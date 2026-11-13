Ο Νίκος Παπαδογιάννης για το κίνητρο του Φουρνιέ στον Ολυμπιακό μετά το ΝΒΑ

Ο Νίκος Παπαδογιάννης, μιλώντας στην εκπομπή Gazz Floor by Novibet, ανέλυσε το κίνητρο που βρήκε ο Εβάν Φουρνιέ στον Ολυμπιακό, ειδικά μετά την περίοδο της καριέρας του Γάλλου στο ΝΒΑ. Η συζήτηση αυτή έρχεται στον απόηχο της εμφατικής νίκης των πρωταθλητών Ευρώπης επί της Ντουμπάι, όπου ο Φουρνιέ είχε μια ασύλληπτη εμφάνιση.

Η αναγέννηση του Εβάν Φουρνιέ στον Ολυμπιακό

Ο Νίκος Παπαδογιάννης επιχείρησε να εξηγήσει γιατί ο Εβάν Φουρνιέ δείχνει να έχει αναγεννηθεί αγωνιστικά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 34χρονος Γάλλος γκαρντ βρήκε στους «ερυθρόλευκους» ακριβώς αυτό που του στερούνταν κατά τη διάρκεια των τελευταίων του ετών στο ΝΒΑ.

Αυτό το στοιχείο, όπως τόνισε ο Παπαδογιάννης, δεν είναι άλλο από το κίνητρο. Ο Φουρνιέ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, είχε αρχίσει να βαριέται στο ΝΒΑ, με αποτέλεσμα η μετακίνησή του στον Ολυμπιακό να του προσφέρει μια νέα πηγή έμπνευσης και αγωνιστικής διάθεσης.

Η εμφατική νίκη επί της Ντουμπάι

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες με έναν εντυπωσιακό τρόπο, διακόπτοντας το αήττητο σερί της Ντουμπάι εκτός έδρας. Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ με το ευρύ σκορ 101-72, δείχνοντας την αγωνιστική τους υπεροχή.

Η ομάδα του Πειραιά κατάφερε να επιβάλει πλήρως τον ρυθμό της, φτάνοντας σε μια άνετη επικράτηση που έβαλε τέλος στην αήττητη πορεία της Ντουμπάι μακριά από την έδρα της. Η νίκη αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή του Ολυμπιακού στις επιτυχίες, μετά από ένα διάστημα που χρειαζόταν να βρει ξανά τον δρόμο του.

Η «μαγική» εμφάνιση του Γάλλου γκαρντ

Στο επίκεντρο της αναμέτρησης βρέθηκε ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος πραγματοποίησε μια ασύλληπτη εμφάνιση. Ο Γάλλος γκαρντ ήταν «μαγικός» μέσα στο παρκέ, σημειώνοντας συνολικά 28 πόντους και αποτελώντας τον κύριο μοχλό της επίθεσης των «ερυθρόλευκων».

Η ομάδα του Gazz Floor by Novibet ανέλυσε λεπτομερώς το παιχνίδι του Ολυμπιακού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα όσα έκανε ο Φουρνιέ. Εξετάστηκαν οι τρόποι με τους οποίους σκόραρε απέναντι στην ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, αναδεικνύοντας την ποικιλία και την αποτελεσματικότητα του επιθετικού του παιχνιδιού.

Η συμβολή του Σάσα Βεζένκοφ και το κίνητρο

Εκτός από τον Εβάν Φουρνιέ, τρομερός για ένα ακόμη παιχνίδι ήταν και ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στην επικράτηση του Ολυμπιακού. Η συνεισφορά του Βεζένκοφ, σε συνδυασμό με την ανανεωμένη διάθεση του Φουρνιέ, οδήγησε τους πρωταθλητές Ευρώπης σε μια ολοκληρωτική εμφάνιση.

Ο Νίκος Παπαδογιάννης υπογράμμισε ότι ο 34χρονος Φουρνιέ βρήκε στον Ολυμπιακό το κίνητρο που στερούνταν στα τελευταία του χρόνια στο ΝΒΑ. Αυτό το νέο περιβάλλον και οι προκλήσεις που προσφέρει η Ευρωλίγκα φαίνεται να έχουν αναζωογονήσει τον Γάλλο παίκτη, οδηγώντας τον σε υψηλές αποδόσεις.

Η «δύση» της καριέρας του στο ΝΒΑ, όπως την περιέγραψε ο Παπαδογιάννης, χαρακτηριζόταν από μια έλλειψη ενθουσιασμού, την οποία ο Φουρνιέ φαίνεται να έχει ξεπεράσει πλήρως φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού. Η παρουσία του στην ομάδα έχει προσφέρει μια νέα δυναμική, τόσο στον ίδιο όσο και στους «ερυθρόλευκους» γενικότερα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta