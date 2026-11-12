Η παράταξη Φασούλα καλεί σε διάλογο για το μπάσκετ, μετά την άρνηση της ΕΟΚ να παραχωρήσει χώρο

Η παράταξη «Πρώτα το Μπάσκετ», με επικεφαλής τον υποψήφιο για την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Παναγιώτη Φασούλα, ανακοίνωσε αλλαγή στην ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής μιας ανοιχτής συζήτησης για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την άρνηση της ΕΟΚ να παραχωρήσει τους χώρους της για την προγραμματισμένη εκδήλωση. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί πλέον στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ, στις 18 Νοεμβρίου 2026.

Ο Παναγιώτης Φασούλας υποψήφιος και η πρωτοβουλία διαλόγου

Ο Παναγιώτης Φασούλας έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την προεδρία της ΕΟΚ, καθώς οι εκλογές της Ομοσπονδίας πλησιάζουν. Στο πλαίσιο αυτό, η παράταξή του, «Πρώτα το Μπάσκετ», είχε προαναγγείλει τη διεξαγωγή μιας ανοιχτής συζήτησης με θέμα την επόμενη μέρα του ελληνικού μπάσκετ. Αρχικά, η συζήτηση είχε προγραμματιστεί να λάβει χώρα στα γραφεία της ΕΟΚ, με στόχο να αποτελέσει ένα βήμα διαλόγου για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και πρόσωπα του αθλήματος.

Η πρόσκληση για αυτή τη συζήτηση απευθυνόταν σε ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, καλούνταν όλοι όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την προεδρία της ΕΟΚ, οι φορείς του αθλήματος όπως ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (ΣΕΠΚ), ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών και Καλαθοσφαιριστριών (ΠΣΑΚΚ) και ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (ΕΣΑΚΕ). Επιπλέον, είχαν προσκληθεί τα Μέσα Ενημέρωσης, καθώς και κάθε άτολο που αγαπά το μπάσκετ και ενδιαφέρεται για την πορεία του.

Η άρνηση της ΕΟΚ και οι αιτιάσεις της παράταξης

Η αρχική πρόθεση της παράταξης του Παναγιώτη Φασούλα για τη διεξαγωγή της συζήτησης στην αίθουσα «Γιώργος Κολοκυθάς» των γραφείων της ΕΟΚ δεν ευοδώθηκε. Η φερόμενη ως διοίκηση της ΕΟΚ αρνήθηκε να διαθέσει τον χώρο, επικαλούμενη ως δικαιολογία ότι οι εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας δεν προσφέρονται για «προεκλογικές εκδηλώσεις». Η άρνηση αυτή οδήγησε την παράταξη «Πρώτα το Μπάσκετ» να θέσει το ερώτημα: «Τι φοβάται η ΕΟΚ;»

Η παράταξη του Παναγιώτη Φασούλα διατείνεται ότι η εκδήλωση δεν είχε προεκλογικό χαρακτήρα, όπως υποστηρίζει η διοίκηση της Ομοσπονδίας. Αντιθέτως, την περιέγραψε ως ένα ανοιχτό και πολυφωνικό «βήμα», το οποίο θα παρείχε ίσες δυνατότητες έκφρασης σε όλους τους συμμετέχοντες. Σύμφωνα με την παράταξη, αυτό που εκείνη αντιλαμβάνεται ως μια ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο σε μια κρίσιμη περίοδο για το άθλημα, η φερόμενη ως διοίκηση της ΕΟΚ το αντιμετωπίζει ως απειλή.

Νέα ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της συζήτησης

Μετά την άρνηση της ΕΟΚ, η παράταξη «Πρώτα το Μπάσκετ» προχώρησε σε αλλαγή των σχεδίων της, εξασφαλίζοντας νέο χώρο και ώρα για τη διεξαγωγή της συζήτησης. Η εκδήλωση με θέμα την επόμενη μέρα του ελληνικού μπάσκετ θα λάβει χώρα την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, στις 17:00 το απόγευμα. Ο νέος τόπος διεξαγωγής είναι τα γραφεία της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), που βρίσκονται στην οδό Ακαδημίας 20, στον 7ο όροφο. Η συγκεκριμένη αίθουσα που θα φιλοξενήσει τη συζήτηση ονομάζεται «Ηρακλής Πετμεζάς».

Η παράταξη του Παναγιώτη Φασούλα τονίζει ότι η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως της στάσης της ΕΟΚ. Αυτή η πρωτοβουλία θεωρείται επί της ουσίας μια ενέργεια προσώπων που αισθάνονται ότι θίγονται από την τωρινή κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ. Η παράταξη υπογραμμίζει ότι τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να επιδιώκονται και όχι να φιμώνονται, διαμηνύοντας ότι δεν θα σταματήσουν τις προσπάθειες για διάλογο.

Σκληρή κριτική και αναφορές σε «πρακτικές Λιόλιου»

Στην ανακοίνωσή της, η παράταξη «Πρώτα το Μπάσκετ» ασκεί σκληρή κριτική στη φερόμενη ως διοίκηση της ΕΟΚ. Αναφέρεται ότι η Ομοσπονδία πλήττεται από το σκάνδαλο του Basket-gate, ενώ παράλληλα οι Ενώσεις «πνίγονται». Υπό αυτές τις συνθήκες, η απάντηση της διοίκησης στον προτεινόμενο διάλογο ήταν ένα «όχι», κάτι που η παράταξη Φασούλα θεωρεί απαράδεκτο.

Επιπλέον, η ανακοίνωση κάνει λόγο για τη συνέχιση των «πρακτικών Λιόλιου» και σήμερα, υποδηλώνοντας ότι η «λογική της «κλειστής πόρτας»» δεν ξεριζώνεται εύκολα. Η παράταξη καλεί τους υποψήφιους προέδρους, τους εκπροσώπους των προαναφερθέντων φορέων και τα Μέσα Ενημέρωσης να παραστούν στη συζήτηση. Τέλος, απευθύνει έκκληση σε όποιον δεν προσέλθει, να εξηγήσει στη μπασκετική κοινότητα τους λόγους για τους οποίους απέφυγε τον διάλογο.

Με πληροφορίες από: Athletiko