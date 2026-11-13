Μακάμπι Τελ Αβίβ: Αμφίβολοι οι Μαντάρ και Μπρίσετ ενόψει Ολυμπιακού

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στην Κύπρο, σε μια αναμέτρηση που έχει προγραμματιστεί για τις 17 Νοεμβρίου στις 19:00. Ωστόσο, ο προπονητής της ομάδας, Όντεντ Κάτας, βρίσκεται σε αγωνία, καθώς η συμμετοχή δύο βασικών παικτών, του Γιαμ Μαντάρ και του Όσαϊ Μπρίσετ, είναι αμφίβολη. Οι δύο αθλητές τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ντέρμπι του Τελ Αβίβ για την EuroLeague.

Αγωνία για τους τραυματισμούς

Ο Γιαμ Μαντάρ υπέστη κάταγμα στη μύτη, ένα περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου του αγώνα. Από την άλλη πλευρά, ο Όσαϊ Μπρίσετ είχε μια άσχημη πτώση και τραυματίστηκε στη μέση, προκαλώντας ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας. Και οι δύο παίκτες, παρόλο που επέστρεψαν στον πάγκο μετά από μακρά θεραπεία, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

Είναι ήδη γνωστό ότι αμφότεροι δεν πρόκειται να αγωνιστούν στο ντέρμπι του Σαββάτου με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, το οποίο διεξάγεται στο πλαίσιο του πρωταθλήματος του Ισραήλ. Η κατάστασή τους καθιστά αμφίβολη την παρουσία τους και στο κρίσιμο παιχνίδι της Τρίτης, δηλαδή την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την EuroLeague.

Η νίκη στο ντέρμπι του Τελ Αβίβ

Η Μακάμπι κατάφερε να πάρει μια σημαντική νίκη στο ντέρμπι του Τελ Αβίβ απέναντι στη Χάποελ, την οποία προπονεί ο Δημήτρης Ιτούδης. Η ομάδα του Κάτας επικράτησε με σκορ 80-73 σε έναν αγώνα της EuroLeague. Αυτή η νίκη ήταν η τρίτη για τη Μακάμπι σε σύνολο έντεκα αγώνων στη διοργάνωση, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης.

Αντίθετα, η ερυθρόλευκη πλευρά της πόλης, η Χάποελ, υποχώρησε στο 6-5 μετά από αυτή την ήττα. Παρά το θετικό αποτέλεσμα και τη νίκη στο ντέρμπι, ο Όντεντ Κάτας δεν μπορεί να έχει ένα πλατύ χαμόγελο, καθώς οι τραυματισμοί των δύο βασικών παικτών επισκιάζουν την επιτυχία και δημιουργούν προβληματισμό για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Η συμβολή των Μαντάρ και Μπρίσετ

Οι Γιαμ Μαντάρ και Όσαϊ Μπρίσετ αποτελούν σημαντικά κομμάτια του παζλ για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, και η απουσία τους θα είναι ιδιαίτερα αισθητή. Στο πρόσφατο ντέρμπι, ο Μαντάρ είχε μια αξιοσημείωτη απόδοση, σημειώνοντας 10 πόντους και μοιράζοντας 7 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του.

Για τη φετινή σεζόν, ο Μαντάρ διατηρεί υψηλούς μέσους όρους, με 11,5 πόντους, 4,8 ασίστ και 2,2 ριμπάουντ ανά αγώνα. Ο Μπρίσετ, από την πλευρά του, μέτρησε 4 πόντους και 5 ριμπάουντ στο ντέρμπι. Οι μέσοι όροι του για τη φετινή σεζόν είναι 8,1 πόντοι, 4,6 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά αγώνα, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη προσφορά του στην ομάδα.

Η επόμενη αναμέτρηση στην Euroleague

Η αναμέτρηση της Μακάμπι Τελ Αβίβ με τον Ολυμπιακό είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου, στις 19:00. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στην Κύπρο, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague, και αποτελεί ένα κρίσιμο τεστ για την πορεία των δύο ομάδων στη διοργάνωση. Η αβεβαιότητα γύρω από την κατάσταση των Μαντάρ και Μπρίσετ προσθέτει έναν επιπλέον βαθμό δυσκολίας για την ομάδα του Όντεντ Κάτας, καθώς προετοιμάζεται για αυτή τη σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta