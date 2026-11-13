ΝΒΑ: «Διπλό» των Πίστονς στην Ουάσινγκτον με εντυπωσιακό Κάνινγκχαμ, επέστρεψαν στις νίκες οι Σίξερς

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς κατάφεραν να αποσπάσουν μια σημαντική νίκη στην Ουάσινγκτον, έπειτα από μία αναμέτρηση που κρίθηκε στην παράταση, με τον Κέιντ Κάνινγκχαμ να πραγματοποιεί μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της σεζόν. Την ίδια ώρα, οι Φιλαδέλφεια 76ers επέστρεψαν στις νίκες, επικρατώντας των Τορόντο Ράπτορς, σε αγώνες που διεξήχθησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής, 13 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του ΝΒΑ.

Η θριαμβευτική επικράτηση των Πίστονς στην Ουάσινγκτον

Σε μία επική ματσάρα που ολοκληρώθηκε στην παράταση, οι Ντιτρόιτ Πίστονς κατάφεραν να φύγουν νικητές από την Ουάσινγκτον. Το τελικό σκορ ήταν 144-140 υπέρ των Πίστονς, σε μία αναμέτρηση που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η ομάδα του Ντιτρόιτ έδειξε αντοχή και αποφασιστικότητα, καταφέρνοντας να επιβληθεί των γηπεδούχων Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Από την πλευρά των Γουίζαρντς, τρεις παίκτες βρέθηκαν σε απίστευτη κατάσταση, προσπαθώντας να οδηγήσουν την ομάδα τους στη νίκη. Ο Γιανγκ ξεχώρισε με 37 πόντους και 14 ασίστ, ο Ντέιβις πρόσθεσε 30 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ ο Σαρ σημείωσε επίσης 30 πόντους και κατέβασε εννέα ριμπάουντ. Παρά τις εντυπωσιακές αυτές επιδόσεις, οι προσπάθειές τους δεν ήταν αρκετές για να «λυγίσουν» τους Πίστονς.

Η εκπληκτική εμφάνιση του Κέιντ Κάνινγκχαμ

Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τους νικητές, πραγματοποιώντας μία εμφάνιση που χαρακτηρίστηκε ως η κορυφαία του φετινή. Ο Αμερικανός σούπερ σταρ σημείωσε double-double, καταγράφοντας 52 πόντους και 11 ασίστ, ενώ συνέλεξε και πέντε ριμπάουντ. Η απόδοσή του ήταν καθοριστική, καθώς ουσιαστικά «καθάρισε» μόνος του την αναμέτρηση για τα «Πιστόνια», οδηγώντας τους στη νίκη.

Τον Κάνινγκχαμ πλαισίωσε ο Τζένκινς, ο οποίος ήταν ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ για τους Πίστονς, προσθέτοντας 21 πόντους στον απολογισμό της ομάδας του. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, το Ντιτρόιτ «ανέβηκε» στο ρεκόρ 8-3, ενώ οι «μάγοι» της Ουάσινγκτον υποχώρησαν στο 4-9, σε μία δύσκολη βραδιά για αυτούς.

Επιστροφή στις νίκες για τους Φιλαδέλφεια 76ers

Οι Φιλαδέλφεια 76ers επέστρεψαν στις θετικές εμφανίσεις, σημειώνοντας μία σημαντική νίκη επί των Τορόντο Ράπτορς με σκορ 123-112. Η ομάδα από την Πενσυλβάνια έδειξε σημάδια ανάκαμψης, παρουσιάζοντας ένα σταθερό και αποτελεσματικό παιχνίδι που της επέτρεψε να επιβληθεί των αντιπάλων της. Η νίκη αυτή ήταν κομβική για την ψυχολογία και την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα του ΝΒΑ.

Από την πλευρά των ηττημένων Τορόντο Ράπτορς, ο Μπάρετ έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, καταγράφοντας 31 πόντους και 14 ριμπάουντ. Ωστόσο, η εξαιρετική του ατομική απόδοση δεν στάθηκε αρκετή για να «σώσει» κάτι για την ομάδα του απέναντι στους δυναμικούς 76ers. Οι Ράπτορς «έπεσαν» στο ρεκόρ 5-7 μετά την ήττα αυτή.

Οι πρωταγωνιστές των 76ers και η πολυφωνία του Νικ Νερς

Πρωταγωνιστής για τους 76ers ήταν ο Μάξεϊ, ο οποίος σημείωσε 27 πόντους και μοίρασε οκτώ ασίστ, οδηγώντας την επίθεση της ομάδας του. Στον απολογισμό των γηπεδούχων συνέβαλε σημαντικά και ο Εμπίντ, προσθέτοντας 20 πόντους, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του αξία.

Η πολυφωνία στην επίθεση ήταν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της εμφάνισης των Σίξερς, καθώς ο Μπράουν σημείωσε 18 πόντους, ο Σίμονς 17, ενώ ο Έτζκομπ συμπλήρωσε 15 πόντους, οκτώ τελικές πάσες και ισάριθμα ριμπάουντ. Αυτή η πλήρης εμφάνιση, βασισμένη στην πολυφωνία και το ταλέντο που διακρίνει το σύνολο του Νικ Νερς, οδήγησε τους 76ers στη νίκη και στην ανοδική πορεία τους, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 10-1.

Με πληροφορίες από: Athletiko