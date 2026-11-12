Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Dubai BC για την Euroleague, ακολουθεί το «Euroleague by Night»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Dubai BC στη Sunel Arena των Άνω Λιοσίων, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» επιδιώκουν να επιστρέψουν στις νίκες, μετά την πρόσφατη ήττα τους από τον Ερυθρό Αστέρα. Η αθλητική δράση, ωστόσο, δεν σταματάει μετά το τέλος του παιχνιδιού, καθώς το Youtube του Athletiko θα φιλοξενήσει την εκπομπή «EuroLeague by Night», προσφέροντας πλήρες ρεπορτάζ και ανάλυση του αγώνα, ζωντανά από τις 23:00.

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Dubai BC

Η Sunel Arena στα Άνω Λιόσια αποτελεί το γήπεδο όπου ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Dubai BC, σε ένα παιχνίδι που εντάσσεται στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Euroleague. Η ομάδα του Πειραιά αναζητά την επιστροφή στις νικηφόρες εμφανίσεις, έχοντας ως στόχο να ξεπεράσει την προηγούμενη ήττα της από τον Ερυθρό Αστέρα. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν θερμή, με τον προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργο Μπαρτζώκα, να γίνεται δεκτός με αποθέωση κατά την είσοδό του στο παρκέ, δείχνοντας την υποστήριξη του κόσμου.

Στα αρχικά στάδια της αναμέτρησης, και συγκεκριμένα όταν απέμεναν 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου, δεν είχε ακόμα σημειωθεί κανένα καλάθι από τις δύο ομάδες. Αυτή η εξέλιξη υποδηλώνει ένα παιχνίδι με έντονη αμυντική προσήλωση και από τις δύο πλευρές, καθώς οι ομάδες προσπαθούσαν να βρουν ρυθμό στην επίθεση.

Οι αρχικές πεντάδες και η δωδεκάδα της Dubai BC

Για την ομάδα του Ολυμπιακού, η αρχική πεντάδα που επιλέχθηκε από τον προπονητή της αποτελείται από τους Τζόσεφ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Βεζένκοβ και Μιλουτίνοφ. Αυτοί οι πέντε παίκτες ξεκίνησαν την προσπάθεια για την επικράτηση επί της αντιπάλου τους. Από την πλευρά της Dubai BC, οι παίκτες που βρέθηκαν στο παρκέ για το αρχικό τζάμπολ ήταν οι Ράιτ, Μούσα, Μπέικον, Σενγκέλια και Καμπενγκέλε.

Η πλήρης δωδεκάδα της Dubai BC, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί για την αναμέτρηση, περιλαμβάνει τους Οκόμπο, Ντάνγκουμπιτς, Μπέικον, Μπλόσομγκεϊμ, Μιντς, Πρέπελιτς, Μούσα, Καμπενγκέλε, Ντιακιτέ, Σενγκέλια, Ράιτ και Πετρούσεφ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αποστολή της ομάδας από το Ντουμπάι δεν έχει συμπεριληφθεί ο Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα ενοχλήσεων στη μέση, γεγονός που τον καθιστά απόντα από τον αγώνα.

Οι διαιτητές και οι επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού

Την κρίσιμη αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής της Euroleague διευθύνουν τρεις έμπειροι διαιτητές. Πρόκειται για τον Πέρεθ από την Ισπανία, τον Ζαμοΐσκι από την Πολωνία και τον Ατάρ από τη Γαλλία. Η παρουσία τους στο παρκέ διασφαλίζει την τήρηση των κανονισμών και την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού, σε ένα τόσο σημαντικό ευρωπαϊκό ματς.

Μετά το σημερινό παιχνίδι με την Dubai BC, ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα στην Euroleague, γνωστό ως «διαβολοβδομάδα». Η πρώτη δοκιμασία είναι προγραμματισμένη για τις 17 Νοεμβρίου 2026, όταν η ομάδα θα ταξιδέψει στην Κύπρο για να αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Λίγες ημέρες αργότερα, συγκεκριμένα την επόμενη Παρασκευή, στις 20 Νοεμβρίου 2026, οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν στην έδρα τους τη Ρεάλ Μαδρίτης, σε μια αναμέτρηση υψηλών απαιτήσεων.

Το «τρίτο ημίχρονο» με το «Euroleague by Night»

Η αθλητική κάλυψη της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Dubai BC δεν περιορίζεται μόνο στον αγώνα, αλλά επεκτείνεται και μετά τη λήξη του, με την ειδική εκπομπή «EuroLeague by Night». Η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά στις 23:00, προσφέροντας το «τρίτο ημίχρονο» του αγώνα, με πλήρες ρεπορτάζ και σχολιασμό. Η δράση, όπως αναφέρεται, δεν σταματάει στη Sunel Arena, αλλά συνεχίζεται μέσω του Youtube του Athletiko.

Από τα στούντιο της εκπομπής, την παρουσίαση έχει αναλάβει ο Βαγγέλης Ιωάννου, ο οποίος έχει στο πλευρό του τον Θανάση Ασπρούλια. Στην παρέα των σχολιαστών και αναλυτών βρίσκονται επίσης οι Γιάννης Μπουρούσης και Αλέξης Κυρίτσης, προσφέροντας την εμπειρία και τις γνώσεις τους. Το ζωντανό ρεπορτάζ απευθείας από το κλειστό των Λιοσίων μεταφέρει ο Στέφανος Τάτσιος, εξασφαλίζοντας όλες τις τελευταίες πληροφορίες από τον χώρο του αγώνα. Την ομάδα της εκπομπής συμπληρώνουν η Βάλια Πηλιανίδη και ο Μιχάλης Ντόκος, οι οποίοι θα βρίσκονται επίσης στην παρέα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko