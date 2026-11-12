Το Βέλγιο ανέτρεψε την Τουρκία στη Σμύρνη και την υποβίβασε στη League B

Η εθνική Βελγίου επικράτησε της Τουρκίας με ανατροπή, με σκορ 2-1, στην αναμέτρηση που διεξήχθη στη Σμύρνη την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του 1ου γκρουπ της League A του UEFA Nations League. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Βέλγοι εξασφάλισαν τη δεύτερη θέση στον όμιλό τους, ενώ οριστικοποιήθηκε ο υποβιβασμός των Τούρκων στη League B της διοργάνωσης. Η Τουρκία γνώρισε την πέμπτη διαδοχική της ήττα, παρά τις ελάχιστες ελπίδες που είχε για την διεκδίκηση της τρίτης θέσης.

Η εξέλιξη του αγώνα και τα γκολ

Ο αγώνας ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να δείχνουν διάθεση να ανατρέψουν το κλίμα, καθώς πορεύονται με νέο προπονητή, τον Σεργκέν Γιαλτσίν. Μόλις στο 20ό λεπτό, ο Άρντα Γκιουλέρ, άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, ανέλαβε την εκτέλεση ενός μακρινού φάουλ και με ένα εντυπωσιακό αριστερό σουτ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στην Τουρκία με 1-0.

Ωστόσο, η χαρά των Τούρκων δεν κράτησε πολύ, καθώς το Βέλγιο κατάφερε να αντιδράσει άμεσα και να ανατρέψει το σκορ μέσα σε μόλις τρία λεπτά. Στο 27', ο Ντοκού έκανε ένα γύρισμα από αριστερά και ο Ντε Μπρόινε με δυνατό σουτ ισοφάρισε σε 1-1. Τρία λεπτά αργότερα, στο 30', μετά από μια φάση διαρκείας στην περιοχή της Τουρκίας, ο Ντε Κετελάρε ολοκλήρωσε την ανατροπή, διαμορφώνοντας το τελικό 1-2 υπέρ της ομάδας του Φαν Μπόμελ.

Ευκαιρίες και κρίσιμες στιγμές

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι δύο ομάδες συνέχισαν να δημιουργούν ευκαιρίες. Στο 59ο λεπτό, ο Ντε Κετελάρε βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο τερματοφύλακας της Τουρκίας, Τσακίρ, κατάφερε να αποκρούσει την προσπάθειά του. Η Τουρκία έφτασε πολύ κοντά στην ισοφάριση στο 76ο λεπτό, όταν ο Γκιουλέρ πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, μπήκε στην περιοχή και κόπηκε.

Ο ίδιος ο Γκιουλέρ ζήτησε πέναλτι για την ανατροπή, αλλά τόσο ο διαιτητής του αγώνα όσο και το σύστημα VAR δεν είδαν καμία παράβαση, με τον αγώνα να συνεχίζεται χωρίς να δοθεί η παράβαση. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, και συγκεκριμένα στο 90'+2', ο Λάμενς πραγματοποίησε μια σωτήρια επέμβαση σε προσπάθεια του Τσαλχάνογλου, διατηρώντας το προβάδισμα του Βελγίου στο σκορ μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για την Τουρκία, υπό τις οδηγίες του Σεργκέν Γιαλτσίν, αγωνίστηκαν οι: Τσακίρ, Αϊντίν (70' Τσελίκ), Ντεμιράλ, Καμπάκ, Καντίογλου, Γιουκσέκ (70' Οζκάν), Κοκτσού (58' Τσαλχάνογλου), Ακτζούν, Γκιουλέρ, Γιλμάζ (80' Ουζούν), Ουνάλ (58' Γκιούλ).

Από την πλευρά του Βελγίου, με προπονητή τον Φαν Μπόμελ, η ενδεκάδα που παρατάχθηκε αποτελούνταν από τους: Λάμενς, Καστάν, Ενγκόι, Μέχελε, Ντε Κάιπερ, Ντε Μπρόινε (68' Τροσάρ), Ράσκιν, Τίλεμανς, Μορέιρα (68' Λουκεμπάκιο), Ντε Κετελάρε (80' Κάιπερς), Ντοκού (80' Γκοντς).

Η βαθμολογία του ομίλου

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στη Σμύρνη, η βαθμολογική κατάσταση στον 1ο όμιλο της League A του UEFA Nations League διαμορφώθηκε ως εξής:

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Γαλλία με 10 βαθμούς σε 4 αγώνες. Ακολουθεί το Βέλγιο με 9 βαθμούς σε 5 αγώνες, διατηρώντας τις ελπίδες του για πρόκριση στα play-offs των προημιτελικών, καθώς στην αυλαία των αγώνων υποδέχεται την Ιταλία. Η Ιταλία βρίσκεται στην τρίτη θέση με 7 βαθμούς σε 4 αγώνες. Τέλος, η Τουρκία παραμένει στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό, έχοντας 0 βαθμούς σε 5 αγώνες, κάτι που οριστικοποιεί τον υποβιβασμό της στη League B της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Athletiko