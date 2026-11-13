Νίκες για Σίξερς, Τίμπεργουλβς και Σανς στο NBA

Τρεις αναμετρήσεις με διαφορετική εξέλιξη αλλά κοινό αποτέλεσμα, τη νίκη, σημάδεψαν την τελευταία αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα του NBA. Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς επικράτησαν των Τορόντο Ράπτορς, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς διέλυσαν τους Ντάλας Μάβερικς, ενώ οι Φοίνιξ Σανς ξεπέρασαν το εμπόδιο των Σάρλοτ Χόρνετς μετά από έναν πιο δύσκολο αγώνα. Οι ομάδες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στα παρκέ, προσφέροντας θέαμα στους φιλάθλους.

Η δέκατη νίκη των Φιλαδέλφεια Σίξερς

Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς σημείωσαν την δέκατη νίκη τους στη φετινή σεζόν, επικρατώντας των Τορόντο Ράπτορς με τελικό σκορ 123-112. Η ομάδα της Φιλαδέλφειας, με ρεκόρ πλέον 10-3, έκαμψε την αντίσταση των «Καναδών» που έχουν ρεκόρ 5-7, παρά την απουσία του ΛεΜπρόν Τζέιμς από την αναμέτρηση. Η επίδοση αυτή τους φέρνει νωρίς-νωρίς σε διψήφιο αριθμό νικών για τη σεζόν, ενισχύοντας τη θέση τους στην κατάταξη.

Για τους γηπεδούχους, τρεις παίκτες ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους και συνέβαλαν τα μέγιστα στην επικράτηση. Ο Μάξι ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός, συνεισφέροντας 27 πόντους, 2 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Ο Εμπίντ πρόσθεσε 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, δείχνοντας την κλάση του. Ο Τζέιλεν Μπράουν είχε επίσης σημαντική παρουσία, καταγράφοντας 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ολοκληρώνοντας μια δυνατή τριάδα για τους Σίξερς. Από την πλευρά των Τορόντο Ράπτορς, ο Μπάρετ ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του, πετυχαίνοντας ένα εντυπωσιακό double-double με 31 πόντους, 14 ριμπάουντ και 5 ασίστ, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του στο παιχνίδι.

Εμφατική επικράτηση των Μινεσότα Τίμπεργουλβς

Σε μία άλλη αναμέτρηση της βραδιάς, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς, με ρεκόρ 9-3, πραγματοποίησαν μία εμφατική εμφάνιση, διαλύοντας τους Ντάλας Μάβερικς, οι οποίοι έχουν ρεκόρ 7-5, με το εντυπωσιακό σκορ 133-94. Το αποτέλεσμα αυτό αντικατοπτρίζει την τεράστια διαφορά που χώριζε τις δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης, με τους Τίμπεργουλβς να κυριαρχούν σε όλες τις πτυχές του παιχνιδιού.

Από τους θριαμβευτές Τίμπεργουλβς, οι Χάιλαντ και Λαμέλο Μπολ ήταν οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης. Ο Χάιλαντ σημείωσε 24 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ, επιδεικνύοντας τις οργανωτικές και εκτελεστικές του ικανότητες. Ο Λαμέλο Μπολ πρόσθεσε 22 πόντους, 3 ριμπάουντ και 9 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ευρεία νίκη. Για τους φιλοξενούμενους Μάβερικς, ο Ρισασέ ήταν ο μόνος που κατάφερε να ξεχωρίσει, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, σε μία κατά τα άλλα δύσκολη βραδιά για την ομάδα του Ντάλας.

Οι Φοίνιξ Σανς υπερκέρασαν τους Σάρλοτ Χόρνετς

Τέλος, οι Φοίνιξ Σανς, με ρεκόρ 5-6, αντιμετώπισαν δυσκολίες, αλλά τελικά κατάφεραν να υπερκεράσουν το εμπόδιο των Σάρλοτ Χόρνετς, οι οποίοι έχουν ρεκόρ 4-8, με τελικό σκορ 101-96. Η ομάδα της Αριζόνα χρειάστηκε να παλέψει σκληρά για να φτάσει στη νίκη, σε έναν αγώνα που αποδείχθηκε πιο ανταγωνιστικός από τις άλλες αναμετρήσεις της ημέρας, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν τη νίκη μέχρι τέλους.

Κορυφαίος για το franchise των Σανς αναδείχθηκε ο Ντέβιν Μπούκερ, ο οποίος είχε μία εξαιρετική εμφάνιση με 30 πόντους, 1 ριμπάουντ και 7 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη. Από την πλευρά των ηττημένων Χόρνετς, ο Κόμπι Ουάιτ ήταν το «πρώτο βιολί», σημειώνοντας 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ και να ανατρέψει την κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta