Το όνομα του Σαντιάγο Έσε ξανά στο προσκήνιο για τη Ρίβερ Πλέιτ

Το όνομα του Σαντιάγο Έσε επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο για τη Ρίβερ Πλέιτ, καθώς ο Αργεντινός χαφ του Ολυμπιακού φέρεται να βρίσκεται στη λίστα του συλλόγου του Μπουένος Άιρες. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το TNT Sports Argentina, ο Έσε είναι ένας από τους πέντε κεντρικούς μέσους που εξετάζει η Ρίβερ Πλέιτ ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. Η είδηση αυτή αναφέρθηκε από τον Μάξι Γρίγιο στην εκπομπή του TNT Sports Argentina.

Το ενδιαφέρον της Ρίβερ Πλέιτ για τον Έσε

Η Ρίβερ Πλέιτ, μια από τις κορυφαίες ομάδες της Αργεντινής, έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της με έναν κεντρικό μέσο. Στο πλαίσιο αυτής της αναζήτησης, το όνομα του Σαντιάγο Έσε, του 25χρονου χαφ που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό, έχει συμπεριληφθεί στη λίστα των υποψηφίων. Ο Μάξι Γρίγιο, δημοσιογράφος του TNT Sports Argentina, ήταν αυτός που αποκάλυψε την εξέλιξη αυτή.

Το ενδιαφέρον για τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή δεν είναι νέο, καθώς ο Έσε είχε απασχολήσει τη Ρίβερ Πλέιτ και σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους. Επιπλέον, ο προπονητής της ομάδας του Μπουένος Άιρες, Λεονάρντο Πόνσιο, φέρεται να έχει διαμορφώσει μια θετική άποψη για τις αγωνιστικές δυνατότητες του παίκτη.

Στη λίστα των υποψηφίων για τη χειμερινή περίοδο

Ο Σαντιάγο Έσε αποτελεί έναν από τους πέντε κεντρικούς μέσους που εξετάζει η Ρίβερ Πλέιτ ενόψει της επικείμενης χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. Η ομάδα του Μπουένος Άιρες επιδιώκει να καλύψει τις ανάγκες της στη μεσαία γραμμή, και η παρουσία του Έσε σε αυτή τη λίστα υποψηφίων δείχνει την εκτίμηση που υπάρχει στο πρόσωπό του.

Οι πληροφορίες που μετέδωσε ο Μάξι Γρίγιο στο TNT Sports Argentina αναφέρουν συγκεκριμένα ότι η Ρίβερ Πλέιτ έχει τον Έσε στην καρτέλα της. Ο 25χρονος χαφ του Ολυμπιακού, με την εμπειρία του και τα χαρακτηριστικά του, φαίνεται να ταιριάζει στα αγωνιστικά κριτήρια που έχει θέσει ο αργεντίνικος σύλλογος για την ενίσχυσή του.

Η πορεία του Έσε στον Ολυμπιακό και το συμβόλαιό του

Ο Σαντιάγο Έσε έχει διαγράψει μια αξιόλογη πορεία με τη φανέλα του Ολυμπιακού από την ημέρα που εντάχθηκε στο δυναμικό των Πειραιωτών. Συνολικά, έχει καταγράψει 149 συμμετοχές με την ερυθρόλευκη ομάδα, δείχνοντας τη σταθερότητά του και την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο.

Στις εμφανίσεις του αυτές, ο Αργεντινός χαφ έχει συνεισφέρει και στο επιθετικό κομμάτι, έχοντας πετύχει 4 γκολ και μοιράσει 6 ασίστ. Το τρέχον συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028, γεγονός που καθιστά την απόκτησή του μια διαδικασία που απαιτεί διαπραγματεύσεις με τον ελληνικό σύλλογο.

Η περίπτωση του Φρανσίσκο Ορτέγκα

Ένας πρώην συμπαίκτης του Σαντιάγο Έσε στον Ολυμπιακό, ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, αγωνίζεται ήδη στις τάξεις της Ρίβερ Πλέιτ. Ο Ορτέγκα μεταγράφηκε στην ομάδα του Μπουένος Άιρες το περασμένο καλοκαίρι, ενισχύοντας την αριστερή πλευρά της άμυνας.

Η απόκτηση του Φρανσίσκο Ορτέγκα από τη Ρίβερ Πλέιτ είχε πραγματοποιηθεί έναντι του ποσού των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Η παρουσία ενός γνώριμου προσώπου στο ρόστερ της Ρίβερ Πλέιτ, όπως ο Ορτέγκα, θα μπορούσε να παίξει ρόλο στην πιθανή προσαρμογή του Έσε, αν τελικά η μεταγραφή του στον αργεντίνικο σύλλογο προχωρήσει.

Με πληροφορίες από: Athletiko