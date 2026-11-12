Η αριστερή πλευρά του Παναθηναϊκού: Κυριακόπουλος και Αντίνο πρωταγωνιστούν στα «πράσινα» γκολ

Η αριστερή πλευρά του Παναθηναϊκού έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο σημαντικές πηγές δημιουργίας και εκτέλεσης για την ομάδα, με τους Γιώργο Κυριακόπουλο και Σαντίνο Αντίνο να βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της επιτυχίας. Οι δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ανήκαν στο «πράσινο» ρόστερ από την περσινή σεζόν, έχουν μετατρέψει την αριστερή πτέρυγα σε ένα από τα βασικά «όπλα» του προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ.

Η συμβολή τους είναι καθοριστική στην επιθετική παραγωγή του «τριφυλλιού» στην εφετινή διαδρομή, αποδεικνύοντας ότι η εξέλιξη μιας ομάδας δεν εξαρτάται μόνο από τις μεταγραφές, αλλά και από τη βελτίωση των υπαρχόντων παικτών. Αυτή η βελτίωση αναδεικνύει παράλληλα και το έργο του τεχνικού επιτελείου.

Η καθοριστική συμβολή της αριστερής πτέρυγας

Στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο Παναθηναϊκός έχει παρουσιάσει το καλύτερο δίδυμο στην αριστερή πλευρά, αποτελούμενο από μπακ και εξτρέμ, σε σύγκριση με κάθε άλλη ομάδα του εγχώριου ανταγωνισμού. Αυτή η διαπίστωση αποτελεί γενική παραδοχή και υπογραμμίζει την ποιότητα και τη συνοχή που έχουν αναπτύξει οι Κυριακόπουλος και Αντίνο.

Οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν καταφέρει να προσφέρουν ένα σημαντικό μέρος της επιθετικής, αλλά και γενικότερης, «παραγωγής» στο «τριφύλλι». Η ικανότητά τους να συνεργάζονται και να δημιουργούν ευκαιρίες από την αριστερή πλευρά έχει ενισχύσει σημαντικά την αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας.

Οι αριθμοί που μιλούν από μόνοι τους

Οι Γιώργος Κυριακόπουλος και Σαντίνο Αντίνο έχουν καταγράψει εντυπωσιακά στατιστικά στοιχεία στην εφετινή σεζόν. Συνολικά, μετρούν 12 ασίστ και 2 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει ο Παναθηναϊκός. Αυτό σημαίνει ότι έχουν άμεση «συμμετοχή» σε 14 από τα 47 τέρματα που έχει σημειώσει η ομάδα μέχρι στιγμής.

Η συνεισφορά τους αντιστοιχεί σε λίγο πάνω από το ένα τέταρτο των συνολικών «πράσινων» γκολ. Οι διοργανώσεις στις οποίες έχει αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός και στις οποίες οι δύο παίκτες έχουν συμβάλει είναι η Stoiximan Super League, το Superbet Κύπελλο Ελλάδας και το Conference League.

Η εξέλιξη του Γιώργου Κυριακόπουλου

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος, γνωστός και ως «Κυριακό», πραγματοποιεί φέτος μια σεζόν που χαρακτηρίζεται ως «καριέρας». Μετά από μια πρώτη χρονιά όπου προσπάθησε να ξεχωρίσει μέσα από τη γενικότερη μετριότητα του «τριφυλλιού», φέτος έχει αναβαθμίσει κατακόρυφα την απόδοσή του.

Ο Πατρινός μπακ ξεκίνησε τη χρονιά παίζοντας ασταμάτητα, καθώς ο Βίκτορ Κρίστιανσεν αδυνατούσε να ενσωματωθεί στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας. Αρχικά, εμφάνισε σημάδια κόπωσης, ωστόσο, μετά την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ-Εντίν και την είσοδο του Μαροκινού στο rotation, πήρε τις απαραίτητες «ανάσες». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ανεβάσει την απόδοσή του και να γίνει παίκτης-κλειδί στο πλάνο του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Οι πρόσφατες επιδόσεις του Πατρινού μπακ

Μόνο το τελευταίο 20ήμερο, ο Γιώργος Κυριακόπουλος έχει καταγράψει τέσσερις ασίστ, αποδεικνύοντας την εξαιρετική του φόρμα. Συγκεκριμένα, παρείχε ασίστ στον Ταμπόρδα για το 0-1 στον αγώνα με την Καϊράτ Αλμάτι, στον Ραστόντερ στη φάση του 2-1 στο 89ο λεπτό κόντρα στον Άρη, στον Αντίνο πριν από το 2-0 απέναντι στην ΑΕΚ, καθώς και στον Ντέσερς για το 1-1 στο 56ο λεπτό στον αγώνα με τον Ηρακλή.

Συνολικά, ο Κυριακόπουλος μετράει έξι ασίστ στην εφετινή σεζόν, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ένας από τους βασικούς δημιουργούς της ομάδας. Η ικανότητά του να προσφέρει τελικές πάσες έχει ενισχύσει σημαντικά την επιθετική λειτουργία του Παναθηναϊκού.

Η αναγνώριση από τον Τζέικομπ Νίστρουπ

Οι επιδόσεις των Κυριακόπουλου και Αντίνο έχουν τύχει ευρείας αναγνώρισης και από τον προπονητή τους, Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο Δανός τεχνικός έχει εκφράσει πολλές φορές εγκωμιαστικά σχόλια για τους δύο παίκτες στις συνεντεύξεις Τύπου, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους για την ομάδα.

Πλέον, οι Γιώργος Κυριακόπουλος και Σαντίνο Αντίνο θεωρούνται ξεκάθαρα δύο από τις μεγάλες «σταθερές» στο αγωνιστικό πλάνο του Νίστρουπ. Η παρουσία τους στην αριστερή πτέρυγα έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο σημαντικά «όπλα» του Παναθηναϊκού, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko