται αισθητό στις ατομικές επιδόσεις».

Η περίπτωση του Μικαέλ Ολίσε

Ο Ζινεντίν Ζιντάν αναφέρθηκε και στην απόδοση του Μικαέλ Ολίσε, τον οποίο υπερασπίστηκε μετά την ήττα. Σύμφωνα με τον προπονητή, ο Ολίσε έχει σημειώσει αρκετά γκολ στις δύο συγκεντρώσεις της ομάδας και η απόδοσή του ήταν πολύ καλή. «Έχει υπάρξει πολύ καλός και παραμένω σε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζιντάν.

Ωστόσο, ο Ζιντάν πρόσθεσε ότι κανένας παίκτης δεν μπορεί να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο για 90 λεπτά. Επανέλαβε ότι όλη η ομάδα έπεσε στην απόδοσή της, γεγονός που επηρέασε και την απόδοση του Ολίσε, όπως και των άλλων παικτών.

Η κατάσταση του Κιλιάν Εμπαπέ

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που τέθηκε ήταν η κατάσταση του Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος έμεινε εκτός από την αναμέτρηση με την Ιταλία. Ο Ζιντάν ενημέρωσε ότι ο Εμπαπέ αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα και γι' αυτό αποφασίστηκε να προφυλαχθεί στον συγκεκριμένο αγώνα.

Ο Γάλλος προπονητής εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ θα είναι διαθέσιμος και θα μπορέσει να αγωνιστεί στον επόμενο, κρίσιμο αγώνα της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου, εναντίον της Τουρκίας. Η παρουσία του θεωρείται σημαντική για την ομάδα ενόψει της αναμέτρησης που θα κρίνει την πρόκριση.

Ο κρίσιμος αγώνας με την Τουρκία

Μετά την ήττα από την Ιταλία, η ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν δεν έχει πλέον περιθώρια για απώλειες. Η Γαλλία χρειάζεται αποκλειστικά τη νίκη στην αναμέτρηση της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου, με την Τουρκία. Ο αγώνας αυτός είναι καθοριστικός για την εξασφάλιση της παρουσίας της ομάδας στα προημιτελικά του Nations League.

Η πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League εξαρτάται πλέον πλήρως από το αποτέλεσμα του τελευταίου αγώνα του ομίλου. Οι «Μπλε» καλούνται να δείξουν την απαιτούμενη συγκέντρωση και αποτελεσματικότητα για να φτάσουν στη νίκη και να προχωρήσουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Athletiko