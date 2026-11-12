Συνάντηση Βρούτση με Μελή και Ρεντζιά για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ

Συνάντηση σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση. Ο Υπουργός υποδέχτηκε τον πρόεδρο της Stoiximan GBL, Μιχάλη Μελή, καθώς και τον CEO του ελληνικού πρωταθλήματος, Ευθύμη Ρεντζιά, προκειμένου να συζητήσουν εκτενώς την τρέχουσα κατάσταση στο μπάσκετ της χώρας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκαν επί τάπητος σημαντικά ζητήματα που αφορούν το επαγγελματικό μπάσκετ, με στόχο την εξεύρεση λύσεων και την προώθηση του αθλήματος.

Η προτεραιότητα του ελληνικού μπάσκετ

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, υπήρξε κοινή διαπίστωση από όλους τους συμμετέχοντες ότι η απόλυτη προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί το ίδιο το ελληνικό μπάσκετ. Τονίστηκε η ανάγκη για τη διαμόρφωση των κατάλληλων προϋποθέσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν στην επόμενη ημέρα του αθλήματος, με γνώμονα την ανάπτυξη και την πρόοδο.

Αυτή η διαμόρφωση προϋποθέσεων, όπως επισημάνθηκε, θα πρέπει να επιτευχθεί μέσα από τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τον ανοιχτό διάλογο και τον αμοιβαίο σεβασμό των θεσμικών ρόλων. Η κοινή αυτή κατεύθυνση υπογραμμίζει τη δέσμευση των παραγόντων να λαμβάνεται κάθε απόφαση με αποκλειστικό γνώμονα το καλό του μπάσκετ στην Ελλάδα.

Συζήτηση για τους κανονισμούς

Ένα από τα κεντρικά θέματα που τέθηκαν επί τάπητος αφορούσε τους κανονισμούς που έχουν κατατεθεί προς έγκριση. Οι συμμετέχοντες προχώρησαν σε εκτενή συζήτηση επί των εν λόγω κανονισμών, εξετάζοντας τις λεπτομέρειες και τις προεκτάσεις τους για το επαγγελματικό μπάσκετ.

Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, διαπιστώθηκε συμφωνία στα περισσότερα από τα ζητήματα που τέθηκαν. Η επίτευξη αυτής της συμφωνίας κρίνεται σημαντική, καθώς ανοίγει τον δρόμο για την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών και την ομαλή τους εξέλιξη, με στόχο την εφαρμογή των νέων κανονισμών.

Ελπίδες για την επόμενη μέρα της ΕΟΚ

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προσδοκία για την ανάδειξη της νέας διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). Εκφράστηκε η ελπίδα ότι με την εκλογή της νέας ηγεσίας, θα επουλωθούν οι πληγές που προκάλεσε το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ κατά το προηγούμενο διάστημα.

Υπήρξε ταύτιση απόψεων πως η νέα διοίκηση της ΕΟΚ θα συμβάλει καθοριστικά στην ανοικοδόμηση ενός ενιαίου και ισχυρού μετώπου για το ελληνικό μπάσκετ. Αυτή η ενότητα θεωρείται απαραίτητη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την επίτευξη των στόχων του αθλήματος.

Το κλίμα της συνάντησης

Η συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, του προέδρου της Stoiximan GBL, Μιχάλη Μελή, και του CEO της Λίγκας, Ευθύμη Ρεντζιά, χαρακτηρίστηκε από ένα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα. Οι συζητήσεις διεξήχθησαν σε πνεύμα συνεργασίας, με όλους τους παρευρισκόμενους να εκφράζουν την κοινή τους βούληση για την πρόοδο του ελληνικού μπάσκετ.

Η συνάντηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στον διάλογο μεταξύ της πολιτείας και των φορέων του επαγγελματικού μπάσκετ, με στόχο την επίλυση των ζητημάτων και τη χάραξη μιας κοινής στρατηγικής για το μέλλον του αθλήματος στη χώρα.

Με πληροφορίες από: Athletiko