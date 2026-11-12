Ο Βεζένκοφ έγραψε ιστορία, ο Φουρνιέ πρωταγωνίστησε στην επιβλητική νίκη του Ολυμπιακού

Στις 12 Νοεμβρίου, η Sunel Arena φιλοξένησε μια σημαντική αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague, όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε επιβλητικά της Dubai BC. Η βραδιά αυτή έμεινε στην ιστορία για τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος με το πρώτο του καλάθι έγινε ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στην EuroLeague όλων των εποχών. Παράλληλα, ο Εβάν Φουρνιέ πραγματοποίησε μια εκθαμβωτική εμφάνιση, συμβάλλοντας τα μέγιστα στη νίκη της ομάδας του Πειραιά.

Το ιστορικό ρεκόρ του Σάσα Βεζένκοφ

Η 12η Νοεμβρίου ήταν μια ξεχωριστή ημέρα για τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Ολυμπιακό. Στη Sunel Arena, ο Βούλγαρος φόργουορντ κατάφερε να γράψει ιστορία, καθώς με το πρώτο του καλάθι στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης εναντίον της Dubai BC, αναδείχθηκε ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στην ιστορία της EuroLeague. Αυτό το επίτευγμα τον καθιστά τον all-time κορυφαίο σκόρερ του συλλόγου στη διοργάνωση.

Η συγκεκριμένη βραδιά ήταν αφιερωμένη στον Βεζένκοφ, με όλα τα φώτα να είναι στραμμένα πάνω του για αυτό το σημαντικό ορόσημο. Η επίδοση αυτή επισφράγισε την πορεία του στην ομάδα και την προσφορά του, αφήνοντας το στίγμα του στην ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού.

Η κυριαρχική εμφάνιση του Εβάν Φουρνιέ

Παρά το ιστορικό ρεκόρ του Σάσα Βεζένκοφ, ο Εβάν Φουρνιέ ήταν αυτός που έκλεψε τις εντυπώσεις με την αγωνιστική του παρουσία. Ο Γάλλος γκαρντ ήταν «αφηνιασμένος» και έδειξε την αξία του, παίρνοντας πάνω του ένα μεγάλο μέρος της «λάμψης» της βραδιάς. Η συμβολή του ήταν καθοριστική για την επιβλητική επικράτηση του Ολυμπιακού επί της Dubai BC στην 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Φουρνιέ δεν αρκέστηκε απλώς σε μια καλή εμφάνιση, αλλά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «έκανε... τα πάντα» στο παρκέ. Η νίκη της ομάδας του Πειραιά δεν θα είχε έρθει δίχως τις δικές του υπηρεσίες, υπογραμμίζοντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην αναμέτρηση.

Εντυπωσιακή στατιστική και δημιουργία

Η στατιστική του Εβάν Φουρνιέ ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Ο Γάλλος σούπερ σταρ είχε φορτώσει το καλάθι της Dubai BC, της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ, με 28 πόντους, ήδη από το τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Η ευστοχία του ήταν αξιοσημείωτη, καθώς πέτυχε πέντε τρίποντα σε επτά προσπάθειες, δείχνοντας την ικανότητά του στο μακρινό σουτ.

Πέρα από το σκοράρισμα, ο Φουρνιέ ανέλαβε και δημιουργικό ρόλο, μοιράζοντας πέντε τελικές πάσες στους συμπαίκτες του. Αυτή η διπλή προσφορά, τόσο στην εκτέλεση όσο και στην οργάνωση του παιχνιδιού, αναδεικνύει την πληρότητα της εμφάνισής του και την πολυδιάστατη συμβολή του στην επιτυχία του Ολυμπιακού.

Το ξέσπασμα του Ολυμπιακού και η ξεκούραση των πρωταγωνιστών

Ο Ολυμπιακός, με τον κόουτς Μπαρτζώκα στο τιμόνι, παρουσίασε ένα επιβλητικό πρόσωπο στα τριάντα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Η ομάδα του Πειραιά κυριολεκτικά «σκόρπισε στους πέντε ανέμους» τη Dubai BC, η οποία βρέθηκε σε μια άτυχη θέση, καθώς έπεσε πάνω στο ξέσπασμα των «ερυθρολεύκων».

Η μεγάλη διαφορά που δημιουργήθηκε στο σκορ επέτρεψε στους δύο πρωταγωνιστές της βραδιάς, τον Εβάν Φουρνιέ και τον Σάσα Βεζένκοφ, να πάρουν πολύτιμες ανάσες. Αμφότεροι οι παίκτες ξεκουράστηκαν για ολόκληρη την τελευταία περίοδο, κάτι που κρίθηκε δικαιολογημένο δεδομένης της εξασφαλισμένης νίκης και της έντονης προσπάθειάς τους στα προηγούμενα δεκάλεπτα.

Με πληροφορίες από: Athletiko