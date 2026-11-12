Η διαδικασία επιλογής των έξι ομάδων για μόνιμη άδεια στην Euroleague

Ο ΠΑΟΚ φαντάζει όλο και περισσότερο ως μέλος της EuroLeague από την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, καθώς αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα λάβουν άδεια franchise. Μεταξύ των έξι συλλόγων που έχουν επιλεγεί για να εξασφαλίσουν μόνιμη άδεια από την επόμενη σεζόν, βρίσκεται και η ελληνική ομάδα. Οι «ασπρόμαυροι» του Αριστοτέλη Μυστακίδη εμφανίζονται να έχουν κυρίαρχη θέση στην επόμενη ημέρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και ειδικότερα της EuroLeague.

Η επιλογή των έξι ομάδων για την Euroleague

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ήρθαν στο προσκήνιο, έξι ομάδες συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία σε μια εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης. Αυτές οι ομάδες, οι οποίες αναμένεται να εξασφαλίσουν άδεια franchise, είναι η Βαλένθια, η Μαξίμα Ρόμα, η Χάποελ Τελ Αβίβ, ο ΠΑΟΚ, η Dubai BC και η Παρί. Η επιλογή τους βασίστηκε σε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση όλων των δεδομένων που αφορούν τη λειτουργία τους.

Ο ΠΑΟΚ, με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη να βρίσκεται στο τιμόνι, συγκαταλέγεται μεταξύ των συλλόγων που έχουν ξεχωρίσει σε αυτή τη διαδικασία. Για ακόμα μια φορά, η ομάδα του ΠΑΟΚ επιβεβαιώνει τη δυναμική της και εμφανίζεται να κατέχει μια κυρίαρχη θέση στις εξελίξεις που αφορούν το μέλλον της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, της EuroLeague.

Τα κριτήρια αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης, μέσω της οποίας έγινε η «πρόκριση» των τελικών επιλογών για τις άδειες franchise, υπολόγισε μια σειρά από δεδομένα για κάθε υποψήφιο σύλλογο. Αυτή η εσωτερική διαδικασία έλαβε υπόψη της διάφορες πτυχές που καθορίζουν την αξία και τη βιωσιμότητα μιας ομάδας στο υψηλότερο επίπεδο.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των κριτηρίων που αξιολογήθηκαν ήταν το ρόστερ της ομάδας, οι εγκαταστάσεις και η ποιότητα του γηπέδου της, η οικονομική ευρωστία και σταθερότητα του συλλόγου, καθώς και το γενικότερο στάτους και η αναγνωρισιμότητά του τόσο εντός όσο και εκτός των εθνικών συνόρων. Όλα αυτά τα στοιχεία συνέβαλαν στη διαμόρφωση της υψηλής βαθμολογίας που οδήγησε στην επιλογή των έξι κορυφαίων υποψηφίων.

Οι επόμενες κινήσεις και η τελική ψηφοφορία

Αν και η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως, έχει αποσαφηνιστεί πως η τελική ψηφοφορία για τις άδειες franchise αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στον επόμενο μήνα. Πιο συγκεκριμένα, η ψηφοφορία για την οριστικοποίηση των αδειών προβλέπεται να λάβει χώρα μέσα στις επόμενες τρεις με τέσσερις εβδομάδες.

Οι υποψήφιες ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του ΠΑΟΚ και των άλλων πέντε συλλόγων, θα υποβληθούν σε περαιτέρω ελέγχους. Αυτοί οι έλεγχοι θα είναι κυρίως οικονομικοί και νομικοί, μια διαδικασία που είναι γνωστή ως due diligence. Οι ενδελεχείς αυτοί έλεγχοι είναι απαραίτητοι για να διασφαλιστεί ότι οι επιλεγμένοι σύλλογοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και είναι πλήρως έτοιμοι για τη μόνιμη συμμετοχή τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο στόχος για τη σεζόν 2027-28

Η πρόθεση των διοργανωτών της EuroLeague είναι σαφής και έχει διατυπωθεί με ακρίβεια: ο ΠΑΟΚ και οι άλλοι πέντε σύλλογοι που έχουν κατονομαστεί να αγωνίζονται στην EuroLeague από την επόμενη σεζόν. Πιο συγκεκριμένα, η πρόθεση είναι και οι έξι σύλλογοι να αγωνιστούν στη EuroLeague της σεζόν 2027-28, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη διοργάνωση και τους συμμετέχοντες.

Αυτή η εξέλιξη τοποθετεί τον ΠΑΟΚ σε μια ιδιαίτερα σημαντική θέση για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του και την αναγνώριση του στάτους του σε διεθνές επίπεδο. Η οριστικοποίηση των αδειών franchise θα αποτελέσει ένα κομβικό σημείο για τους επιλεγμένους συλλόγους, ενισχύοντας την παρουσία τους και την ανταγωνιστικότητα της EuroLeague.

Με πληροφορίες από: Athletiko