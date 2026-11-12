Η Euroleague ψηφίζει για τις νέες άδειες franchise: Ο ΠΑΟΚ μεταξύ των έξι υποψηφίων

Το θέμα των νέων μόνιμων αδειών που προτίθεται να χορηγήσει η EuroLeague έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Στη χώρα μας, το ενδιαφέρον αυτό είναι ιδιαίτερα αυξημένο λόγω της υποψηφιότητας του ΠΑΟΚ, η οποία φαντάζει μεταξύ των πιο ισχυρών στα χέρια της διοργανώτριας αρχής. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το πρακτορείο Reuters την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, οι μέτοχοι της EuroLeague πρόκειται να ψηφίσουν για τις έξι ομάδες που θα λάβουν άδεια franchise, με τον ΠΑΟΚ να περιλαμβάνεται σε αυτή τη λίστα.

Οι υποψήφιες ομάδες για τις μόνιμες άδειες

Μέσα στη φετινή χρονιά, αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της EuroLeague Basketball. Σκοπός της συνεδρίασης αυτής είναι να αποφασιστεί εάν οι Βαλένθια, Μαξίμα Ρόμα, Χάποελ Τελ Αβίβ, ΠΑΟΚ, Ντουμπάι BC και Παρί θα λάβουν τελικά μόνιμες άδειες συμμετοχής, ώστε να βρίσκονται στη διοργάνωση από την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, δηλαδή τη σεζόν 2027-28. Τα δημοσιεύματα από διεθνή μέσα τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένης της ιταλικής εφημερίδας “Gazzetta dello Sport”, παρουσιάζουν την απόφαση για τη συμμετοχή της ομάδας της Θεσσαλονίκης ως ειλημμένη.

Οι έξι αυτές ομάδες ξεχώρισαν από άλλες υποψηφιότητες, καθώς συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία σε μια εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης. Αυτό το στάτους επιλογής τους επιβεβαιώθηκε από ανώτατο διοικητικό στέλεχος ενός εκ των 13 συλλόγων-μετόχων της EuroLeague, το οποίο δήλωσε στο Reuters ότι οι συγκεκριμένες πληροφορίες είναι ακριβείς. Ο στόχος είναι και οι έξι αυτοί σύλλογοι να συμμετάσχουν στη EuroLeague από τη σεζόν 2027-28.

Η διαδικασία της ψηφοφορίας και οι έλεγχοι

Παρότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία, η ψηφοφορία για τις άδειες franchise αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες τρεις με τέσσερις εβδομάδες. Η διαδικασία αξιολόγησης, στην οποία βασίστηκε η αρχική επιλογή των έξι συλλόγων, δεν είναι οριστική. Οι υποψήφιες ομάδες για τις άδειες franchise θα υποβληθούν σε περαιτέρω ελέγχους, οι οποίοι περιλαμβάνουν οικονομικό και νομικό έλεγχο.

Πηγές κοντά στη Βαλένθια δήλωσαν στο Reuters ότι υπάρχει αισιοδοξία σχετικά με την υποψηφιότητα του συλλόγου για την εξασφάλιση μιας θέσης franchise. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η χορήγηση μόνιμης άδειας, οι εν λόγω σύλλογοι ενδέχεται να ενταχθούν στη διοργάνωση μέσω προσωρινής άδειας. Η EuroLeague προτίθεται να χορηγήσει τέσσερις προσωρινές άδειες συμμετοχής, διάρκειας τριών ετών, παράλληλα με τις μόνιμες.

Ενδιαφέρον από ποδοσφαιρικούς συλλόγους και σχέδια επέκτασης

Εκτός από τις τρέχουσες υποψηφιότητες, αρκετοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι επιπέδου Champions League επικοινώνησαν αυτή την εβδομάδα με την EuroLeague. Οι σύλλογοι αυτοί εξέφρασαν ενδιαφέρον για τη δημιουργία ομάδων μπάσκετ και την ενδεχόμενη συμμετοχή τους στη διοργάνωση. Ένας από αυτούς τους συλλόγους εδρεύει στην Ιταλία και ένας άλλος στη Γερμανία, γεγονός που υπογραμμίζει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η EuroLeague σχεδιάζει περαιτέρω επέκταση του αριθμού των ομάδων της, με στόχο να φτάσει τις 28 ομάδες έως το έτος 2030. Αυτό το σχέδιο επέκτασης δείχνει τη φιλοδοξία της διοργάνωσης να διευρύνει την εμβέλειά της και να ενσωματώσει περισσότερους συλλόγους στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο μπάσκετ.

Συζητήσεις με το ΝΒΑ και προηγούμενες εξελίξεις

Την ίδια στιγμή, οι συζητήσεις μεταξύ της EuroLeague και του NBA σχετικά με την ενοποίηση των ευρωπαϊκών διοργανώσεών τους συνεχίζονται. Ωστόσο, άτομα κοντά στην EuroLeague ανέφεραν ότι δεν έχουν υπάρξει σημαντικές εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο το τελευταίο διάστημα. Οι συζητήσεις αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την αναβάθμιση και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Στο παρελθόν, οι μέτοχοι της EuroLeague απέρριψαν πρόταση του NBA κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας, στις 6 Οκτωβρίου. Αυτή η απόρριψη υποδεικνύει την ανεξαρτησία των αποφάσεων της EuroLeague και την προτίμησή της να διατηρήσει τον έλεγχο των διοργανώσεών της, παρά το ενδιαφέρον για συνεργασία με το NBA.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit