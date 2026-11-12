Η Άρσεναλ αναζητά επιθετικούς: Κρουπί και Έντρικ στο στόχαστρο, τι γίνεται με Τζόλη

Η Άρσεναλ συνεχίζει να αναζητά επιθετικές επιλογές, με τους ανθρώπους του συλλόγου να εξετάζουν την αγορά ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου. Παρά την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη το περασμένο καλοκαίρι, ο σχεδιασμός για την επιθετική γραμμή δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως.

Ο Μικέλ Αρτέτα, προπονητής των πρωταθλητών Αγγλίας, επιθυμεί να προσθέσει περισσότερες λύσεις στο ρόστερ του για το δεύτερο μισό της αγωνιστικής περιόδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους ποδοσφαιριστές που απασχολούν έντονα τους Λονδρέζους είναι ο Ελί Ζούνιορ Κρουπί της Μπόρνμουθ και ο Έντρικ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο σχεδιασμός της Άρσεναλ και η περίπτωση Τζόλη

Η Άρσεναλ είχε ήδη επενδύσει περίπου 34 εκατομμύρια λίρες το περασμένο καλοκαίρι για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη. Ο Έλληνας διεθνής μετακόμισε από την Κλαμπ Μπριζ στην Άρσεναλ, με σκοπό να καλύψει μέρος των αναγκών που είχαν προκύψει μετά τις αποχωρήσεις των Λεάντρο Τροσάρ και Γκαμπριέλ Μαρτινέλι.

Ο Τζόλης έχει αρχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νέας του ομάδας. Η προοπτική απόκτησης ακόμη ενός επιθετικού υπήρχε ήδη από το καλοκαίρι, συνεπώς το ενδιαφέρον για νέους παίκτες εντάσσεται στην προσπάθεια αύξησης των διαθέσιμων επιλογών του Αρτέτα και δεν προκύπτει κάποια αλλαγή στο πλάνο για τον Έλληνα εξτρέμ.

Ο Ελί Ζούνιορ Κρουπί στην κορυφή των προτιμήσεων

Ο Ελί Ζούνιορ Κρουπί φέρεται να βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων του Μικέλ Αρτέτα. Ο 20χρονος Γάλλος επιθετικός έχει καταγράψει 13 γκολ και μία ασίστ σε 39 εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπόρνμουθ, επιδεικνύοντας τις ικανότητές του στο γήπεδο.

Ωστόσο, η υπόθεση του Κρουπί παρουσιάζει εμπόδια, καθώς η ομάδα του δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει την αποχώρησή του στη μέση της περιόδου. Το συμβόλαιό του έχει ακόμη τριάμισι χρόνια διάρκεια, γεγονός που επιτρέπει στην Μπόρνμουθ να διατηρεί τον έλεγχο της κατάστασης. Ο νεαρός επιθετικός επέστρεψε πρόσφατα στη δράση μετά από χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε τον Ιούλιο για πρόβλημα στο πόδι, παίρνοντας χρόνο συμμετοχής ως αλλαγή στη νίκη με 3-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το ενδιαφέρον για τον Έντρικ της Ρεάλ Μαδρίτης

Στη λίστα της Άρσεναλ βρίσκεται και το όνομα του Έντρικ, του οποίου την κατάσταση στη Ρεάλ Μαδρίτης παρακολουθούν στενά οι άνθρωποι του συλλόγου. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ζοσέ Μουρίνιο, στοιχείο που διατηρεί ανοιχτή τη συζήτηση γύρω από το μέλλον του.

Στην προσπάθεια προσέγγισης του ποδοσφαιριστή ενδέχεται να βοηθήσουν οι καλές σχέσεις του αθλητικού διευθυντή των «κανονιέρηδων», Αντρέα Μπέρτα, με το γραφείο που εκπροσωπεί τόσο τον Έντρικ όσο και τον Βινίσιους Τζούνιορ. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι υπάρχει ήδη συμφωνία για τη μετακίνησή του στο Λονδίνο, καθώς η υπόθεση παραμένει σε αρχικό στάδιο.

Η στρατηγική ενίσχυση της επιθετικής γραμμής

Η αναζήτηση επιθετικής ενίσχυσης από την Άρσεναλ έρχεται λίγους μήνες μετά την επένδυση για τον Χρήστο Τζόλη, υπογραμμίζοντας την επιθυμία του συλλόγου για περαιτέρω βάθος στο ρόστερ. Μια ενδεχόμενη προσθήκη θα ενίσχυε τον ανταγωνισμό στην επιθετική γραμμή, προσφέροντας στον προπονητή περισσότερες επιλογές.

Ο στόχος είναι να δοθεί στον Μικέλ Αρτέτα μεγαλύτερη ευχέρεια στις επιλογές του, προκειμένου να διαχειριστεί καλύτερα τις απαιτήσεις του δεύτερου μισού της σεζόν. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο για την ενίσχυση της ομάδας σε όλες τις θέσεις, με έμφαση στην επίθεση.

Με πληροφορίες από: Athletiko