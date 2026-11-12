Ο Άρης ετοιμάζει τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Ιανουαρίου με προτεραιότητα στην άμυνα

Ο Άρης έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνει τον χειμερινό μεταγραφικό του σχεδιασμό, καθώς οι κύριες ανάγκες του ρόστερ ήταν γνωστές από το τέλος του καλοκαιριού. Οι πρώτοι μήνες της φετινής σεζόν επιβεβαίωσαν αυτές τις ανάγκες, με την ενίσχυση σε συγκεκριμένες θέσεις να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων. Το κέντρο της άμυνας αποτελεί την πιο επιτακτική ανάγκη για τους «κιτρινόμαυρους».

Ενίσχυση στην καρδιά της άμυνας

Η πρώτη προτεραιότητα για τον Άρη παραμένει η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, μια ανάγκη που δεν προέκυψε τώρα, αλλά υπήρχε ήδη από το καλοκαίρι. Η ομάδα ξεκίνησε τη σεζόν χωρίς το επιθυμητό βάθος στη συγκεκριμένη θέση, κάτι που επιβεβαιώθηκε πλήρως μέσα από την εξέλιξη των πρώτων μηνών της αγωνιστικής περιόδου.

Ο τραυματισμός του Ματάρ Τιάμ, σε μια περίοδο που ο Σενεγαλέζος είχε αρχίσει να εντάσσεται πιο ενεργά στο rotation της ομάδας, περιόρισε ακόμα περισσότερο τις διαθέσιμες επιλογές. Αυτό οδήγησε στην περιστασιακή χρήση του Φρέντρικ Γένσεν στο κέντρο της άμυνας, παρόλο που ο Φινλανδός υπολογίζεται κυρίως για τη μεσαία γραμμή.

Η αναγκαιότητα χρήσης του Γένσεν ως στόπερ, παρά τον βασικό του ρόλο στο κέντρο, αναδεικνύει το πρόβλημα και όχι τη λύση. Για τον λόγο αυτό, η απόκτηση ενός ακόμα κεντρικού αμυντικού βρίσκεται ψηλά στον σχεδιασμό του Ιανουαρίου, με στόχο να προστεθεί μια καθαρόαιμη επιλογή που θα προσφέρει μεγαλύτερο βάθος και καλύτερη ισορροπία στην αμυντική γραμμή της ομάδας.

Άλλες θέσεις που εξετάζονται

Πέρα από το κέντρο της άμυνας, δύο ακόμα θέσεις απασχολούν έντονα τους «κιτρινόμαυρους» ενόψει της μεταγραφικής περιόδου. Στο αριστερό άκρο της άμυνας, ο Ομάρ Ρίτσαρντς αποτελεί τη μοναδική ουσιαστικά καθαρόαιμη επιλογή, με τον Χαρούπα να χρησιμοποιείται σε αυτή τη θέση κατά τη διάρκεια των αγώνων Κυπέλλου.

Επιπλέον, εξετάζεται η προσθήκη ενός ακόμα εξτρέμ, καθώς οι λύσεις που βρίσκονται αυτή την περίοδο ενεργά στο rotation έχουν περιοριστεί. Αυτή η επιλογή, ωστόσο, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την υπόθεση του Μπενχαμίν Γκαρέ.

Το ζήτημα του ρόστερ και οι αποχωρήσεις

Οι πιθανές μεταγραφικές κινήσεις του Άρη συνδέονται άμεσα με το ξεκαθάρισμα του υφιστάμενου ρόστερ. Η ομάδα διαθέτει ήδη μεγάλο αριθμό συμβολαίων και δεν μπορεί να προχωρήσει απλώς σε νέες προσθήκες χωρίς να δημιουργήσει προηγουμένως τον απαραίτητο χώρο. Αυτός ο χώρος αφορά τόσο τον αριθμό των παικτών όσο και το οικονομικό σκέλος.

Η περίπτωση του Μόντσου

Μέσα σε αυτή την εξίσωση των μεταγραφών και των αποχωρήσεων εντάσσεται και η περίπτωση του Μόντσου. Ο Ισπανός μέσος ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του με τη Χουάρες στο Μεξικό στις 21 Νοεμβρίου. Εφόσον δεν ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς του από την μεξικανική ομάδα, κάτι που αυτή τη στιγμή θεωρείται απίθανο, ο Μόντσου θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη.

Ο παίκτης έχει ακόμα δυόμισι χρόνια συμβόλαιο με τον Άρη, αλλά η επιστροφή του δεν συνεπάγεται απαραίτητα και την παραμονή του στην ομάδα. Εάν υπολογιστεί για το δεύτερο μισό της σεζόν, θα αυξήσει σημαντικά τις επιλογές του προπονητή Γρηγορίου στον άξονα, όπου ήδη υπάρχουν οι Ράτσιτς και Χόνγκλα, ενώ πλησιάζει και η επιστροφή του Μανού Γκαρθία.

Αν, αντίθετα, αποφασιστεί η παραχώρησή του, ο Άρης θα αναζητήσει μια λύση που ιδανικά θα μειώσει ένα σημαντικό συμβόλαιο. Αυτή η κίνηση θα δημιουργήσει πρόσθετο χώρο τόσο οικονομικά όσο και αριθμητικά για τις κινήσεις που έχουν προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta