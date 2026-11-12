Ο Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα της Εθνικής με την Ολλανδία: «Η ομάδα απολαμβάνει αυτά τα παιχνίδια»

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει μία δύσκολη αποστολή το βράδυ της Παρασκευής (13/11) στο Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα, όπου θα αναμετρηθεί με την Ολλανδία. Ο αγώνας εντάσσεται στην 5η αγωνιστική του UEFA Nations League και ο προπονητής της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε για τον υψηλό βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης, καθώς και για την ετοιμότητα των παικτών του.

Η δύσκολη αποστολή στην Ολλανδία

Η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία στο Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ο προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς υπογράμμισε τον υψηλό βαθμό δυσκολίας του αγώνα, επισημαίνοντας την ανάγκη για μία άψογη εμφάνιση από τους παίκτες του.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο κ. Γιοβάνοβιτς τόνισε ότι κάθε «παράθυρο» αγώνων αποτελεί ένα νέο ξεκίνημα για την ομάδα. Παρά τις προκλήσεις, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας, δηλώνοντας ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί όπως σε όλα τα προηγούμενα ματς.

Η φιλοσοφία της ομάδας και οι στόχοι

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανέφερε ότι η ομάδα του απολαμβάνει αυτά τα παιχνίδια υψηλού επιπέδου. Σύμφωνα με τον ίδιο, στα πρώτα τέσσερα ματς της διοργάνωσης, η Εθνική ήταν αρκετά ανταγωνιστική, δείχνοντας ότι μπορεί να σταθεί επάξια απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους. Ο προπονητής υπογράμμισε την επιθυμία να ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παρά το γεγονός ότι απομένουν δύο δύσκολα παιχνίδια.

«Πρέπει να κάνουμε το τέλειο ματς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γιοβάνοβιτς, αναδεικνύοντας την ανάγκη για απόλυτη συγκέντρωση και προσήλωση στον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως λάθος τον αριθμό των αγώνων που διεξήχθησαν στο προηγούμενο «παράθυρο» της διοργάνωσης, αναφερόμενος πιθανώς στην επιβάρυνση των παικτών.

Η κατάσταση του Δημήτρη Κουρμπέλη

Ένα από τα θέματα που απασχολούν τον προπονητή είναι η κατάσταση του Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενημέρωσε ότι ο παίκτης δεν έχει προπονηθεί με την ομάδα έως σήμερα, έχοντας πραγματοποιήσει μόνο ατομικό πρόγραμμα. Η εξέλιξη της κατάστασής του θα παρακολουθηθεί στενά κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνησης.

Ο τραυματισμός του Κουρμπέλη δημιουργεί ένα θέμα για τη μεσαία γραμμή, ειδικά σε συνδυασμό με τις κάρτες του Ζαφείρη. Ο προπονητής δήλωσε ότι η ομάδα θα πρέπει να ζήσει με αυτή την κατάσταση και περιμένει την αντίδραση του παίκτη στην προπόνηση για να εκτιμήσει σε ποιο βαθμό θα μπορεί να υπολογίζει σε αυτόν για τον αγώνα με την Ολλανδία.

Η αγωνιστική προσέγγιση της Ελλάδας

Σχετικά με την αγωνιστική προσέγγιση της Ελλάδας, ο κ. Γιοβάνοβιτς τόνισε ότι αυτή δεν θα διαφέρει σημαντικά σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια. Υπογράμμισε ότι σε ορισμένες αναμετρήσεις η ομάδα κατάφερε να εφαρμόσει το παιχνίδι που επιθυμούσε σε μεγαλύτερο βαθμό, ενώ σε άλλες, η ποιότητα και η δύναμη του αντιπάλου την ανάγκασαν να υιοθετήσει έναν πιο παθητικό ρόλο.

Ο προπονητής θεωρεί σημαντικό να κατανοούν οι παίκτες πότε και γιατί βρίσκονται σε έναν παθητικό ρόλο, καθώς και τι πρέπει να κάνουν για να γίνουν απειλητικοί. Η συγκέντρωση και η διάθεση για να πραγματοποιήσουν το δικό τους παιχνίδι παραμένουν πάντα βασικά στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν η εξέλιξη του αγώνα εξαρτάται περισσότερο από την ελληνική ομάδα ή τον αντίπαλο.

Με πληροφορίες από: Athletiko