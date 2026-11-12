Το Reuters αναφέρει τον ΠΑΟΚ στα πρώτα έξι franchises της Euroleague

Ένα ακόμη δημοσίευμα από έγκυρο δημοσιογραφικό οργανισμό, το Reuters, αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να λάβει άδεια franchise για τη Euroleague από την επόμενη σεζόν. Όλα δείχνουν πως η Euroleague αναμένεται να ανακοινώσει τις νέες ομάδες που θα γίνουν franchise και θα προστεθούν στους 13 μετόχους της διοργάνωσης. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» συγκαταλέγεται στις υποψηφιότητες που αναμένεται να λάβουν τις πολυπόθητες άδειες.

Δημοσιεύματα από όλη την Ευρώπη

Το πρακτορείο Reuters έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά δημοσιευμάτων από διάφορες χώρες, ενισχύοντας τις πληροφορίες για την επέκταση της Euroleague. Προηγούμενα δημοσιεύματα, που είχαν κυκλοφορήσει από την Ισπανία και τη Λιθουανία, ακολούθησαν αυτά στη Σερβία, ενώ στη συνέχεια υπήρξαν αναφορές και στην Ιταλία. Το σημερινό δημοσίευμα του Reuters επιβεβαιώνει τις προηγούμενες πληροφορίες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, η Euroleague αναμένεται να προχωρήσει στην ανακοίνωση των νέων ομάδων franchise μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου. Τα δημοσιεύματα διαδέχονται το ένα το άλλο, αναφορικά με το ποιες ομάδες αναμένεται να πάρουν τις νέες άδειες. Ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με το Reuters, αναμένεται να είναι μέσα στα πρώτα franchises που θα ανακοινώσει άμεσα η Euroleague.

Οι έξι υποψήφιοι σύλλογοι για μόνιμες άδειες

Το δημοσίευμα του Reuters αναφέρει συγκεκριμένα ότι πηγές κοντά στην Euroleague δήλωσαν στο πρακτορείο πως εντός της φετινής χρονιάς θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου. Σκοπός αυτής της συνεδρίασης είναι να αποφασιστεί εάν οι σύλλογοι Βαλένθια, Μαξίμα Ρόμα, Χάποελ Τελ Αβίβ, ΠΑΟΚ, Ντουμπάι και Παρί θα λάβουν μόνιμες άδειες συμμετοχής στη διοργάνωση.

Οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώθηκαν και από ανώτατο διοικητικό στέλεχος ενός εκ των 13 μετόχων της Euroleague. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν επίσης στο Reuters ότι οι έξι αυτές ομάδες ήταν εκείνες που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία σε μια εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε.

Η διαδικασία αξιολόγησης και τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με πηγές κοντά στη Βαλένθια, υπάρχει αισοδοξία σχετικά με την υποψηφιότητα του συλλόγου για την εξασφάλιση μιας θέσης franchise. Παρότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία, η ψηφοφορία για τις άδειες franchise αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες τρεις με τέσσερις εβδομάδες.

Η διαδικασία αξιολόγησης, όπως τονίζεται, δεν είναι οριστική. Οι υποψήφιες ομάδες για τις άδειες franchise θα υποβληθούν σε περαιτέρω ελέγχους, οι οποίοι περιλαμβάνουν τον οικονομικό και νομικό έλεγχο, γνωστό και ως due diligence. Παρόλα αυτά, η πρόθεση της διοργάνωσης είναι και οι έξι σύλλογοι που κατονομάζονται να αγωνιστούν στη Euroleague της σεζόν 2027-28.

Νέο ενδιαφέρον από ποδοσφαιρικούς συλλόγους

Παράλληλα με τις εξελίξεις για τις νέες άδειες, οι ίδιες πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι αρκετοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι επιπέδου Champions League επικοινώνησαν αυτή την εβδομάδα με την Euroleague. Οι σύλλογοι αυτοί εξέφρασαν ενδιαφέρον για τη δημιουργία ομάδων μπάσκετ και την ενδεχόμενη συμμετοχή τους στη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας από αυτούς τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους εδρεύει στην Ιταλία και ο άλλος στη Γερμανία. Το ενδιαφέρον αυτό προσθέτει ένα νέο στοιχείο στην πιθανή μελλοντική επέκταση και δομή της Euroleague, καθώς δείχνει μια διευρυμένη απήχηση της διοργάνωσης σε μεγάλα αθλητικά brands.

Με πληροφορίες από: Gazzetta