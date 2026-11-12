Ο Σάσα Βεζένκοβ κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στην Euroleague

Ο Σάσα Βεζένκοβ έγραψε ιστορία με την «ερυθρόλευκη» φανέλα, καθώς αναδείχθηκε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στη διοργάνωση της EuroLeague. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, αναγνωρίζοντας το σπουδαίο αυτό επίτευγμα, προχώρησε σε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφιερώνοντας ένα βίντεο στον MVP της EuroLeague. Η ενέργεια αυτή αποθεώνει τον παίκτη για την ξεχωριστή του πορεία.

Το ιστορικό ρεκόρ του Σάσα Βεζένκοβ

Ο Σάσα Βεζένκοβ κατέκτησε μία κορυφαία διάκριση, καθώς έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών του Ολυμπιακού στην ιστορία της EuroLeague. Με αυτό το επίτευγμα, ο Βεζένκοβ ξεπέρασε έναν θρύλο του συλλόγου, τον Βασίλη Σπανούλη, αφήνοντας το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της ομάδας του Πειραιά και της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η ομάδα του Πειραιά, μέσω της ανάρτησής της, υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα ακόμα ιστορικό κεφάλαιο στο απίστευτο ταξίδι του Σάσα Βεζένκοβ με τα ερυθρόλευκα. Η πορεία του παίκτη με τη φανέλα του Ολυμπιακού χαρακτηρίζεται από σημαντικές στιγμές και διαρκείς επιδόσεις που τον οδήγησαν στην κορυφή της λίστα των σκόρερ της EuroLeague.

Η αναγνώριση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός

Για να τιμήσει αυτό το μοναδικό επίτευγμα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημιούργησε και δημοσίευσε ένα αφιερωματικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο αυτό αποθεώνει τον Σάσα Βεζένκοβ, τονίζοντας τη σημασία του ρεκόρ του για την ομάδα και την «ερυθρόλευκη» οικογένεια. Η ανάρτηση της ΚΑΕ αναγνωρίζει τη συνεισφορά του παίκτη στην ομάδα.

Στην ανάρτησή της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός απευθύνθηκε στον παίκτη με τα λόγια: «Συγχαρητήρια, Σάσα! Τα καλύτερα έρχονται!». Αυτό το μήνυμα συνοδεύει το βίντεο που αναδεικνύει την πορεία του Βεζένκοβ και την επίτευξη του ιστορικού ρεκόρ, εκφράζοντας την πεποίθηση για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.

Η πορεία του Βεζένκοβ προς την κορυφή

Το αφιερωματικό βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός ανατρέχει στην πορεία του Σάσα Βεζένκοβ με την ομάδα, σκιαγραφώντας το «απίστευτο ταξίδι» του. Συγκεκριμένα, υπενθυμίζει τους πρώτους του πόντους με την «ερυθρόλευκη» φανέλα, οι οποίοι σημειώθηκαν το 2018. Εκείνη την περίοδο, ο Βεζένκοβ αγωνίστηκε απέναντι στην Χίμκι, η οποία είχε προπονητή τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Από εκείνη την αρχική στιγμή το 2018, ο Σάσα Βεζένκοβ συνέχισε να προσφέρει σημαντικά στην ομάδα, φτάνοντας πλέον στην κορυφή της λίστας των σκόρερ της EuroLeague. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός κάλεσε τους φιλάθλους να ξαναζήσουν τις κορυφαίες στιγμές αυτού του αξιοσημείωτου ταξιδιού μέσα από το βίντεο, το οποίο περιλαμβάνει στιγμιότυπα από την πορεία του.

Ο αριθμός των πόντων που έσπασε το ρεκόρ

Το ρεκόρ που κατέρριψε ο Σάσα Βεζένκοβ αντιστοιχεί σε 3.553 πόντους. Αυτός ο αριθμός τον καθιστά τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στην EuroLeague. Ο 3.553ος πόντος ήταν αυτός που οδήγησε τον Βεζένκοβ στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας, επισφραγίζοντας την ιστορική του επίδοση και ξεπερνώντας τον προηγούμενο κάτοχο του ρεκόρ, Βασίλη Σπανούλη.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρθηκε στον Βεζένκοβ ως τον MVP της EuroLeague, υπογραμμίζοντας την αξία και την ποιότητά του ως παίκτη. Η συνεισφορά του στην ομάδα είναι διαρκής και αναγνωρίζεται από τη διοίκηση του συλλόγου, η οποία τονίζει την «απίστευτη διαδρομή» του με τα χρώματα του Ολυμπιακού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta