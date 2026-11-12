Ο Εμανουέλ Μακρόν στο πλευρό του Αρσέν Βενγκέρ για την προεδρία της FIFA

Ο Αρσέν Βενγκέρ, ο θρυλικός «Καθηγητής» του ποδοσφαίρου, εξετάζει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA, αντιμετωπίζοντας τον Τζιάνι Ινφαντίνο. Σε αυτή την κρίσιμη εκλογική μάχη, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν φέρεται να έχει προσφερθεί να σταθεί στο πλευρό του συμπατριώτη του. Η στήριξη του Μακρόν μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, καθώς διαθέτει ισχυρούς μηχανισμούς επιρροής, αλλά ταυτόχρονα ενδέχεται να λειτουργήσει και ως βαρίδι για την υποψηφιότητα.

Η πιθανή υποψηφιότητα του Βενγκέρ

Ο Αρσέν Βενγκέρ, γνωστός για την 22ετή θητεία του στην Άρσεναλ, από το 1996 έως το 2018, κατά την οποία όρισε το παιχνίδι και τις επιτυχίες της ομάδας, κατέχει από το 2019 τον τίτλο του Επικεφαλής Παγκόσμιας Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου της FIFA. Η ποδοσφαιρική του διαδρομή, το όνομά του και η αναγνωσιμότητά του τον καθιστούν μια σοβαρή προσωπικότητα στον χώρο.

Σε περίπτωση που ο Βενγκέρ λάβει την απόφαση να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA, θα βρεθεί απέναντι στον νυν πρόεδρο, Τζιάνι Ινφαντίνο. Ο στόχος της υποψηφιότητας είναι η δημιουργία μιας ισχυρής εναλλακτικής, με ευρωπαϊκή στήριξη και αρκετή διεθνή αποδοχή, ικανή να απειλήσει τον Ινφαντίνο στις εκλογές.

Η στήριξη του Εμανουέλ Μακρόν

Σύμφωνα με αποκάλυψη της «Telegraph», ο Εμανουέλ Μακρόν έχει προσφερθεί να υποστηρίξει τον Αρσέν Βενγκέρ στην προσπάθειά του για την προεδρία της FIFA. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γάλλος πρόεδρος είναι διατεθειμένος να επικοινωνήσει με άλλους ηγέτες κρατών, ζητώντας τους να παράσχουν τη στήριξή τους στην υποψηφιότητα του Βενγκέρ.

Αυτή η προσφορά στήριξης από έναν πρόεδρο χώρας μπορεί να ανοίξει πολλές πόρτες για τον Βενγκέρ. Ο Μακρόν μπορεί να προσφέρει στον πρώην προπονητή κάτι που κανένας άλλος δεν μπορεί να βρει μόνος του: την πολιτική πρόσβαση σε κυβερνήσεις και σε ηγέτες, ένα «χαρτί» που στο παρελθόν έπαιξε και ο Ινφαντίνο με τον Τραμπ, εκτινάσσοντάς τον.

Το διπλωματικό όπλο του Γάλλου προέδρου

Ένας πρόεδρος χώρας, ειδικά της Γαλλίας, διαθέτει ισχυρούς μηχανισμούς για την υποστήριξη ενός προσώπου που θεωρεί ότι μπορεί να προωθήσει τα συμφέροντα της χώρας του. Η Γαλλία έχει σημαντικό διπλωματικό, πολιτικό και οικονομικό αποτύπωμα, καθιστώντας το όπλο του προέδρου της ακόμη πιο ισχυρό.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έχει στη διάθεσή του εργαλεία όπως το λόμπινγκ, οι διπλωματικές επαφές, η πολιτική επιρροή και η επικοινωνιακή προβολή. Με αυτά τα μέσα, μπορεί να βοηθήσει τον Βενγκέρ να χτίσει ένα ευρύ δίκτυο υποστήριξης, απαραίτητο για μια επιτυχημένη εκλογική μάχη σε διεθνές επίπεδο.

Οι δύο όψεις της υποστήριξης

Παρά την ισχυρή θέληση του Εμανουέλ Μακρόν να σταθεί στο πλευρό του Αρσέν Βενγκέρ, η στήριξή του ενδέχεται να έχει και μια άλλη όψη. Ενώ μπορεί να του ανοίξει πολλές πόρτες, ο ίδιος άνθρωπος, στην ίδια κρίσιμη εκλογική μάχη, ενδέχεται να του κλείσει κάποιες άλλες.

Ο Γάλλος πρόεδρος, αν και διαθέτει αρκετούς μηχανισμούς για να επηρεάσει τα δεδομένα, φέρεται να έχει και έναν λόγο για να μην προχωρήσει σε αυτή τη στήριξη, αν και οι λεπτομέρειες αυτού του λόγου δεν έχουν γίνει γνωστές. Αυτή η διττή φύση της επιρροής του Μακρόν προσθέτει πολυπλοκότητα στην πιθανή υποψηφιότητα του Βενγκέρ.

Με πληροφορίες από: Athletiko