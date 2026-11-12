Η ιστορία γράφτηκε: Ο Σάσα Βεζένκοφ πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στην Euroleague

Ο Σάσα Βεζένκοφ έγραψε τη δική του ξεχωριστή ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού στην EuroLeague, κατακτώντας την κορυφή των σκόρερ της ομάδας στη διοργάνωση. Ο Βούλγαρος φόργουορντ ξεπέρασε τον θρυλικό Βασίλη Σπανούλη, σημειώνοντας ένα ιστορικό επίτευγμα που τον καθιστά τον αθλητή με τους περισσότερους πόντους στην ιστορία των «ερυθρολεύκων» στον θεσμό. Η στιγμή αυτή ήρθε κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Dubai BC, σε μια βραδιά που χαρακτηρίστηκε μοναδική για τον παίκτη.

Ιστορικό επίτευγμα κόντρα στην Dubai BC

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Dubai BC αποτέλεσε την ιδανική ευκαιρία για τον Σάσα Βεζένκοφ να προσθέσει ακόμα μία χρυσή σελίδα στην πλούσια καριέρα του με τους Πειραιώτες. Με το πρώτο του καλάθι στον αγώνα, το οποίο σημειώθηκε μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ο Βούλγαρος σούπερ σταρ έφτασε τους 3553 πόντους με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Αυτή η επίδοση τον τοποθετεί όχι απλώς στα «βάθρα» των ρεκόρ του Ολυμπιακού στην EuroLeague, αλλά τον αναδεικνύει ως τον απόλυτο ρέκορντμαν. Ο Βεζένκοφ είναι πλέον ο αθλητής που έχει σημειώσει τους περισσότερους πόντους στην ιστορία της ομάδας στον θεσμό, ένα επίτευγμα που επισφραγίζει την αξία και την προσφορά του στον σύλλογο.

Ξεπερνώντας θρύλους του Ολυμπιακού

Η κατάκτηση της πρώτης θέσης στη λίστα των σκόρερ αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τα ονόματα των παικτών που ο Σάσα Βεζένκοφ άφησε πίσω του. Πρόκειται για μορφές που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία με τον Ολυμπιακό και θεωρούνται θρύλοι του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Στη δεύτερη θέση της κατάταξης βρίσκεται πλέον ο θρυλικός Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος με 3.552 πόντους διατηρούσε τα σκήπτρα του πρώτου σκόρερ για αρκετό καιρό. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο επίσης μυθικός Γιώργος Πρίντεζης, έχοντας σημειώσει 3.380 πόντους. Στην τέταρτη θέση της ιστορικής αυτής κατάταξης βρίσκεται ο Κώστας Παπανικολάου με 2.730 πόντους, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει μια ακόμα σημαία της ομάδας, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος μετρά αυτή τη στιγμή 1.926 πόντους.

Η πορεία του Σάσα Βεζένκοφ με τους «ερυθρόλευκους»

Ο Σάσα Βεζένκοφ έχει ήδη χαράξει τα δικά του «έπη» με τη φανέλα του Ολυμπιακού, αναγνωριζόμενος ως ένας εκ των κορυφαίων παικτών στην ιστορία της ομάδας. Η εν λόγω διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από σπουδαία επιτεύγματα που έχει καταγράψει με τον δικό του κόπο και τις δικές του δυνατότητες.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ έχει κατακτήσει δύο φορές το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη (MVP) της EuroLeague, ενώ έχει πανηγυρίσει και έναν τίτλο με τους «ερυθρόλευκους» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η πορεία του με τον Ολυμπιακό εκκίνησε το 2018 και, σύμφωνα με το συμβόλαιό του, γράφει αδιάκοπα ιστορία μέχρι και το 2026, υποσχόμενη ακόμα περισσότερες στιγμές δόξας.

Η δήλωση επιστροφής και το μέλλον

Σε ηλικία 31 ετών, η πρώτη θέση σε αυτή την ιστορική λίστα ανήκει δικαιωματικά στον Σάσα Βεζένκοφ. Το επίτευγμα αυτό δεν είναι απλώς ένα ρεκόρ, αλλά ως κάτοχός του, ο Βούλγαρος φόργουορντ θα έχει τη δυνατότητα να το διευρύνει ακόμα περισσότερο μέχρι την ώρα που η καριέρα του στον Πειραιά θα ολοκληρωθεί. Αυτή η συνθήκη προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη σπουδαιότητα στην επίδοσή του.

Ο Σάσα Βεζένκοφ είχε δηλώσει χαρακτηριστικά κατά την επιστροφή του στο αγαπημένο του «Λιμάνι» το καλοκαίρι του 2024, μετά το πέρασμά του από το NBA: «Γύρισα για όσα ζήσαμε μα πιο πολύ για όσα θα ζήσουμε». Η δήλωση αυτή αντικατοπτρίζει την επιθυμία του να συνεχίσει να προσφέρει στον Ολυμπιακό, με πολλές ακόμα σελίδες να αναμένεται να γραφτούν στη δική του ιστορία με την ομάδα.

Με πληροφορίες από: Athletiko