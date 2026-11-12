Χωρίς Παπανικολάου η δωδεκάδα του Ολυμπιακού απέναντι στην Ντουμπάι

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την ομάδα της Ντουμπάι στη Sunel Arena, με στόχο την επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα. Μετά την πρόσφατη ήττα απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, οι «ερυθρόλευκοι» επιδιώκουν να βελτιώσουν το ρεκόρ τους, αν και θα παραταχθούν με σημαντικές απουσίες. Το παιχνίδι αυτό αποτελεί μια ευκαιρία για την ομάδα του Πειραιά να ανακτήσει τον ρυθμό της ενόψει των επόμενων αναμετρήσεων, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο δυναμικό της.

Οι σημαντικές απουσίες της ομάδας

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα κόντρα στην Ντουμπάι θα στερηθεί την παρουσία βασικών παικτών. Ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Παπανικολάου, δεν θα αγωνιστεί σε αυτή την αναμέτρηση, συνεχίζοντας την απουσία του που είχε ξεκινήσει από το παιχνίδι απέναντι στο Μαρούσι για τη GBL. Η απουσία του Παπανικολάου οφείλεται σε τενοντίτιδα καταφυτικού τένοντα ορθού κοιλιακού, ένα πρόβλημα υγείας που τον αποτρέπει από το να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο σύνολο του προπονητή Μπαρτζώκα.

Εκτός δράσης παραμένει και ο Γιαν Μοντέρο, ο οποίος αντιμετωπίζει μια πολύμηνη απουσία έπειτα από επέμβαση για συρραφή στον μηνίσκο. Η κατάσταση του Μοντέρο είναι γνωστή εδώ και καιρό, με την αποθεραπεία του να βρίσκεται σε εξέλιξη, κρατώντας τον μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η κατάσταση του Τάιλερ Ντόρσεϊ

Για πρώτη φορά, το όνομα του Τάιλερ Ντόρσεϊ αναφέρεται μεταξύ των απόντων για τον Ολυμπιακό, κάτι που δεν είχε συμβεί μέχρι πρότινος από την ερυθρόλευκη ΚΑΕ. Η τιμωρία του Ντόρσεϊ ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου, με τον παίκτη να αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις της ομάδας αμέσως μετά το πέρας της. Η επιστροφή του στις προπονήσεις αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την επανένταξή του στο αγωνιστικό πλάνο.

Η πιθανή επανεμφάνιση του Ντόρσεϊ με τα ερυθρόλευκα αναμένεται να γίνει στο ματς απέναντι στην Μακάμπι, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κύπρο στις 17 Νοεμβρίου. Ωστόσο, η τελική απόφαση για την επιστροφή του στους αγώνες θα ληφθεί τις επόμενες ημέρες, ανάλογα με την πορεία της επανένταξής του στις προπονήσεις και την εκτίμηση του τεχνικού επιτελείου.

Η δωδεκάδα για την αναμέτρηση με την Ντουμπάι

Παρά τις σημαντικές απουσίες, η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Ντουμπάι έχει διαμορφωθεί και είναι έτοιμη να αγωνιστεί. Συγκεκριμένα, οι παίκτες που θα αγωνιστούν είναι οι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τζόζεφ, Πλώτας, Νετζήπογλου, Κόντσαρ, Γουόρντ, Εντζάι, Βεζένκοφ, Χολ, Φουρνιέ, Τζόουνς και Μιλουτίνοφ. Αυτή η σύνθεση καλείται να καλύψει τα κενά που δημιουργούνται από τις απουσίες και να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα για την ομάδα.

Το πρόγραμμα των «ερυθρόλευκων»

Μετά την αναμέτρηση με την Ντουμπάι, ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα απαιτητικό πρόγραμμα αγώνων. Την προσεχή Κυριακή, στις 15 Νοεμβρίου, θα αντιμετωπίσει τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να είναι δύσκολη. Η ομάδα θα χρειαστεί να επιδείξει την καλύτερη δυνατή εικόνα της για να διεκδικήσει τη νίκη.

Στη συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» θα ταξιδέψουν στην Κύπρο για να αγωνιστούν στις 17 Νοεμβρίου απέναντι στην Μακάμπι. Αυτό το παιχνίδι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ενδέχεται να σηματοδοτήσει την επιστροφή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στην αγωνιστική δράση, προσθέτοντας μια επιπλέον επιλογή στο ρόστερ του Ολυμπιακού.

Με πληροφορίες από: Athletiko