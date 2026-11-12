Ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ ζητά επανεξέταση ασφαλείας μετά τους πανηγυρισμούς του Νόρις στη Βραζιλία

Ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ, πρώην οδηγός της Formula 1, ζήτησε την επανεξέταση των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται στις τελετές απονομής του πρωταθλήματος. Η έκκληση του Σκωτσέζου έρχεται στον απόηχο των πανηγυρισμών του Λάντο Νόρις στο βάθρο του Grand Prix Σάο Πάολο, όπου ο οδηγός της McLaren έσπασε το μπουκάλι του και βρέθηκε κοντά σε σπινθήρες. Ο Κούλθαρντ εξέφρασε την ανησυχία του για τον κίνδυνο τραυματισμού, τόσο από το σπασμένο γυαλί όσο και από τα εφέ της τελετής.

Ο κίνδυνος από τους πανηγυρισμούς του Νόρις

Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών του στο βάθρο του Grand Prix Σάο Πάολο, ο Λάντο Νόρις προκάλεσε την αντίδραση του Ντέιβιντ Κούλθαρντ με τις ενέργειές του. Ο οδηγός της McLaren έσπασε το μπουκάλι του χτυπώντας το δυνατά στο δάπεδο, μια συνήθεια που ο Κούλθαρντ κάλεσε τον Βρετανό να εγκαταλείψει. Στη συνέχεια, ο Νόρις έφερε κατά λάθος το πρόσωπό του μέσα στους σπινθήρες που δημιουργούνται από τα εφέ της τελετής απονομής, γεγονός που ενέτεινε τις ανησυχίες για την ασφάλεια.

Μιλώντας στο podcast «Up to Speed», ο πρώην οδηγός της F1 επισήμανε τον άμεσο κίνδυνο τραυματισμού από τέτοιες πράξεις. «Πρέπει όμως να πούμε από την αρχή ότι χρειάζεται να σταματήσει να κάνει το ίδιο πράγμα περιμένοντας διαφορετικό αποτέλεσμα. Το να χτυπάς το μπουκάλι… Παιδιά, το να χτυπάς γυαλί πάνω σε οτιδήποτε είναι κακή ιδέα. Το μαθαίνεις αυτό ακόμη και στα μικρότερα παιδιά σου, κι όμως εκείνος συνεχίζει να το κάνει. Ήταν πολύ τυχερός», σχολίασε ο Κούλθαρντ, υπογραμμίζοντας την επικινδυνότητα της ενέργειας.

Έκκληση για έλεγχο ασφαλείας στο βάθρο

Η ανησυχία του Ντέιβιντ Κούλθαρντ δεν περιορίστηκε μόνο στο σπασμένο γυαλί, αλλά επεκτάθηκε και στην απόσταση των οδηγών από τα εφέ που χρησιμοποιούνται στους πανηγυρισμούς. Ο Σκωτσέζος τόνισε ότι ο Νόρις ήταν «πολύ τυχερός» που δεν έκοψε άσχημα το χέρι του. Αυτό τον οδήγησε να ζητήσει την άμεση παρέμβαση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) για την επανεξέταση των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

«Σοβαρά τώρα, δεν έκοψε άσχημα το χέρι του. Η FIA προφανώς χρειάζεται να ρίξει μια ματιά στο βάθρο και να κάνει έναν έλεγχο κοινής λογικής για οτιδήποτε θα μπορούσε να στείλει σπινθήρες στο μάτι ενός οδηγού. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται επανεξέταση», πρόσθεσε ο Κούλθαρντ. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για προληπτικά μέτρα ώστε να αποφευχθούν μελλοντικοί τραυματισμοί των οδηγών κατά τη διάρκεια των τελετών απονομής.

Εγκωμιαστικά σχόλια για την οδήγηση του Βρετανού

Παρά τις ανησυχίες του για την ασφάλεια, ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ είχε μόνο θετικά σχόλια να κάνει για την αγωνιστική απόδοση του Λάντο Νόρις στο Ιντερλάγκος. Ο Σκωτσέζος ξεκίνησε επαινώντας την απόδοση του Βρετανού, χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετική» και «παγκόσμιας κλάσης». Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Εντυπωσιάστηκα συνολικά, με ορισμένες εμφανίσεις να ξεχωρίζουν. Η προφανής είναι του Λάντο, ο οποίος ήταν εξαιρετικός».

Ο Κούλθαρντ υπογράμμισε την ικανότητα του Νόρις να διαχειρίζεται τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της πίστας, καθώς και τις αλλαγές ανάμεσα σε ενδιάμεσα ελαστικά και slick. «Ήταν μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του. Ήταν καταπληκτικός, λόγω του χαρακτήρα της πίστας και των μεταβαλλόμενων συνθηκών. Απλώς εκπληκτικός», ανέφερε, τονίζοντας ότι η επιστροφή της βροχής στο τελευταίο μέρος του αγώνα απείλησε το προβάδισμα του Βρετανού, αλλά εκείνος κατάφερε να ανταπεξέλθει.

Το επίπεδο του ανταγωνισμού και η ανάκαμψη του Φερστάπεν

Ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο γενικότερο επίπεδο του ανταγωνισμού στη Formula 1, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την τρέχουσα κατάσταση. «Βρισκόμαστε σε μια υπέροχη εποχή της Formula 1, όπου έχουμε αρκετούς οδηγούς παγκόσμιας κλάσης», δήλωσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, με την κατάλληλη στιγμή, το αυτοκίνητο και την αυτοπεποίθηση, όλοι οι οδηγοί έχουν την ευκαιρία να βγουν στην πίστα και να διεκδικήσουν τις νίκες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εντυπωσιακή ανάκαμψης του Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος κατάφερε να φτάσει στη δεύτερη θέση του αγώνα, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν ευχαριστημένος με το μονοθέσιό του. «Αυτό που μάλλον προκαλεί ανησυχία στον Λάντο και στους υπόλοιπους είναι ότι ο Μαξ ήρθε από πίσω και τερμάτισε δεύτερος με ένα αυτοκίνητο με το οποίο κάθε άλλο παρά ευχαριστημένος ήταν. Κι αυτό είναι αξιοσημείωτο», σχολίασε ο Σκωτσέζος, αναδεικνύοντας την ικανότητα του Φερστάπεν να αποδίδει υψηλά ακόμα και υπό αντίξοες συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta