ΠΑΟΚ – Άρης: Το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο βόλεϊ μετά από δέκα χρόνια

Την Παρασκευή αναβιώνει ένα από τα παραδοσιακά ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο βόλεϊ, καθώς ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα αναμετρηθούν στο «Παλατάκι». Η συνάντηση αυτή είναι η πρώτη μεταξύ των δύο ομάδων μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια, δημιουργώντας προσδοκίες για ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο αγώνας εντάσσεται στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Novibet Volley League 2026-27.

Η επιστροφή του παραδοσιακού ντέρμπι

Το «Παλατάκι», το γυμναστήριο PAOK Sports Arena, θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 18:30. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ-2 Σπορ. Οι διαιτητές που έχουν οριστεί για το ντέρμπι είναι οι κύριοι Ισκάς και Τοσουνίδης.

Αυτή η αναμέτρηση σηματοδοτεί την επανεκκίνηση των παραδοσιακών ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο πρωτάθλημα, μετά από μια δεκαετή απουσία. Ο ΠΑΟΚ προσέρχεται ως το μεγάλο φαβορί, ενώ ο Άρης επιδιώκει να πραγματοποιήσει τη μεγάλη έκπληξη της αγωνιστικής.

Η πορεία του ΠΑΟΚ και οι στόχοι του

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε ανοδική πορεία, έχοντας καταγράψει διαδοχικές νίκες. Πρόσφατα, επικράτησε του Α.Ο.Π. Κηφισιάς στην έδρα του και της Καλαμάτας 80 Affidea στη Μεσσηνία, γεγονός που ενισχύει την αυτοπεποίθησή του. Η ομάδα του Δικεφάλου φιλοδοξεί να διευρύνει το σερί των επιτυχιών της και να ισχυροποιηθεί στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Η συγκομιδή βαθμών σε αυτή τη φάση του πρωταθλήματος θεωρείται πολύ σημαντική για τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα έχει συγκεντρώσει 6 βαθμούς και ισοβαθμεί στην 4η θέση με τον ΟΦΗ, τον Ολυμπιακό ΟΝΕΧ και τον Φοίνικα Σύρου. Η αγωνιστική αυτή περιλαμβάνει επίσης ένα άλλο μεγάλο ντέρμπι, αυτό μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Δηλώσεις από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Βαλάντης Μαμάης, εξέφρασε την επιθυμία της ομάδας να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις. Όπως δήλωσε, «Θέλουμε να συνεχίσουμε τις καλές εμφανίσεις. Κάθε μέρα που περνάει, βρίσκουμε όλο και περισσότερο τα πατήματά μας». Ο κ. Μαμάης τόνισε επίσης την ιδιαίτερη σημασία του επερχόμενου αγώνα: «Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό και ιδιαίτερο είναι το παιχνίδι της Παρασκευής και θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τη νίκη, ενόψει της δύσκολης συνέχειας, αλλά και για να ικανοποιήσουμε τους οπαδούς μας».

Από την πλευρά των παικτών, ο Ρώσος πασαδόρος του ΠΑΟΚ, Εβγένι Ρουκαβίσνικοφ, εκτίμησε ότι το παιχνίδι απέναντι στον Άρη θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Ρουκαβίσνικοφ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τη νίκη!». Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα στους φιλάθλους της ομάδας: «Θέλω, παράλληλα, να καλέσω όλους τους φιλάθλους μας να έρθουν και να μας στηρίξουν».

Η αναζήτηση της πρώτης νίκας για τον Άρη

Ο Άρης, από την πλευρά του, αναζητά την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα Novibet Volley League 2026-27. Αυτή η νίκη θα είναι η πρώτη μετά την επιστροφή του στην επαγγελματική κατηγορία και, ταυτόχρονα, η πρώτη επί του ΠΑΟΚ στη Volley League ύστερα από 14 χρόνια. Η τελευταία φορά που ο Άρης κατάφερε να νικήσει τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας για το πρωτάθλημα ήταν στις 20 Νοεμβρίου του 2012.

Οι κιτρινόμαυροι βρίσκονται σε μια περίοδο όπου αναζητούν ακόμα την αγωνιστική τους ταυτότητα. Έχουν αγωνιστεί σε τρεις αγώνες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα και μετρούν ισάριθμες ήττες, γεγονός που καθιστά την ανάγκη για ένα θετικό αποτέλεσμα ακόμη πιο επιτακτική.

Οι δηλώσεις από την πλευρά του Άρη και η ιστορία των αναμετρήσεων

Ο Χρήστος Γκοτσίδης, εκπροσωπώντας τον Άρη, δήλωσε σχετικά με την προετοιμασία της ομάδας: «Προετοιμαζόμαστε στην προπόνηση για να αντεπεξέρθουμε όσο καλύτερα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις». Ο κ. Γκοτσίδης υπογράμμισε την προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή απόδοση: «Θέλουμε να βγάλουμε τον καλύτερο μας εαυτό στο γήπεδο, μελετήσαμε τον αντίπαλο και στόχος μας είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί για να πάρουμε ότι καλύτερο μπορούμε».

Σε ό,τι αφορά την ιστορία των αναμετρήσεων μεταξύ των δύο ομάδων, από το 1998, οπότε και καθιερώθηκε το νέο σύστημα καταγραφής πόντων, έχουν διεξαχθεί συνολικά 40 αγώνες πρωταθλήματος. Σε αυτές τις αναμετρήσεις, ο ΠΑΟΚ προηγείται στις νίκες με 25 έναντι 15 του Άρη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta